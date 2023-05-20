Реформа питерской полиции, новые злодеи и уникальный экшен: каким будет фильм «Майор Гром: Игра»

В середине марта начались съемки нового фильма из киновселенной Майора Грома. На этот раз экранизируется комикс «Игра» — одна из самых трагичных частей серии. При этом сами авторы проекта обещают удивить не только рядового зрителя, но и заядлых поклонников оригинального комикса, которым будет сложно предсказать, как именно изменится история в киноверсии. Обозревательница и кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина побывала на съемках и рассказывает о том, чего ждать от новой части франшизы.

Герои меняются, как и мир вокруг

В начале мая мы оказались на съемках фильма в Сестрорецке под Питером. Несмотря на солнечную погоду, на улице ветрено и зябко, что совершенно никак не сказывается на настроении актеров. Новая часть кинофраншизы от Bubble Studios и Плюс Студии обещает удивить зрителей после своей премьеры, но уже сейчас — на этапе съемок — удивляет исполнителей главных ролей.

Экранные напарники Тихон Жизневский и Александр Сетейкин единодушно заявляют о том, что масштаб съемок, локации, постановка экшен-сцен и работа всех департаментов на площадке превысили их самые смелые ожидания.

«Локации в фильме лучше, чем мы себе представляли. Когда читаешь сценарий, кажется, что тебя ждет что-то невероятное, а потом приходишь на площадку, а декорации даже еще круче», — воодушевленно признается Сетейкин.

close 100% На съемках фильма «Майор Гром: Игра» Ксения Угольникова/Иван Митревич/пресс-служба Кинопоиска

Восторженность актера, наслаждающегося процессом съемок, роднит его с собственным героем — стажером Димой Дубиным, который часто находится в тени Грома. При этом Александр отмечает, что Дубин в новой части серии заметно меняется, взрослеет, не теряя свою юношескую очарованность профессией.

Размышляя о своем персонаже Сетейкин также признается, что был бы не против, если бы Дубин из соратника Грома в будущем превратился в его противника (по примеру развития отношений между Бэтменом и Робином).

«Конечно, хотелось бы сыграть антагониста. Мне кажется, для актера нет ничего слаще. Это правда очень интересно. Но, учитывая, что дальнейшая арка моего персонажа давно прописана, не думаю, что получится с Димой Дубиным сыграть злодея. Но вызов принят», — говорит он.

По-новому зрители увидят и персонажа Тихона Жизневского, который тоже рад внутренней трансформации Грома. Те качества героя, которые в первой части были скорее просто обозначены, в продолжении обретают новый объем и глубину. События «Игры» разворачиваются спустя год после того, как Гром одолел Чумного доктора и стал локальной суперзвездой. Скромному майору предстоит пройти испытание славой, которой он не искал и к которой оказался не готов.

«Этот персонаж развивается вместе со мной. В первой части мне казалось, что мой герой был немного табуреточный. В этом фильме он становится более объемным и человечным, обретая новые краски характера», — рассказывает Жизневский.

При этом Гром по-прежнему во многом консерватор и ретроград. Эти черты его личности очень важны в «Игре», события которой разворачиваются вокруг противостояния модерна и архаики.

«Все меняется, и он тоже эволюционирует. В первом фильме Гром был только в начале своего становления. И он будет идти весь свой внутренний путь эволюции столько, сколько мы будем снимать. Потому что делать сразу идеального супергероя никому не было интересно, нам — в первую очередь», — заявил продюсер франшизы и автор сценария Артем Габрелянов.

Большое значение для мира франшизы вновь играет музыка, отвечающая за самобытную атмосферу серии и ее узнаваемый фон.

«Мы всегда стремимся добавлять каких-то новых исполнителей, а также старые, хорошо известные хиты, но в новом звучании. В этом фильме мы будем придерживаться той же тактики. В «Чумном докторе» у нас был Цой, в «Трудном детстве» — Алла Пугачева. В этой части мы тоже будем удивлять», — поделился Габрелянов.

Новые герои и злодеи

В грядущей части актерский состав франшизы пополнили исполнители ролей новых героев и злодеев. Так, генерал-лейтенанта полиции Марию Архипову сыграла Ольга Сутулова. Актриса примерила непривычный для себя образ — из жгучей шатенки Сутулова превратилась в солнечную блондинку.

close 100% На съемках фильма «Майор Гром: Игра» Ксения Угольникова/Иван Митревич/пресс-служба Кинопоиска

Говоря о том, какая музыка могла бы лучше всего раскрыть внутренний мир с виду хрупкой Архиповой, Сутулова неожиданно назвала Rammstein. Рассуждая, изменилась ли ее актерская игра из-за гротескной и намеренно избыточной стилистики кинокомикса, Сутулова ответила утвердительно.

«Конечно, вселенная комикса предполагает совершенно иной способ существования актера в кадре. Здесь не просто допускается, а даже поощряется намеренное утрирование, чрезмерность. Но все равно важно отыскать правильный баланс», — призналась она.

Столкновение прогресса и консерватизма отразится в противостоянии Грома с новым героем франшизы, оружейником и технологическим гением Августом ван дер Хольтом, которого играет Матвей Лыков — в прошлом известный манекенщик (в свое время входил в топ-50 самых популярных мужчин-моделей мира), окончивший международную школу кино и телевидения в Париже, а в 2013 году снявшийся в известном клипе артиста Woodkid на песню «I Love You».

Хольт — голландец японского происхождения с армейской выправкой и загадочным телохранителем Отто (его играет Андрей Трушин). Именно герой Лыкова привозит в Питер специальных роботов, которыми местная чиновница хочет модернизировать полицию и упростить работу органов правопорядка. Как раз съемку сцены с демонстрацией технических новинок мы и наблюдали на территории бывшего здания оружейного завода времен Петра I. Гром, который сторонится технического прогресса, не разделяет чиновничьего энтузиазма и всеми силами старается помешать Хольту и его роботам.

Фантазируя на тему того, кто бы еще мог присоединиться к киновселенной Грома, Жизневский признается, что появление в проекте Ивана Янковского могло бы сильно повлиять на дальнейшее развитие франшизы.

При этом он видит актера в образе положительного героя: «Иван Филиппович — абсолютно синтетический артист и мог бы сыграть вообще кого угодно. Думаю, что ему было бы привычней исполнить роль какого-то злодея. Но мне кажется, что лучше всего он бы сыграл какого-то очень положительного и светлого супергероя».

Уникальный экшен

За каскадерские трюки и экшен-съемки в «Игре» отвечает интернациональная команда: режиссер экшен-сцен Роберт Кун, который также руководит казахстанской студией «Кун-до», и российский каскадер и актер Максим Яковлев («Шторм», «1703»).

«Трюки опасные, но выполняются реальными каскадерами, без применения CGI. У каждого героя, задействованного в экшен-сценах, есть свой характер и уникальная особенность, которые отражаются в том, как он двигается во время исполнения трюков. Это особенно заметно на контрасте того, как дерется, например, Гром и его антагонисты, для которых мы придумали особенную пластику и хореографию движений», — рассказал Яковлев.

close 100% На съемках фильма «Майор Гром: Игра» Ксения Угольникова/Иван Митревич/пресс-служба Кинопоиска

Одной из самых интересных и сложных в постановке сцен фильма Яковлев называет эпизод, который снимался в питерских «Крестах». В этой сцене был задействован еще один новый герой киновселенной — персонаж стендап-комика Евгения Чебаткова, изменившегося до неузнаваемости.

В эпизоде происходит массовая драка заключенных, для которой было задействовано порядка 70 профессиональных каскадеров и статистов.

«Это была очень точно отрепетированная и выверенная сцена, в которой каждый четко знал, что и когда он делает. Потому что из-за специфики съемки было невозможно что-либо скрыть от зрителей в движениях актеров или каскадеров. Могу сказать, что была проделала ювелирная работа. И в целом, то, что происходит на съемках «Игры», — это топовый уровень. Можно сказать, что здесь мы впервые применяем трюки, которые ранее не выполнялись в отечественном кино», — подытожил Яковлев.