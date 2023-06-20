От Джоли и Питта до Лядовой и Вдовиченкова: звездные пары, которые встретились на съемках

Некоторые актеры встретились со своими будущими возлюбленными во время съемок в кино. Среди них — Анджелина Джоли и Брэд Питт, Меган Фокс и Machine Gun Kelly, Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов, а также многие другие. О том, как развивались отношения, зародившиеся на съемочной площадке, рассказывает «Газета.Ru».

close 100% Анджелина Джоли и Брэд Питт Jens Kalaene/picture alliance /dpa/Global Look Press

Анджелина Джоли выходила замуж трижды — и со всеми супругами познакомилась на съемках. В 1996 году она вступила в брак с британским актером Джонни Ли Миллером, с которым встретилась во время работы над фильмом «Хакеры». Через год супруги объявили о разводе — как призналась Джоли, они были слишком молоды и несерьезно отнеслись к построению семьи.

В 2000 году актриса вышла замуж за партнера по съемочной площадке фильма «Управляя полетами» Билли Боба Торнтона. Пара привлекала внимание эксцентричными выражениями своих чувств, среди которых — татуировки с именами друг друга и обмен кровью, которая хранилась в маленьких кулонах в виде сосуда. Через три года супруги расстались и свели татуировки.

Во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году Джоли начала встречаться с Брэдом Питтом, который в тот момент был женат на Дженнифер Энистон. Они долгое время не афишировали отношения, раскрыв правду лишь в 2006-м, когда Джоли подтвердила, что беременна от Питта. Артисты прожили вместе более десяти лет. Пара воспитывала троих биологических детей (Шайло Нувель, Нокс Леон и Вивьен Маршелин) и троих приемных (Мэддокс Шиван, Захара Марли и Пакс Тьен ). Все носят фамилию Джоли-Питт.

В сентябре 2016 года Джоли подала на развод. Официальной причиной расторжения брака знаменитостей считаются разногласия в воспитании детей и алкогольная зависимость Питта. 12 апреля 2019 года развод был оформлен официально.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

close 100% Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Evan Agostini/Invision/AP

В 2010 году Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь», который был негативно встречен критиками и зрителями. На тот момент Рейнольдс был женат на Скарлетт Йоханссон, а Лайвли встречалась с коллегой по «Сплетнице» Пенном Бэджли. После 11 месяцев отношений актеры сыграли тайную свадьбу в Южной Каролине на плантации Бун Холл. На мероприятии присутствовали всего 35 гостей. Пара предпочитает не афишировать личную жизнь.

«Я не могу сказать, что намеренно пытаюсь быть скрытным в том, что касается моей личной жизни. Просто если вы попросите меня описать мои отношения, то слова не смогут точно передать мои истинные чувства», — объяснил Рейнольдс в одном из интервью.

Редкие появления супругов на публике вызывают фурор — их не раз называли самой стильной парой Голливуда. Они воспитывают четверых дочерей — Джеймс, Айнез, Бетти и родившуюся в феврале 2023 года девочку, имя которой не разглашается.

close 100% Райан Гослинг и Ева Мендес в кадре из фильма «Место под соснами» (2012) Focus Features

В сентябре 2011 года Ева Мендес и Райан Гослинг поженились после того, как сыграли влюбленных в фильме «Место под соснами». Супруги не афишируют свои отношения, поэтому их совместные фотографии в сети найти сложно. Скриншоты редких комментариев, которые они оставляют друг другу в соцсетях, поклонники распространяют в фан-сообществах.

В ответ на вопрос журналиста издания HELLO! о том, какие качества ему больше всего нравятся в женщинах, Гослинг ответил: «Ева Мендес. Больше мне нечего искать». В 2014 году у пары родилась дочь Эсмеральда, а в 2016-м — Амада.

Эмбер Херд и Джонни Депп

close 100% Джонни Депп и Эмбер Херд Global Look Press

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд, разница в возрасте между которыми составляет почти 23 года, начался в 2011-м на съемочной площадке «Ромового дневника». Считается, что именно отношения с Херд стали причиной, по которой Депп ушел от Ванессы Паради — своей спутницы жизни на протяжении 14 лет и матери его двоих детей. В январе 2014-го Депп сделал предложение Херд, и спустя год они поженились.

Однако через два года Эмбер подала на развод, параллельно обвинив супруга в угрозах и назвав его «монстром». По словам Херд, однажды Депп схватил ее за горло, ударил по лицу и стал кричать, что убьет. Кроме того, она рассказывала, что незадолго до подачи на развод он повалил ее на кровать и стал бить по голове. В то же время Депп заявил, что жестокое отношение в браке позволяла себе сама Херд.

Громкий судебный процесс между знаменитостями начался в апреле 2022 года. 1 июня 2022 года Херд признали виновной в клевете: суд присяжных присудил Деппу компенсацию в размере $15 млн. Встречный иск Херд был удовлетворен частично — в размере $2 млн. Разбирательство негативным образом повлияло на карьеры обоих артистов.

Трейси Полан и Майкл Дж. Фокс

close 100% Трейси Полан и Майкл Дж. Фокс Jack Plunkett/Invision/AP

В 1988 году Трейси Полан и Майкл Дж. Фокс поженились после совместного участия в съемках сериала «Семейные узы». Вскоре после рождения первенца Сэма Майкла у актера появились первые признаки болезни Паркинсона. Затем у пары родились еще трое детей — Аквинна Кэтлин, Скайлер Фрэнсис и Эсме Аннабель. После замужества Полан практически перестала сниматься, посвятив себя воспитанию детей и уходу за мужем.

«Он замечательный человек, — сказала актриса в одном из интервью. — Раньше я постоянно беспокоилась о том, что ждет нас в будущем, но Майкл всегда говорил мне: «Зачем переживать то, что еще не случилось?» Он живет сегодняшним днем. Сегодняшним моментом. И этот момент — прекрасен».

close 100% Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов РИА Новости

Актеры Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова познакомились в 1947 году на съемках фильма «Молодая гвардия», когда были студентами ВГИКа. Для обоих роли в картине стали дебютными.

Роман начинающих артистов развивался стремительно, и вскоре они поженились. В 1950-м у пары появился сын Владимир. Спустя 13 лет брак Мордюковой и Тихонова распался. По словам сестры актрисы Натальи Катаевой, супруги оказались слишком разными:

«Чем дальше, тем больше они раздражали друг друга. Ему не нравилось, что жена вечно помогает родне — то денежку пошлет, то посылочку соберет».

Она добавила, что актеры развелись после того, как Мордюкова нашла за комодом деньги: оказалось, что Тихонов их от нее прятал.

«Нонна впала в ступор, уже ничего делать не могла. Когда Слава пришел, сказала ему: «Ребенка кормить нечем, а ты деньги прячешь, — рассказала Катаева. — Тихонов спокойно ответил: «Иначе с твоим колхозом ничего не купишь». Вот тогда сестра и приняла решение о разводе».

close 100% Елена Лядова и Владимир Вдовиченков Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отношения Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова завязались на съемках фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». По словам актеров, с первого дня знакомства они поняли, что не хотят расставаться. В 2015 году Лядова и Вдовиченков поженились. Детей у пары нет.

В интервью «Газете.Ru» Вдовиченков рассказал, что Лядова работает его агентом и прекрасно справляется со своими обязанностями:

«У меня сейчас очень хороший агент — моя жена Елена Лядова, а у нее IQ выше 170, это правда. Я еще не успел подумать, а она уже сделала. И она сразу мне выдает весь расклад: как, что, где и куда. Я, как мальчик, слушаю ее и все выполняю. В 100 из 100 случаев она бывает права».

После свадьбы актеры продолжили сниматься в проектах вместе, сыграв главные роли в фильмах «Батя», «Чук и Гек» и «Тварь».

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

close 100% Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly Chris Pizzello/Invision/AP

Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly познакомились в 2020 году на съемках фильма «Полночь на злаковом поле». Они стали проводить много времени вместе, после чего объявили о помолвке. Однако спустя год пара оказалась на грани разрыва. Рэпера заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Сообщалось, что Фокс пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда и съехала от него. Затем источник Daily Mail заявил, что влюбленные помирились и «стали ближе, чем когда-либо».

«Они официально вместе после того, как пережили сложный период в отношениях. Последние несколько месяцев были тяжелыми для них обоих, но они вместе отправились лечиться, и это сработало. Они стали ближе, чем когда-либо», — поделился инсайдер.

В июне 2023 года источник журнала People сообщил, что Фокс и Machine Gun Kelly помолвлены, но свадьбу не планируют.