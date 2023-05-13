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«Ваше благородие», «Не обещайте деве юной» и не только: лучшие композиции Исаака Шварца

100 лет назад родился композитор Исаак Шварц

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Исаак Шварц

Исаак Шварц

Yury Pilipenko/Global Look Press
13 мая исполняется 100 лет со дня рождения композитора Исаака Шварца. Он написал мелодии к 125 фильмам и множество других музыкальных произведений. О самых известных композициях Шварца к кинолентам рассказывает «Газета.Ru».

«Ваше благородие, госпожа удача», автор слов — Булат Окуджава

Песня «Ваше благородие, госпожа удача» в исполнении актера Павла Луспекаева стала визитной карточкой фильма Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» и одной из популярнейших мелодий во всем советском кинематографе. Шварц признавался, что во время написания музыки к песне Окуджавы он видел ее исполнителем только Луспекаева. К тому моменту актер уже имел опыт работы с Шварцем, который писал музыку и песни для спектаклей БДТ.

«Песенка кавалергарда», автор слов — Булат Окуджава

Самой известной композицией из киноленты Мотыля «Звезда пленительного счастья» стала «Песенка кавалергарда», которая начинается со слов «Кавалергарда век недолог, и потому так сладок он». Известно, что на создание этой композиции Окуджаву вдохновил исполнитель роли декабриста Ивана Анненкова — Игорь Костолевский.

«Мелодии белой ночи»

Весь сюжет советско-японского фильма Сергея Соловьева «Мелодии белой ночи» разворачивается под музыку Шварца. Она сопровождает переживания героев ленты и становится символом признания в любви к Санкт-Петербургу.

«Капли датского короля», автор слов — Булат Окуджава

Главной темой трогательной картины Мотыля о Великой Отечественной войне «Женя, Женечка и «Катюша» стала песня «Капли датского короля». Именно с нее началось многолетнее творческое сотрудничество Шварца, Окуджавы и режиссера ленты. В одном из интервью Мотыль отметил высокую значимость музыки композитора для фильмов:

«Шварц не раз изумлял меня способностью сообщать в музыке то, что я лишь смутно чувствовал, и даже спасать эпизоды, которые, казалось бы, были безнадежно провалены».

«Романс» из фильма «Соломенная шляпка», автор слов — Булат Окуджава

Для двухсерийной музыкальной комедии «Соломенная шляпка» режиссера Леонида Квинихидзе Шварц и Окуджава создали 13 песен. Самыми известными из них стали Романс» («Я вспоминаю дивную страну…») в исполнении Алисы Фрейндлих и Михаила Козакова, а также композиция «Женюсь, женюсь…», которую спел Андрей Миронов. Известно, что перечисление женских имен в последней было навеяно Окуджаве списком лошадей из завещания Портоса в романе Александра Дюма «Десять лет спустя», где упоминаются те же имена — Лизетта, Мюзетта и так далее.

«Романс Книгиной», автор слов — Булат Окуджава

В фильме Владимира Мотыля «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» звучит еще одна песня Окуджавы и Шварца — «Романс Книгиной» в исполнении Ирины Муравьевой. Актриса играет в ленте вдову Книгину, за которой начинает ухаживать квартирант.

«Дерсу Узала»

Режиссер фильма «Дерсу Узала» Акира Куросава лично выбрал Шварца в качестве композитора ленты, прослушав множество предложенных мелодий. Для советско-японской кинокартины музыкант написал темы «Орел мой сизокрылый», «Сани», «Озеро Ханка», «Дневник Арсеньева» и другие.

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