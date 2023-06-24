Брандо в главной роли, религия имени Чувака и другие факты про «Большого Лебовски»

Фильм «Большой Лебовски» вышел на экраны четверть века назад и за это время успел стать настоящим культурным феноменом. Цитаты из него давно ушли в народ, а запоминающийся внешний вид Чувака — один из самых популярных образов на Хэллоуин. В честь 25-летия ленты «Газета.Ru» вспоминает 10 самых интересных фактов о ее создании.

Братья Коэн мечтали заполучить на главную роль Марлона Брандо

close 100% Джефф Бриджес в роли Чувака из фильма «Большой Лебовски» (1998) и Марлон Брандо PolyGram Filmed Entertainment/AP

Среди претендентов на роль Чувака были Роберт Дюваль, который отказался от съемок, потому что ему не понравился сценарий, британец Энтони Хопкинс, который отказался, потому что не хотел играть американца, и Джин Хэкмен, который в тот момент взял перерыв в карьере.

Но сильнее всего братья Коэн мечтали заманить на главную роль Марлона Брандо. Даже во время написания сценария они произносили реплики Лебовски, имитируя актерскую манеру звезды «Крестного отца». Однако по итогу главную роль заполучил Джефф Бриджес.

Одну из ролей в картине также могла сыграть Шарлиз Терон

close 100% Тара Рид в роли Банни Лебовски из фильма «Большой Лебовски» (1998) и Шарлиз Терон PolyGram Filmed Entertainment/Global Look Press

Актриса рассматривалась на роль Банни Лебовски — молодой жены того самого Большого Лебовски, с которым по сюжету путают героя Джеффа Бриджеса. В фильме ее сыграла тогда еще набиравшая популярность Тара Рид, чей пик славы случился годом позже, когда на экраны вышел подростковый хит «Американский пирог».

История умалчивает, по какой причине Шарлиз Терон все же не попала на проект. То ли сложно было согласовать рабочие графики, то ли актрису смутила профессия Банни, работавшей в порноиндустрии.

Героиня Джулианны Мур вдохновлена художницей-провокаторкой и Йоко Оно

close 100% Джулианна Мур в роли Мод Лебовски в фильме «Большой Лебовски» (1998) PolyGram Filmed Entertainment

Мод Лебовски, которую сыграла Джулианна Мур, вдохновлена авангардной художницей и экспериментаторкой Кароли Шниманн, которая работала в обнаженном виде, качаясь на качелях.

Шниманн известна своими мультимедийными работами о теле, сексуальности и гендере. В 2017 году художница была удостоена премии «Золотой лев» на Венецианской биеннале за вклад в развитие искусства. Также в числе прообразов героини Мур — Йоко Оно.

Слово «чувак» произносится в фильме 161 раз

close 100% Джефф Бриджес в кадре из фильма «Большой Лебовски» (1998) PolyGram Filmed Entertainment

Сцена в морге, когда герой Бриджеса представляется как Джефри Лебовски, а не как Чувак, — единственная в фильме, когда он отказывается от своего прозвища.

При этом ругательство на букву f звучит в фильме 292 раза. Это не рекорд для Голливуда и меньше, чем, например, в «Славных парнях» Мартина Скорсезе (300 раз), но больше, чем в «Криминальном чтиве» и «Бешенных псах» Квентина Тарантино (265 и 269 раз соответственно).

Фраза «Чувак пребывает» имеет библейские мотивы

close 100% Джефф Бриджес, Стив Бушеми и Джон Гудман в кадре из фильма «Большой Лебовски» (1998) PolyGram Filmed Entertainment

Она является отсылкой к книге Екклезиаста стиху 1:4, в котором есть такое послание: «Одно поколение проходит, и приходит другое поколение, а Земля пребывает вечно».

По словам авторов ленты братьев Коэн, это отсылка к тому, что Чувак, как и Земля, может изменяться и создавать вокруг себя хаос, но при этом оставаться прежним.

В честь героя Джеффа Бриджеса возникло целое религиозно-философское течение

close 100% Джефф Бриджес в кадре из фильма «Большой Лебовски» (1998) PolyGram Filmed Entertainment

Коротко оно называется «дудеизм» (от американского слова Dude — чувак), а полное название — «Церковь чувака последних дней». Дудеизм возник в 2005 году и насчитывает около 400 000 последователей. Основатель дудеизма, лос-анджелесский журналист Оливер Бенджамин, категорически отрицает шутливый характер своей религии, подчеркивая, что он и его последователи не стремятся высмеивать кого-то или что-то.

В основном дудеизм посвящен философии и образу жизни Лебовски. С конца 2008 года «Церковь чувака последних дней» выпускает собственную газету The Dudespaper. А в июле 2009-го была выпущена так называемая библия дудеизма «The Tao Dude Ching» (с декабря того же года переименована в «The Dude De Ching»). По сути, она представляет собой переписанный сценарий фильма в стилистике «Дао дэ цзин».

«Большой Лебовски» и теракт 11 сентября

close 100% Кадр из фильма «Большой Лебовски» (1998) PolyGram Filmed Entertainment

Когда Чувак выписывает чек на шестьдесят девять центов, он смотрит телевизионную пресс-конференцию Джорджа Буша — старшего, которую он дал 5 августа 1990 года — через 3 дня после вторжения иракской армии в Кувейт.

Однако свой чек Лебовски датирует 11 сентября 1991 года — ровно за 10 лет до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Влияние «Большого Лебовски» на массовую культуру

close 100% Кадр из фильма «Большой Лебовски» (1998) PolyGram Filmed Entertainment

Переоценить влияние фильма на массовую культуру сложно. Хотя его создатели братья Коэн и признаются, что картина нравится зрителям больше, чем им самим.

Любимый напиток Чувака — «Белый русский». В столице Исландии Рейкьявике есть бар, который называется Lebowski в честь фильма. В своем барном меню он предлагает несколько вариаций «Белого русского» и других напитков, названных в честь персонажей и фраз из фильма. Любовь владельцев бара к ленте продолжается и в том, что интерьер заведения оформлен в стиле боулинг-клуба и украшен коврами, как в квартире Чувака.

Фанаты фильма устраивают специальные закрытые показы

close 100% Джефф Бриджес и Джон Гудман в кадре из фильма «Большой Лебовски» (1998) PolyGram Filmed Entertainment

В Сан-Франциско проводились (а возможно и проводятся до сих пор) ночные показы «Большого Лебовски» в местном кинотеатре. Братья Коэн узнали об этих показах случайно в 2013 году, увидев вывеску с анонсом на фасаде кинотеатра.

По правилам все зрители должны были прийти на него строго в соответствии с дресс-кодом — в нарядах кого-то из героев фильма. Кстати, одежда Чувака в кадре по большей части была взята из личного гардероба Джеффа Бриджеса, включая шлепанцы, в которых он расхаживает почти весь фильм.

Лента прошла путь от непринятия до статуса культурного достояния

close 100% Кадр из фильма «Большой Лебовски» (1998) PolyGram Filmed Entertainment

В декабре 2014 года «Большой Лебовски» стал одним из 700 культурно, исторически или эстетически значимых фильмов, сохраненных для будущих поколений в Национальном реестре фильмов Библиотеки конгресса США. Картину определили как уникальный кинорассказ о похищении, ошибочной идентификации и боулинге. Также было отмечено то, как она исследует тему классового неравенства.

Такое признание особенно ценно, учитывая, как встретили ленту ее первые зрители во время премьеры на кинофестивале «Сандэнс». Многим, включая профессиональную критику, фильм показался очень слабым и непонятным. Например, обозреватель Toronto Star Питер Хоуэлл написал следующее: «Не могу поверить, что за это ответственна команда людей, в прошлом году получившая «Оскар» за сценарий к «Фарго». В фильме просто огромное количество ругательств, что смахивает на жалкую попытку хоть чем-то закрыть пробелы в диалогах героев».