Кальян и лед после переноса концертов. Что происходит с МакSим

Певица МакSим сорвала концерт в Сочи и, по словам зрителей, еле-еле смогла выступить на концерте в Твери, путая слова и не попадая в ноты. После этого поклонники звезды забили тревогу и стали обвинять ее концертного директора Павла Назарова в том, что тот эксплуатирует певицу, которая явно не здорова. После этого все концерты МакSим на ближайшее время отменили из-за необходимости пройти курс лечения. Однако в тот же день исполнительницу «застукали» за курением кальяна в Москве.

Певица МакSим объявила о переносе ближайших концертов, объяснив такой шаг состоянием здоровья и необходимостью пройти курс лечения. Она подчеркнула при этом, что с ней все хорошо, «насколько это сейчас возможно».

«Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты», — сообщила певица в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее артистке становилось плохо на концертах в Сочи и Твери, которые в итоге пришлось прервать.

«Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», — прокомментировала ситуацию МакSим.

Исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку и добавила, что именно благодаря преданным фанатам и было принято «решение перенести даты».

Согласно графику, который в настоящее время все еще опубликован на страницах МакSим в соцсетях, ближайший концерт должен был состояться 15 апреля в Екатеринбурге. 21 апреля певица должна была выступить в Москве, а 18 мая — в Новосибирске.

Что произошло на концертах

19 марта МакSим должна была давать концерт в «Роза Холле» в Сочи. Певица вышла на сцену, но, по словам, зрителей, сразу стала петь очень плохо, многие начали покидать зал уже после пары песен. Спустя короткое время и сама МакSим просто ушла со сцены, не делая никаких заявлений и не объясняя причин.

«Концерт начался с задержкой в 40 минут без объяснений. МакSим вышла на сцену, даже не поприветствовала публику, не извинилась за задержку. Потом пыталась петь, но тяжело ей это давалось и на четвертой песне она покинула зал», — рассказала «Газете.Ru» одна из присутствующих.

По словам девушки, к зрителям так и не вышел никто из организаторов. В зале просто зажегся свет «с намеком, что пора нам расходиться». Только после того как часть зрителей отказалась выходить и потребовала вернуть деньги за билеты, к ним вышла сотрудник «Роза Холла» и пообещала возврат средств.

Позже концертный директор МакSим Павел Назаров прокомментировал инцидент в Сочи, пояснив, что выступление пришлось остановить из-за самочувствия певицы. «В момент начала концерта артистка почувствовал себя плохо, что сказалось на качестве мероприятия», — заявил он.

Через какое-то время появился официальный комментарий и самой исполнительницы.

«Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела — у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное — у вас, мои любимые зрители ... Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос»,

— говорилось в заявлении.

При этом МакSим пообещала, что программа тура «Я буду жить» остается без изменений, и пригласила поклонников на следующие концерты. Однако уже в следующем месяце произошел новый форс-мажор — на этот раз в Твери. По словам директора фан-клуба в этом городе Виктории Титовой, исполнительница «путала слова песни, не попадала в ноты, движения были очень непонятны, ей тяжело было двигаться на сцене». После этого выступления в сети стали распространяться видеозаписи, на которых видно, что артистка часто просит зал продолжить песню за нее.

Назаров в свою очередь заявил, что в этот раз МакSим смогла исполнить все песни и закончить выступление. Он заверил, что сейчас звезда чувствует себя намного лучше. Однако фанаты на этот раз ему не поверили и даже пожаловались в трудовую инспекцию, утверждая, что Назаров заставляет певицу выступать несмотря на болезнь. Также стало известно, что концертный директор продолжил принимать заказы на корпоративы стоимостью 4,5 млн рублей.

Обеспокоенность в связи с ситуацией с МакSим выразили и некоторые звезды. Так, певица Анна Калашникова отметила в беседе с «Звездач», что певица, скорее всего, вынуждена продолжать выступления из-за проблем с деньгами.

«Может, у нее кабалистические условия. Может, у нее какие долги, о которых мы не знаем. Ведь многие же артисты прикрываются популярностью и красотой, а так на самом деле… На самом деле долги оплачивает государство», — сказала Калашникова.

Скрытая камера

В то время как поклонники и коллеги по цеху беспокоятся за МакSим, журнал Super выкладывает кадры из московского ресторана, где певица курит кальян и, предположительно, распивает алкогольные напитки.

Как отмечает издание, в заведении, где отдыхала МакSим, не продают крепкий алкоголь, но водитель певицы принес ей пакет, из которого она подливала какую-то жидкость в свой стакан.

«После этого артистка положила пару кубиков льда в стакан и наполнила его жидкостью из бутылки из принесенного пакета. Надеемся, беременность исполнительницы хита «Знаешь ли ты» лишь плод бурного воображения прессы и поклонников», — говорится в материале.

Проблемы со здоровьем и алкоголем

В 2019 году певица попала в серьезное ДТП, что повлекло первые проблемы со здоровьем и спровоцировало алкогольную зависимость.

«Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало», — рассказывала позже МакSим в интервью на канале «Россия-24».

В 2020 году артистка даже ушла в бессрочный отпуск, признавшись публично, что пока не может побороть пристрастие к алкоголю.

В июне 2021 года МакSим попала в больницу с поражением 40% легких. Больше месяца она находилась в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Выписали певицу из больницы лишь в августе, после чего она сразу же начала активно общаться с фанатами.