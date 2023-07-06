Что смотреть в кино: триллер с Борисовым, возвращение Джонни Деппа и еще 6 премьер июля

Напряженный триллер с Юрой Борисовым, комедия со звездой «Теда Лассо» Джейсоном Судейкисом, две свежие Каннские премьеры и не только: кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает про восемь фильмов, которые выходят в российский прокат в июле.

«Заклятье. Незаконченная глава» («The Ghost Writer»), реж. Пол Уилкинс — с 6 июля

В поисках вдохновения и уединения писатель Гиллигер Грэм отправляется в старинный семейный особняк, где когда-то при загадочных обстоятельствах скончался его отец — успешный, в отличие от него, литератор. В доме герой находит незаконченную отцовскую рукопись. Позавидовав труду родителя, Гиллигер решает присвоить текст. Но тем самым случайно вызывает древнего демона, ответственного за смерть его отца.

В копилке этого британского арт-хоррора две награды Пражского кинофестиваля: у исполнителя главной роли Люка Мабли и художницы картины Белль Мунди. Получилось объемное и необычное жанровое кино про творческий гений и проклятье поиска вдохновения.

«Кентавр», реж. Кирилл Кемниц — с 13 июля

Почти герметичный триллер, события которого развиваются в течение всего одной ночи. Герой Юры Борисова Саша — водитель такси, который любит работать по ночам (свободнее дороги, молчаливее пассажиры). Лиза (Анастасия Талызина) тоже работает допоздна и вызывает такси, чтобы добраться домой.

По дороге герои знакомятся, и кажется, что между ними возникает взаимная симпатия. Но чем дольше длится их поездка, тем подозрительней становится Саша, а Лиза начинает всерьез опасаться за свою жизнь.

«Рай для дурака» («Fool's Paradise»), реж. Чарли Дэй — с 20 июля

В центре этой сатирической истории — бессловесный герой, который приезжает на автобусе в Лос-Анджелес и внезапно становится звездой из-за своего сходства со знаменитым актером-затворником. Мужчина как магнит притягивает к себе таких же чудаков и впутывается в самые немыслимые приключения.

Звезда «В Филадельфии всегда солнечно» и «Несносных боссов» Чарли Дэй дебютирует в качестве режиссера и собирает яркий капустник из своих именитых коллег. В его первом полном метре вместе с ним снялись Джейсон Судейкис, Джон Малкович, Эдриан Броуди, Кейт Бекинсейл и Рэй Лиотта, для которого этот проект стал одним из последних в карьере.

«Схватка с дьяволом» («Sympathy for the Devil»), реж. Юваль Адлер — с 20 июля

Еще один фильм с салоном такси в качестве основной локации. Герой Юэля Киннамана («Ради всего человечества») — водитель, подбирающий случайного попутчика в исполнении Николаса Кейджа. Два часа их поездки оборачиваются захватывающим приключением не только для персонажей, но и зрителей.

«Схватка с дьяволом» стилистически ближе всего к «Соучастнику» Майкла Манна с Томом Крузом и Джейми Фоксом: в ней водитель-тихоня тоже оказывался заложником профессионального киллера. По законам жанра выйти живым из такой схватки всегда может только кто-то один.

«Жанна Дюбарри» («Jeanne du Barry»), реж. Майвенн — с 20 июля

В центре истории — Жанна Вобернье, молодая женщина из низшего класса, использующая свой интеллект и очарование, чтобы подняться вверх по социальной лестнице. Она знакомится с королем Людовиком XV (Джонни Депп) и вскоре становится его фавориткой. Благодаря их отношениям к королю возвращается уже угасший за долгие годы правления вкус к жизни. Но эта близость куртизанки и властителя Франции не нравится его приближенным.

Впервые картина была показана на 76-м Каннском кинофестивале, а российская премьера фильма состоится в рамках кинофестиваля VOICESв Вологде.

«Король улиц» («Omar la fraise»), реж. Элиас Белькеддар — с 20 июля

Еще одна свежая каннская премьера, претендовавшая на режиссерский приз «Золотая камера». В центре фильма — приговоренный к 20 годам французской тюрьмы гангстер Омар (Реда Катеб из «Пророка»). Чтобы избежать наказания, он сбегает на родину в Алжир, где планирует отсидеться, пока все не уляжется. Его главным спутником становится такой же авантюрист и барыга Роже (звезда «Пианистки» Бенуа Мажимель).

Но размеренная жизнь героев заканчивается, когда на пороге их дома оказываются и бывшие подельники, и новые враги. Объединившись с местными головорезами, гангстеры в бегах переворачивают с ног на голову целый город.

«До встречи на Венере» («See You on Venus»), реж. Хоакин Льямас — с 20 июля

Миа и Кайл — полные противоположности. Она — всегда в движении и воспринимает жизнь как открытую книгу. Он — замкнут в себе и ко всему относится настороженно. Однажды Миа уговаривает Кайла отправиться в совместное путешествие в Испанию, где она намерена отыскать свою биологическую мать, которую никогда не видела.

В бардачке — список потенциальных кандидаток на роль мамы девушки и карта на тысячи километров пути. «До встречи на Венере» — один из самых теплых и солнечных релизов месяца, который стоит увидеть на большом экране.

«Чужак» («Farang»), реж. Ксавье Жанс — с 27 июля

Напряженный и динамичный боевик Ксавье Жанса («Банды Лондона», «Хитмен»), по своему задору напоминающий франшизу про Борна.

Главный герой фильма — профессиональный боксер Сэм, который выходит из тюрьмы и рассчитывает начать с чистого листа, однако тут его настигает прошлое — и вынуждает бежать в Таиланд. Там он обретает семью и действительно находит новую жизнь. Но в конечном счете герой все равно связывается не с теми людьми: местный гангстер заставляет его согласиться на опасную миссию по перевозке наркотиков. Это приводит к страшной трагедии, и тогда Сэм встает на путь мести.