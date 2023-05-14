«Никогда не думала, что буду здесь снова». Шведская певица Loreen во второй раз победила на «Евровидении»

Швеция победила на «Евровидении-2023». Страну представляла певица Loreen, которая уже побеждала в конкурсе с треком Euphoria в 2012 году. В этом году она исполнила песню Tattoo, посвященную любви, и набрала 583 балла. Второе место занял финский рэпер Käärijä (Кяарийя) с песней Cha Cha Cha, а третье — певица Noa Kirel (Ноа Кирель) из Израиля с композицией «Unicorn». Конкурс проходил в Великобритании, поскольку на территории победившей в 2022 году Украины продолжаются боевые действия.

Шведская певица Loreen (Лорин Талхауи) заняла первое место на «Евровидении-2023». Ежегодный музыкальный конкурс проходил в Ливерпуле в Великобритании с 9 по 13 мая.

Песня Tattoo, с которой выступала Loreen, посвящена отношениям и любви. По итогам голосования жюри исполнительница получила 340 баллов, а по итогам зрительского — 243. Общая сумма баллов артистки составила 583.

Как страна-победитель, Швеция получила право на проведение «Евровидения» в 2024 году и автоматически перешла в финал следующего конкурса.

Loreen стала первой женщиной, которая выиграла конкурс дважды. В 2012 году композиция Euphoria принесла ей первую победу. В общей сложности шведские исполнители выигрывали «Евровидение» рекордные семь раз: в 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 и 2023 году. Столько же раз в конкурсе побеждала Ирландия, последние победы которой пришлись на 1990-е.

Второе и третье место

Второе место занял финский рэпер Käärijä (Кяарийя), который исполнил песню Cha Cha Cha в ярком неоновом болеро с шипами на воротнике и манжетах. В финале он набрал 526 баллов. Käärijä пишет музыку с 2014 года, а в 2017-м он стал сотрудничать с крупным местным лейблом. В 2020 году вышел его первый альбом «Fantastista».

На третьей строке оказалась Noa Kirel (Ноа Кирель) из Израиля с композицией Unicorn, набравшей 362 балла. Певица пять раз становилась победительницей MTV Europe Music Awards в категории «Лучший израильский исполнитель». Девушка служила в армии Израиля в 2020-2022 годах, там она исполняла свои треки для солдат.

Последнее, 26-е место в этом году заняла немецкая метал-группа Lord of the Lost с песней Blood & Glitter. Конкурсанты получили лишь 18 баллов. Предпоследней оказалась британская исполнительница Мэй Мюллер, выступление которой оценили в 24 балла.

В 2023 году в финале конкурса выступили артисты из Великобритании, Франции, Португалии, Швейцарии, Польши, Украины, Хорватии, Словении, Испании, Финляндии, Чехии, Израиля, Литвы, Эстонии, Германии, Сербии, Молдавии, Австрии, Армении, Бельгии, Норвегии, Албании, Италии, Швеции, Кипра и Австралии.

Шоу открылось выступлением победителей «Евровидения-2022» — украинской хип-хоп группы Kalush Orchestra с песней Stefania. На сцену также выходили украинские участники «Евровидения» прежних лет: Джамала, победившая в конкурсе в в 2016 году, и шоумен Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

После окончания основной программы на сцену вышел британский певец Сэм Райдер, занявший на «Евровидении-2022» второе место. Вместе с ним перед зрителями выступил барабанщик группы Queen Роджер Тейлор. Он оказался «секретным гостем» мероприятия.

Поскольку в 2022 году конкурс выиграла украинская группа, в нынешнем году «Евровидение» должна была принимать Украина. Однако из-за продолжающихся на территории страны боевых действий Европейский вещательный союз перенес мероприятие в Великобританию. Россию отстранили от участия в конкурсе из-за военной операции. Жители страны также не могли голосовать на конкурсе.

Что известно о победительнице

У шведской певицы Loreen марокканско-берберские корни. Ее родители переехали в Швецию до рождения дочери, а Лорин родилась в Стокгольме в 1983 году. Семья переехала в Вестерос (город к западу от шведской столицы), когда девочка пошла в школу. Там началось ее увлечение музыкой.

В 2004 году Лорин приняла участие в телепроекте Idol (шведская «Фабрика звезд») и дошла до финала, заняв четвертое место. Однако до 2011 года певица не выступала, работая продюсером на телевидении. В 2011 году Loreen вернулась на сцену и участвовала в различных музыкальных конкурсах, а в 2012 году ей удалось пройти отбор и получить право представить Швецию на «Евровидении». На конкурсе в Баку она заняла первое место с хитом Euphoria.

Когда Лорин решила вновь выступить на «Евровидении» в 2023 году, букмекеры практически сразу поставили на ее победу.

«Даже в самых смелых мечтах я не думала, что жизнь проведет меня по этому пути. Я думала, что эта глава моей жизни закончилась», — говорила Loreen в одном из интервью перед выступлением. В то же время она призналась, что на конкурсе чувствует себя «счастливее, чем когда-либо».

«Это потрясающе, потому что я никогда не думала, что буду здесь снова», — сказала певица.