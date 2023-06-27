Ирина Старшенбаум — о спектакле «Наедине», Никите Ефремове и смелости в профессии

1 и 2 июля на Новой сцене Московского театра на Таганке состоятся премьерные показы спектакля «Наедине» театрального агентства «Арт-Партнер». Главные роли в постановке исполняют Виктория Исакова, Александра Ребенок и Ирина Старшенбаум. С последней «Газета.Ru» поговорила о пьесе, социально значимом кино, а также важности пробуждать в зрителях стремление к лучшему.

— Вы говорили, что тема пьесы «Наедине» вас сильно зацепила. Что именно оказалось решающим фактором для участия в проекте?

— Я всегда в первую очередь — и при выборе ролей в кино, и теперь вот в театре — отталкиваюсь даже не столько от самого материала, сколько от людей, потому что другие люди — наши главные учителя. Для меня точно (улыбается). Здесь же довольно быстро стало известно имя режиссера, актерский состав, и тогда же мы договорились о встрече с Никитой (Кобелевым, режиссером — «Газета.Ru»), на которой для меня все стало окончательно понятно. Когда ты слышишь все эти выдающиеся имена людей, с которыми тебе предстоит поработать, сразу осознаешь, какой грандиозный опыт тебе предстоит получить.

Когда я прочитала пьесу, мне она понравилась тем, что в ней есть некая мимолетность, а в случае моей героини — даже какая-то фантазия на тему. Мне очень понравилось, что это совершенно другая конструкция. Ты что-то созерцаешь, пытаешься в полной мере осознать свои чувства, а зритель полностью разделяет этот опыт вместе с тобой. Благодаря этому и сам зритель в некотором роде становится самостоятельным героем пьесы. Мне просто довольно быстро стало понятно, что этот материал меня профессионально расширит, станет знаковой ступенью.

— Режиссер постановки Никита Кобелев признавался, что сперва поступал на актерский, но в итоге посвятил свою жизнь режиссуре. Считается, что режиссеры, которые в той или иной мере обладают актерским опытом, выстраивают свою работу с артистами иначе: в чем-то более аккуратно, бережно. Чем вам запомнилась методика Кобелева — и чему удалось научиться, работая с ним?

— Никита — режиссер, с которым мне очень комфортно работать. Он, правда, очень аккуратный, очень трепетный в работе человек. Он абсолютно точно не мешает актеру, часто отталкиваясь от его органики и прислушиваясь к его идеям. Как актер ты существуешь с ним в каком-то партнерстве, хотя он — как главный — тебя направляет. И, конечно, у него есть своя четкая концепция и понимание того, к чему он стремится как художник. Для меня это совершенно новый опыт, тем более что я себя воспринимаю все еще начинающей театральной актрисой (улыбается).

Никита меня совершенно поразил. Несмотря на его еще молодой возраст, он мне кажется человеком с уже очень зрелой душой. Это опытный художник, который умеет работать с самым разным по сложности материалом, при этом оставаясь верным себе. Я очень рада, что открыла для себя такого режиссера, как Никита Кобелев, потому что он нас еще будет много удивлять.

close 100% Пресс-служба театрального агентства «Арт-Партнер»

— Вашими коллегами по спектаклю стали Виктория Исакова и Александра Ребенок. Вы все сильные актрисы — и при этом разной внутренней органики. Как подбирали идеальную партитуру для трех таких разных авторских «голосов» ваших героинь?

— Это больше вопрос для режиссера, потому что репетируем мы свои роли параллельно, а не вместе. Но, конечно, задача — создать какой-то свой уникальный голос в спектакле. Что касается работы с Викой и Сашей, я ими очень восхищаюсь. С Сашей мы подружились через общие проекты, с Викой мы уже давно в теплых отношениях, но это наш первый совместный проект. И для меня большая радость, что мы с ними теперь встретимся на одной сцене, потому что мне есть чему у них поучиться.

Вообще, в актерских работах очень важен личный опыт. Техника, конечно, тоже очень важна, без нее ты просто не сможешь правильно донести материал. Но что для меня особенно ценно в Вике и Саше — они интересны не только как актрисы, но и как личности.

— Спектакль «Наедине» преподносится как постановка-исповедь. Что нового и важного вы открыли в себе во время работы над постановкой — как актриса и как человек?

— Для меня это история про страх близости, который очень актуален. Потому что сейчас во время всеобщей разобщенности, когда во главе угла стоит культ личности, продвижение собственного бренда, люди очень тяжело идут на сближение — и речь не только про романтические отношения. Мне эта тема показалась очень интересной для исследования. А если говорить в общем, то наша постановка это красиво, волнующе и глубоко.

— Как я понимаю, вы стараетесь следить за театральной жизнью столицы. Какие увиденные вами постановки произвели на вас самое сильное впечатление и чем?

— Да, я действительно часто хожу в театр. Из всего, что я увидела за последние полгода, мне больше всего понравился спектакль «Сережа» Дмитрия Крымова. В нем играет моя подруга Маша Смольникова, и это потрясающая актерская работа, как и весь спектакль. Мне кажется, во время его просмотра ты будто бы оказываешься в каком-то совершенно ином измерении и пространстве. Люблю Никитины (Кобелева — «Газета.Ru») спектакли: «Круги / Фантазии» и «Тварь». Также очень нравятся постановки в БДТ: «Материнское сердце», «Человек».

— Кажется, что «Наедине» несет в себе терапевтический эффект: в монологах героинь многое пересекается с нашей повседневной и личной жизнью. Если говорить о влиянии искусства на человека, вам самой больше нравится материал, который позволяет аудитории отвлечься от мира вокруг, или тот, который вызывает зрителя на серьезный разговор, дает возможность отрефлексировать все переживания коллективно?

— Вы знаете, думаю, оба варианта. Потому что и то, и другое — два главных актерских предназначения. Есть фильмы, чья миссия заключается в том, чтобы через переживания помочь зрителю испытать очищение. Я вообще считаю, что задача артиста — помогать зрителю настроить его внутренний диалог с самим собой. И по большому счету мой актерский процесс тоже заключается в том, чтобы и терапевтироваться самой, и терапевтировать других. Насколько глубоко ты сможешь это сделать — настолько мощным будет и эффект от твоей работы. А я верю, что искусство помогает человеку тянуться к прекрасному, к Богу, к правде.

Если же говорить про материал с иным способом воздействия, то у меня прошлый год был так насыщен сложными проектами, что теперь, наоборот, хочется прикоснуться к более жанровому, легкому кино, на котором зритель сможет как-то переключиться, отдохнуть. Это тоже важный эффект искусства, его нельзя обесценивать. Наверное, идеальный вариант, это когда ты можешь миксовать разные по сути проекты и не зацикливаться на чем-то одном. Как говорят в Голливуде: один проект для студии, один — для себя. Мне такой вариант подходит.

close 100% Кадр из фильма «Сестры» (2022) «Базелевс Продакшн»

— Продолжая тему социально значимого искусства: в прошлом году у вас вышли две картины, которые говорили на важные остросоциальные темы. Фильм «Сестры» поднимал тему проблемы домашнего насилия, а драма «Здоровый человек» размышляла о важности человеческой отзывчивости. Как вами воспринимались оба проекта на этапе сценария — и что для себя вы смогли вынести из них по итогу?

— Оба проекта я выбрала совершенно осознанно, несмотря на их сложные темы. У меня в прошлом году наступил такой период в жизни, когда мне было важно говорить на значимые темы. Я нутром почувствовала, что сейчас хочется пойти в такую глубину: и собственную, и вообще. Взять темы сложные для себя и для общества.

Что касается фильма «Сестры», это для меня вообще очень особенное кино, которое я делала не только как актриса, но и как продюсер. Тема не только домашнего насилия, но тема насилия в обществе вообще — такая нарастающая, она висит в воздухе. Ее хочется исследовать и постараться в определенном смысле истребить. Меня очень вдохновило, что именно у мужской команды был отклик делать это кино — и что это молодые начинающие кинематографисты. Я этот фильм очень люблю и очень им горжусь.

Он меня многому научил, потому что, мне кажется, именно через такие непростые темы и происходит внутренний рост. Ведь ты не можешь не интегрировать туда свои личные паттерны, вопросы, травмы. Я через этот фильм будто бы очищалась и исследовала себя в треугольнике Карпмана: жертва, агрессор и спасатель. Учитывая, что тема домашнего насилия все еще несколько табуирована, для меня было важно сделать этот проект, вложив в него всю свою внутреннюю смелость.

Фильм «Здоровый человек», кстати, был снят раньше, чем «Сестры», просто вышел в прокат позже. И в обоих случаях у нас с Никитой Ефремовым (партнером по площадке — «Газета.Ru») изначально был внутренний отклик поговорить на эти темы: «Сестры» — о насилии, «Здоровый человек» — о выборе, ценностях, о семье.

— В обеих лентах вы сыграли с Никитой Ефремовым, с которым и до этого снимались вместе. Как вам работается с Никитой — и почему, на ваш взгляд, режиссеры так часто берут вас в совместные проекты?

— С Никитой мы уже много лет дружим, и это очень здорово, когда у вас с партнером много точек соприкосновения. Я вообще считаю, что партнер — это 50% успеха твоей роли. И у нас с Никитой есть в отношениях та степень откровенности, когда мы одинаково глубоко погружаемся в материал, обсуждаем его. Даже можем сказать честно какие-то не самые приятные друг другу вещи в процессе, но это все — залог качественного результата нашего сотрудничества. Мне с ним очень интересно и комфортно работать.

Что же касается экранной химии, думаю, в ее основе — наше партнерство и то, что в жизни нас объединяют общие ценности. Мы с ним разговариваем на одном языке.

close 100% Кадр из фильма «Здоровый человек» (2022) «Каропрокат»

— Над какими сюжетами или героинями хотелось бы поработать в будущем и почему?

— Хочется попробовать сказку, романтическую комедию, возможно, острохарактерных героинь. Хочется работать с талантливыми дебютантами и состоявшимися мастерами. Хочется открывать новые формы, потому что худшее, что может случиться со мной как с актрисой, — это стояние на месте. По-прежнему интересно продюсирование.

Сегодня важно намерение согревать. и хочется найти материал, который будет дарить надежду и призывать зрителя к миролюбию. Это хочется пробуждать и в себе, и в других.