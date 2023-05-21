Не только «Назад в будущее»: 12 отличных проектов с Майклом Дж. Фоксом

12 мая на Apple TV+ вышла документальная картина «Неизменный: Майкл Дж. Фокс» о звезде трилогии «Назад в будущее», чья жизнь резко перевернулась в 1991 году, когда у на тот момент 30-летнего актера диагностировали болезнь Паркинсона. В свете выхода фильма кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает про другие проекты Фокса, которые заслуживают внимания.

«Секрет моего успеха»/ «The Secret of My Succe$s», 1987

close 100% Universal

Своего рода «Деловая женщина» с Мелани Гриффит, но в брюках. Жизнь главного героя, вчерашнего выпускника колледжа, Брантли Фостера переворачивается с ног на голову, когда он переезжает в Нью-Йорк, рассчитывая на новую должность, но в итоге получает отказ. Поиски новой работы превращаются в замкнутый круг: всем нужны специалисты с опытом, но невозможно получить опыт, если никто не берет тебя на работу.

Отчаявшись, Брантли устраивается в отдел почты крупной компании, где влюбляется в девушку на одной из руководящих должностей. Чтобы соответствовать ее статусу и ускорить свой карьерный рост, герой прикидывается большим начальником.

Получилась динамичная комедия положений, в которой только-только прославившийся Фокс крадет каждую сцену со своим участием.

«Яркие огни, большой город»/ «Bright Lights, Big City», 1988

close 100% MGM/UA

Меланхоличное драмеди конца 80-х, вобравшее в себе весь шарм фильмов десятилетия. Главный герой Джеми Конвей ежедневно рефлексирует на тему того, как все в его жизни пошло не так: он болезненно переживает недавнюю смерть мамы, его карьера не клеится (вместо того, чтобы писать свой собственный роман, он в качестве редактора правит ошибки других в газете «Готэм»), а жена-модель сообщает о своем желании развестись.

В фильме «Яркие огни, большой город» Фокс, привыкший веселить зрителя, вызывает последнего на серьезный разговор.

«Военные потери»/ «Casualties of War», 1989

close 100% imdb.com

В один год со второй частью «Назад в будущее» на экраны выходит военная драма при участии Фокса, основанная на реальных событиях. Американский солдат Эриксон становится свидетелем группового изнасилования вьетнамской девушки, совершенного его сослуживцами во время войны во Вьетнаме. Эриксон отказывается принимать участие в преступлении, но противостоять ему в одиночку не способен.

«Военные потери» — остаточное явление американского кинематографа, который по полной старался осмыслить все ужасы войны во Вьетнаме еще в конце 70-х, когда на экраны почти один за другим вышли «Таксист» и «Апокалипсис сегодня», а чуть позже «Цельнометаллическая оболочка» и «Взвод».

«Доктор Голливуд»/ «Doc Hollywood», 1991

close 100% Warner Bros.

Доказав, что он умеет работать с серьезным материалом и не уступать в кадре таким маститым артистам, как, например, Шон Пенн, Фокс вернулся к своему более легковесному амплуа — обаятельного хорошего парня.

Столичный хирург Бенджамин Стоун едет в Голливуд, где его ожидает должность пластического хирурга. Но с началом новой жизни приходится повременить, когда по пути Стоун против своей воли застревает в захолустном городке. Новоприбывшего героя, случайно протаранившего забор местного судьи и теперь вынужденного искупить вину, шустро берут в оборот — и сотрудница местной клиники, остро нуждающаяся в толковом специалисте, и местная красавица Лу, к которой Бенджамин тоже проникается симпатией.

«Напролом»/ «The Hard Way», 1991

close 100% Universal

Ироничный Фокс высмеивает собственную репутацию «актера одной роли». По сюжету звезда экшн-фильмов Ник Лэнг устал от образа героя боевиков и мечтает о серьезной драматической роли в детективе. Для этого актер напрашивается в напарники к суровому и вспыльчивому полицейскому, чтобы набраться необходимого опыта за пределами голливудских павильонов. Но долгая притирка двух кардинально разных героев, а также розыск опасного киллера, превращает их опыт из обычной стажировки в захватывающее приключение.

«Консьерж»/ «For Love or Money», 1993

close 100% Universal

Фильм «Красотка», если бы он был рассказан с точки зрения очаровательного консьержа гостиницы, в которой остановились бизнесмен Эдвард и проституированная женщина Вивьен.

Главный герой фильма молодой консьерж Даг каждый день крутится как белка в колесе, решая миллион проблем одновременно. Однажды он влюбляется в очаровательную девушку Энди, которая использует престижный отель для встреч со своим влиятельным покровителем. Даг намерен отбить возлюбленную у женатого богача, а заодно перестать прислуживать другим и помочь самому себе — реализовать давнюю мечту с открытием собственного бизнеса.

«Жадность»/ «Greedy», 1994

close 100% Universal

Многочисленные родственники пожилого магната Джо Мактига (Кирк Дуглас) считают дни до возможной кончины богача, желая поскорее раздербанить его огромное наследство. Но шустрый, несмотря на свой возраст, бизнесмен не спешит в могилу. Более того, он нанимает для себя молодую и очаровательную сиделку Молли, в которой наследники Джо видят главную угрозу.

Чтобы сравнять силы, родственники магната достают из небытия кузена Дэнни, к которому герой Дугласа всегда относился с симпатией. Дэнни, оказавшись меж двух огней, чувствует растерянность: ему чужда гонка за чужим богатством, но и отказывать родственникам он не хочет.

«Жадность» — не выдающееся, но забавное кино от мастера комедий Джонатана Линна, в 90-е подарившего нам «Сержанта Билко» со Стивом Мартином, а в новом тысячелетии — «Девять ярдов» с Брюсом Уиллисом и Мэттью Перри.

«Американский президент»/ «The American President», 1995

close 100% Sony/Columbia

Трогательная мелодрама, призванная очеловечить образ главы государства, сценарий для которой написал оскароносный Аарон Соркин. В центре истории — овдовевший американский президент (Майкл Дуглас), у которого возникает роман с юристкой и политтехнологом Сидни (Аннетт Бенинг).

Майкл Дж. Фокс играет в картине роль второго плана — спичрайтера президента, который становится невольным свидетелем чужой любви в стенах Белого дома. Получилось доброе и семейное кино с политическим привкусом. Кажется, Аарон Соркин так готовился к другому своему проекту о вашингтонском закулисье — сериалу «Западное крыло».

«Страшилы»/ «The Frighteners», 1996

close 100% Universal

В 1996 году Фокс столкнулся с нечистью на экране дважды: в сатирической комедии о пришельцах «Марс атакует!» Тима Бертона и в совсем не веселых, но очень атмосферных «Страшилах» Питера Джексона.

Архитектор Фрэнк после автокатастрофы, в результате которой погибла его жена, начинает видеть духи усопших. Новый «талант» помогает герою кое-как зарабатывать на жизнь, выступая в роли посредника между умершими и их живыми родственниками. Но по большей части местные считают Фрэнка шарлатаном и городским сумасшедшим.

Ситуация меняется, когда Фрэнк начинает видеть на лицах людей светящиеся цифры, предзнаменующие их скорую смерть от рук злой силы, — Мрачного жнеца. Теперь Фрэнк единственный, кто способен противостоять потусторонней силе и спасти невинных.

«Крученый город»/ «Spin City», сериал 1996 – 2002

close 100% DreamWorks SKG

Еще один проект с политическим акцентом в карьере Фокса — ситком, в котором актер исполнил роль заместителя мэра вымышленного города. Его персонаж Майк решает все вопросы своего боса и его окружения, при этом делает свою работу непринужденно и с улыбкой на лице. В какие бы забавные перипетии не попадал Майк, он всегда выходит победителем.

Спустя два сезона сериала Фокс, которому было все труднее скрывать неконтролируемый тремор, вызванный болезнью Паркинсона, дал большое интервью, в котором публично рассказал о проблемах со здоровьем. По словам звезды, он очень боялся, что его признание негативно скажется на его карьере и, в частности, на судьбе «Крученого города», так как шоу снималось перед живой аудиторией.

Но опасения Фокса не подтвердились. Напротив, сделав публичное заявление, он наконец испытал облегчение. За роль в сериале актер был награжден премией «Эмми», четырежды становился лауреатом «Золотого глобуса» и дважды — Гильдии киноактеров США. После ухода из проекта в 2000 году его роль подхватил Чарли Шин.

«Трасса 60»/ «Interstate 60», 2001

close 100% Fireworks Pictures

С начала нулевых Фокс почти перестает появляться в полнометражных картинах, соглашаясь на гостевые роли в хитовых сериалах: «Клиника», «Умерь свой энтузиазм», «Хорошая жена». Редким исключением становится фильм-притча «Трасса 60», в котором актеру досталась также небольшая, но запоминающаяся роль бизнесмена Бейкера.

Картина рассказывает о странствии загадочного персонажа Гранта (Гэри Олдмен), способного исполнять чужие желания. Параллельно развивается линия героя Нила — богатого наследника, мечтающего стать художником. Молодой парень каждую ночь видит во сне образ таинственной девушки, в которую влюбляется и в поисках которой проезжает пол Америки, встречая удивительных, чудаковатых, а временами и опасных людей.

«Неизменный: Майкл Дж. Фокс»/ «Still: A Michael J. Fox Movie», 2023

close 100% Apple TV+

Свежая документальная картина о Фоксе — первое по-настоящему большое и подробное киновысказывание актера о собственной жизни, карьере, страшном диагнозе и многолетней борьбе с ним. Фокс с надеждой смотрит в будущее, запрещает себя жалеть и настаивает на том, что его «жизнь бьет ключом». Он окружен любовью и заботой близких (у Фокса и его жены Трэйси Поллан четверо детей), продолжает активно заниматься благотворительностью, привлекая внимание к важности изучения болезни Паркинсона.

«Неизменный: Майкл Дж. Фокс» — воодушевляющее и духоподъемное кино, после которого хочется жить и ценить каждый миг.