«Эта музыка будет вечной». Как калининградский музыкальный фестиваль набирает масштаб

Международный фестиваль классической музыки «Кантата» в Калининградской области проводится уже третий раз в исторически значимых местах региона, а участвуют в нем знаменитые российские и зарубежные музыкальные коллективы и исполнители. В этом году музыкантов было более 300, зрителей — минимум 3500, а посмотрели его только во ВКонтакте по прямым трансляциям более одного миллиона человек. Почему недавно завершившаяся «Кантата», посвященная 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова, стала самой масштабной и зрелищной – на «Газете.Ru»

Русская музыка в знаковых местах

За шесть дней третьего фестиваля «Кантата» состоялись семь концертов и два спектакля с участием звезд мирового уровня, среди которых заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков, солистка Московского театра «Новая Опера», лауреат международных конкурсов Светлана Касьян, лауреат «Грэмми», народный артист СССР Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под его управлением, Московский государственный симфонический оркестр. Участниками проекта «Рахманинов-марафон» стали пианисты, лауреаты международных конкурсов, пианисты Алексей Мельников, Филипп Копачевский, Петр Лаул, актриса и певица Лика Рулла и другие.

Открывая фестиваль в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда, рядом с кирхой королевы Луизы, губернатор Калининградской области Антон Алиханов озвучил послание президента РФ Владимира Путина: «Отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и сегодня вновь объединяет на исторических и сценических площадках Калининграда участников и гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Выполняя высокую просветительскую миссию, привлекая широкое общественное внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников, он знакомит любителей искусства с классическим музыкальными произведениями, с творчеством талантливых исполнителей и коллективов».

Третий международный фестиваль открылся необычным симфоническим спектаклем «Рахманинов. Я – здесь», в котором соединились живое исполнение Московского государственного симфонического оркестра, интересная драматургия, документальные тексты композитора в актерских диалогах и ответы нейросети. А дирижер концерта Иван Рудин сам исполнил несколько фортепианных произведений.

На следующий день в Алленбургской кирхе, возрожденной благодаря фестивалю, выступил хор Сретенского монастыря со своей новой программой «Шедевры духовной музыки», которая состояла из песнопений древней Церкви, византийских, греческих и других произведений духовной музыки. Кроме того, в восстановленном Кафедральном соборе 15 века, где покоится философ Иммануил Кант, прошел марафон фортепианных концертов Рахманинова и ночной органный концерт органистки и музыковеда, основателя и художественного руководителя фестиваля «Органные вечера в Кусково» Елены Приваловой.

Еще в одном знаковом историческом месте, на территории бывшей пивоварни «Понарт», основанной в 1839 году и недавно восстановленной, в исполнении Московского государственного симфонического оркестра прозвучала симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк» с участием заслуженного артиста России Андрея Мерзликина. А на руинах замка Бранденбург в поселке Ушаково была исполнена опера Сергея Рахманинова «Алеко». Стоит отметить, что одна из главных задач фестиваля – привлечь внимание к историческим и архитектурным памятникам региона, поэтому вырученные от продажи билетов деньги направляются в Фонд, который занимается их восстановлением.

Завершающим мероприятием Международного фестиваля классической музыки «Кантата» стал гала-концерт на площади перед Кафедральным собором с участием лауреата двух премий «Грэмми», самого знаменитого русского баса Ильдара Абдразакова и Государственного симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. В этот вечер со сцены прозвучали также Калининградский симфонический оркестр, хор Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия города Калининграда и хор Калининградского областного музыкального театра.

Новые традиции

Впервые в истории «Кантаты» в фестивальную программу был включен большой просветительский блок, и все желающие бесплатно смогли посетить кинопоказы, мастер-классы и лекции известных искусствоведов и продюсеров. Среди них – директор Юрия Башмета и «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко, сам маэстро, солистка Московского театра «Новая Опера», лауреат международных конкурсов Светлана Касьян, журналист, автор и ведущий радио «Орфей» Йосси Тавора и другие. Образовательная программа была организованна совместно с Российским обществом «Знание» и включала в себя более 20 мероприятий, которые доступны для просмотра в онлайн-записи.

По словам руководителя «Кантаты» Ивана Рудина, ему радостно осознавать, что программа фестиваля по-настоящему удалась. «Третья «Кантата» заложила новые традиции: впервые состоялась образовательная программа фестиваля, появилось много знаковых партнеров. Но самое главное – это те уникальные возможности, которые прекрасная земля Калининградской области предоставляет для творчества, — отметил он. — Каждый город и поселок богаты невероятными видами. И эти виды вдохновляют нас на новые творческие идеи и реализацию их в рамках фестиваля «Кантата».

По мнению заместителя Председателя Правительства Калининградской области Ильи Баринова, особенно важно было подчеркнуть значимость и влияние русской культуры, которая сегодня находится под давлением с внешней стороны. «Надо заметить, что попытки отмены русской культуры сталкиваются с непониманием и неприятием даже в странах Запада, ведь русская культура всеобъемлюща и динамична, она внесла огромный вклад в развитие мировой культуры — и я рад, что здесь побеждает здравомыслие», — подчеркнул он, выразив уверенность, что четвертая «Кантата» будет такой же интересной и насыщенной.

Зрители, среди которых было много гостей города, не скрывали своего восхищения фестивальной программой. Так, по словам москвички Марии Егоровой, которая приехала на «Кантату» вместе с тремя дочерями, эти шесть фестивальных дней были «настоящим праздником великой русской музыки в исторических интерьерах». Она рассказала «Газете.Ru», что даже прохладные калининградские вечера этот праздник не испортили, поэтому на следующую «Кантату», которая будет посвящена 300-летию Иммануила Канта, приедет обязательно.