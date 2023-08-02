У «Благих знамений» вышло продолжение. Во втором сезоне Нил Гейман ломает божественную комедию

На Amazon Prime Video вышел второй сезон «Благих знамений» — комедийного фэнтези, где ангел и демон в исполнении Майкла Шина и Дэвида Теннанта решают пойти против начальства и предотвратить конец света. Новые серии стали продолжением романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему снимать их все же не стоило.

«Конец». Такой твит появился в аккаунте писателя Терри Пратчетта 12 марта 2015 года. Им завершалась серия постов, содержавших короткий рассказ дочери автора, — о том, как за ним пришел Смерть из его собственных книг о Плоском мире.

Смерть за ним действительно тогда уже пришел. Запущенная фанатами петиция с просьбой вернуть Пратчетта к жизни его не разжалобила. Так что писатель не успел увидеть экранизацию своего романа «Благие знамения», написанного в соавторстве с Нилом Гейманом, — уморительного фэнтези об ангеле Азирафеле и демоне Кроули, которые так прониклись миром и друг другом, что решили предотвратить назначенный Апокалипсис. При этом экранизация все-таки состоялась, и именно благодаря Пратчетту — он оставил для Геймана письмо, которое распорядился отправить после своей смерти. Там он убеждал коллегу и друга довести работу над адаптацией «Благих знамений» до конца.

close 100% Кадр из сериала «Благие знамения» (2023) Amazon Studios

Это предсмертное желание было исполнено: в 2019 году по «Знамениям» сняли мини-сериал, в котором обнаружился один из лучших экранных дуэтов мироздания, — Дэвид Теннант и Майкл Шин. Через пару лет, впрочем, выяснилось, что и это еще не все: якобы за год до публикации романа, в 1989-м, Пратчетт делился с Гейманом соображениями касательно возможного продолжения. До него у тандема дело так и не дошло — как рассказывали сами писатели в 2006 году, им не хватило энтузиазма взяться за сиквел. Но после смерти Пратчетта энтузиазм у Геймана, по всей видимости, все же нашелся, поэтому в 2021 году «Благие знамения» продлили на второй сезон (ну или продлили, а потом энтузиазм нашелся). «Конец» отменили.

За четыре года, что прошли с выхода шоу, многое, так скажем, изменилось — до нас, в частности, добрались по меньшей мере два всадника Апокалипсиса из четырех. Кажется, в таких случаях принято говорить нечто в духе «слава богу, он этого уже не видит». Это касается не только нынешнего мира, но и сериала: в «Знамениях» ко второму сезону не осталось толком ничего благого. В голову к Гейману, конечно, никто не заберется, но, учитывая любовь писателя к Tumblr и специфику тамошней аудитории, сложно избавиться от подозрений, что новые серии были механически сконструированы из фанфиков и уточняющих вопросов от фанатов.

close 100% Кадр из сериала «Благие знамения» (2023) Amazon Studios

Известно, что завязка — с лишенным памяти голым ангелом, который шатается по лондонскому Сохо, — была выдумана еще при жизни Пратчетта. Собственно, на завязке все интересное во втором сезоне «Знамений» и заканчивается: после нее следуют пять достаточно мучительных серий, которые наполнены крайне вялым детективом, разгадывать который нет никакого желания. А еще откровенно бестолковыми расширенными флешбэками — расширенными настолько, что их тут называют «минизодами». По существу, «минизоды» ничего «Благим знамениям» не добавляют: это просто дополнительные интеракции Теннанта с Шином, чьи герои то возятся с Иовом, то раскапывают могилы, то учатся фокусам и противостоят зомби-нацистам. Хорошая новость: артисты все еще не растеряли свою химию. Плохая: про эту химию уже был изумительный зум-сериал «Постановка», который в одиночку оправдывал такое пандемийное явление, как зум-сериалы. Для тех, кому чудесной болтовни в «Постановке» не хватило, существует подкаст Теннанта (там порядка двух десятков выпусков). В контексте же непосредственно «Благих знамений» подобная прелесть кажется растягиванием хронометража и вещью какой-то излишне отдельной — ну, как если бы «Дживс и Вустер» в одном сезоне вдруг частично превратились в «Шоу Фрая и Лори».

close 100% Кадр из сериала «Благие знамения» (2023) Amazon Studios

Куда большим, впрочем, грехом видится то, что продолжение не пойми куда движется, — точнее, будто бы вообще никуда не движется. В первых «Благих знамениях» в этом смысле все было предельно доступно, а для надежности в кадр все время пихали таблички — с обратным отсчетом до конца света. В этом, собственно, и кроется часть проблемы: по законам сиквелов ставки необходимо повышать, а после библейского армагеддона повышать их особенно некуда. В итоге — по какой-то совершенно дурацкой иронии — «Благие знамения» наступают на те же грабли, что и другой сериал, где фигурировал демон по имени Кроули, — «Сверхъестественное». Оно должно было завершиться на пятом сезоне — то есть на предотвращении Апокалипсиса и победой над Люцифером. Но каналу The CW слишком не хотелось расставаться с прибыльным хитом, поэтому расстаться решили только с его создателем Эриком Крипке. Гейман вроде бы пока держится, но «Благие знамения» тоже на покой не стремятся: второй сезон завершается чем-то вроде клиффхэнгера. Ну, где Новый Завет, там, очевидно, и Новейший, а потом, глядишь, вырулим на трилогию приквелов — и далее по списку.

Обидно вот за что: где-то внутри этой новой шестерки эпизодов есть неплохой полнометражный фильм. А вдвойне обидно за то, что даже в том случае, если бы мы сумели его оттуда извлечь, отряхнув от «минизодной» шелухи и прочей дребедени, хорошим этот полнометражный фильм все равно бы не стал. Все потому, что, блеснув в шестой серии хоть каким-то оживлением и действительным развитием персонажей (а еще железобетонным подтверждением того, что это история о любви), Гейман благополучно топит шоу в совершенно абсурдном восстановлении статуса-кво и откатывает все практически к началу первого сезона, обнуляя прогресс. Видимо, новые конфликты героям выписывает тот, у кого старые плохие. Для сериала, который буквально шутит про опостылевший статус-кво, это, конечно, сильный ход. Бога ради, перестаньте.