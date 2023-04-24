На лидера «Несчастного случая» Кортнева завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против музыканта Алексея Кортнева, фронтмена рок-группы «Несчастный случай». Его подозревают в оскорблении представителя власти. Кортнев подтвердил сообщения СМИ и заявил, что прилетит в Новосибирск, где заведено дело, со своим адвокатом. В феврале журналисты сообщали, что Кортнев показал полицейскому неприличный жест.

До года исправительных работ или штраф грозит лидеру музыкальной группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу. Как сообщает ТАСС, в отношении рокера завели уголовное дело по статье 319 УК РФ об оскорблении представителя власти.

«Да, это действительно так. Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю, абсолютно незаслуженно», — сообщил Кортнев журналистам агентства.

В минувшем феврале СМИ сообщали, что Алексей Кортнев был задержан в Новосибирске. Однако сам музыкант отрицает, что его задерживали, и что он оскорблял кого-либо во время гастролей.

«Было получение объяснения в СК, потому что один из сотрудников написал рапорт о том, что я якобы показал ему неприличный жест. Но поскольку никаких неприличных жестов не было, доказательств нет, то и никакого продолжения это дело не получило», — отметил музыкант.

По данным местных изданий, в здании, где должна была выступать группа «Несчастный случай», произошло задымление. На площадку вместе с пожарными приехал наряд полиции. В ходе словесной перепалки, говорится в сообщениях, Кортнев якобы показал средний палец одному из сотрудников МВД.

17 февраля в разговоре с НСН музыкант предположил, что срыв концерта его группы «Несчастный случай» в Новосибирске может быть связан с позицией артиста по поводу военных действий на Украине. Кортнев также признал, что полицейские вели себя с ним вежливо и передал им привет.

Алексей известен своими пацифистскими убеждениями. В 2019 году на рок-фестивале «Нашествие» он говорил, что, «в стране пока еще слишком много говорят о войне, особенно по телевизору».

Он же сам хочет мирного будущего для четырех своих сыновей, поэтому написал и представил на суд общественности антивоенную песню, в которой покритиковал лозунг, часто прикрепляемый российскими автовладельцами на свои машины, — «Можем повторить».

В 2022 году, сообщало РИА Новости, после начала СВО артист высказался против политики российского руководства в отношении Украины. Он назвал «чудовищными» действия Кремля, а также призвал соотечественников не верить руководству РФ.

Ряд концертов «Несчастного случая» после этого был отменен. В июне 2022 года в Нижнем Новгороде некие активисты попытались сорвать концерт группы, заблокировав зрителям вход на площадку.

Однако сам Кортнев заявил, что несмотря на трудности, выступление состоялось. Музыкант подчеркнул, что не собирается обращаться в полицию по данному инциденту. «Пускай делают, что хотят, — это их дело, наше дело — играть», — заявил он.