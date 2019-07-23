Скандалы и пьяные выходки: как россияне пережили «Нашествие»

В Большом Завидово прошел 20-й в истории рок-фестиваль «Нашествие». В юбилейный год организаторам удалось собрать довольно сильный состав участников, пусть даже «вне игры» остались главные металлисты России «Ария» и «Кипелов». На главной сцене тон задавали такие аксакалы, как ДДТ, «Ленинград», «Алиса», «Аквариум» и Вячеслав Бутусов, исполнивший несколько хитов легендарной группы «Наутилус Помпилиус».

Реклама

Тем не менее, «Нашествие» все дальше отходит от привычного рок-формата, приглашая музыкантов, выступающих в других стилях. Например, собственный сет отработал рэпер Нигатив. Его присутствие могло не прийтись по душе «олдовым рокерам» из числа зрителей — завсегдатаев «Нашествия», расхаживавших по полю в майках с утверждением из 1990-х о том, что «рэп – это кал». Зато концерты Нигатива и других «неформатных» для этого фестиваля групп вроде 25/17 или «Аффинажа» привлекли дополнительный десант молодых фанатов, которые, возможно, и не поехали бы на «рок-стариков».

На второстепенных сценах вообще хватало интересных персонажей. Например, известный актер Гоша Куценко, одновременно с карьерой в кино испытывающий страсть к музыке, пытался петь что-то похожее на рок и читать рэп. Кое-что из его творчества обязано было привести в ярость феминисток. Одну из своих «хулиганских» песен Куценко посвятил девушкам, «приползающим под утро в свои палатки со стертыми коленями».

Скандалом обернулось общение с прессой лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова. Досталось от него и организаторам «Нашествия» за «не развивающийся формат» и отсутствие ряда сильных и популярных русскоязычных исполнителей, и самой публике за инертность, и общему положению дел в российской культуре. По мнению Федорова, эта отрасль вызывает сейчас серьезное опасение.

«Все боятся проявить инициативу, — констатировал музыкант. — У нас наблюдается трусость не только экономическая и политическая, но и культурная. А все настоящее происходит на кухнях. Считаю, государство не должно вмешиваться в культуру. Она должна развиваться, как считает нужным».

В этом году «Нашествие» продемонстрировало образец демократичности. Федорову дали возможность высказать в зале для пресс-конференций все, что ему было угодно, хотя его слова явно не понравились организаторам. Не прервали и участников относительно нового явления на рок-сцене The Hatters, которые изрядно чудили перед журналистами и обильно ругались матом. В один из моментов лидер джипси-фолк-рок-бэнда

Юрий Музыченко, активно употреблявший при этом пиво, спустил шорты и оголил свою пятую точку. Зачем это было нужно, музыкант не пояснил.

Заслуженные мэтры вели себя, конечно, солиднее. Так, Юрий Шевчук пустился в философские размышления о разнице между артистом и музыкантом. К первой категории, по его мнению, относятся вокалисты, исполняющие то, что хочет и ждет публика, вторые играют композиции по своему усмотрению, не обращая внимания на реакцию толпы и ориентируясь исключительно на собственные предпочтения. Шевчук разочаровал зрителей, представив на их суд абсолютно новую программу. В ней не нашлось места ни одному хиту, которых упорно требовал народ. Зато собравшиеся имели шанс познакомиться с такими вещами почтенного рокера, как «Борщевик» и «Лажа»: обе явно были написаны, что называется, на злобу дня. К несчастью для ДДТ, именно в субботу качество звука на главной сцене фестиваля оставляло желать много лучшего. Разобрать слова незнакомых песен было невероятно сложно.

Тем же путем, что Шевчук, пошли Лева и Шура из Би-2. Их новая программа выдалась довольно зажигательной, причем Лева еще и продемонстрировал неплохую для своих 46 лет физическую форму. Еще один матерый рокер Алексей Горшенев поступил по принципу «и нашим, и вашим», чередуя свои новые творения с хорошо всем знакомыми старыми из репертуара закрывшейся группы «Кукрыниксы». В ходе своего сета он выразил сожаление по поводу того, что никто из музыкантов не почтил память его брата Михаила Горшенева исполнением какой-нибудь из песен «Короля и шута».

Ягода сделал это сам: во время фестиваля стукнуло шесть лет со дня смерти легендарного Горшка.

Еще один яркий представитель жанра Сергей Чиграков, как бы в противовес Шевчуку, зажег толпу исключительно своими старыми-добрыми суперхитами. Забавно, но известный миролюбец, ремень гитары которого был украшен четырьмя пацификами, «сбацал» сразу несколько песен на военную тематику: это и «Бомбардировщики», и «Фантом», и «Вот пуля просвистела…».

В заочный спор с Шевчуком вступил вокалист группы «Альянс» Игорь Журавлев. По его мнению, исполнитель должен в первую очередь учитывать желание публики, находя разумный баланс между спросом и собственной прихотью. На фестивалях, отметил он, люди ждут прежде всего хорошо знакомых им вещей — оценивать же новое творчество сподручнее на отдельных концертах, где не требуется укладываться при настраивании инструментов в 5-10 минут.

Эта группа, впервые приглашенная на «Нашествие», переживает самую удивительную реинкарнацию в российском роке. Созданный аж в 1981 году, «Альянс» отсутствовал на сцене все 1990-е и 2000-е, чтобы восстановиться в прежнем виде уже в наше время. Весной 2019-го группа выпустила первый альбом за 25 лет, что, без сомнения, может считаться своего рода рекордом.

Довольно емко Журавлев ответил и на «обвинение» в том, что «Альянс» является группой одной песни – все любят хит «На заре», в то время как остальные композиции коллектива малоизвестны широкой публике. Музыкант не стал обижаться, а философски изрек:

«Лучше иметь в репертуаре одну популярную песню, чем не иметь ни одной».

Показатели «Нашествия» по количеству аудитории, судя по всему, на этот раз устояли. По первым подсчетам организаторы оценили число гостей примерно в 200 тыс. человек. Кто-то не поехал под Конаково, сетуя, что, мол, «Нашествие» уже не то» — из года в год все повторяется, притока «свежей крови» в рядах исполнителей практически нет. При этом чисто в профессиональном плане музыкантов не мог не задеть невероятный успех Константина Кинчева: несмотря на раннее начало своего сета, «Алиса» собрала тотальный аншлаг. Ее почитатели, облаченные в майки с изречениями Кинчева, занимали места на площадке задолго до того, как он вышел на саундчек.

Других отпугнули традиционные для этого фестиваля «ужасы». Не забывая о непролазной грязи в 2017 году, многие облачились в резиновые сапоги: как выяснилось, зря. Погода в целом пощадила собравшихся. Дождь прошел несколько раз, но совсем недолго. Растоптанная тысячами ног почва выдержала это испытание.