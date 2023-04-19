«Мизантроп»: нуарный триллер с Шейлин Вудли про поимку киллера в новогоднюю ночь

20 апреля в российский прокат выходит триллер «Мизантроп» — первый почти за 10 лет фильм автора оскароносных «Диких историй» Дамиана Сифрона. Аргентинский постановщик, наконец дебютировавший в Голливуде, наглядно показывает, где он был все эти годы — искал себя в жанре динамичного триллера, в котором у героев от напряжения стучит в висках, а у зрителей — потеют ладони. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о фильме и призывает обязательно сходить на него в кино.

Новогодняя ночь. Балтимор. Небо над городом разрывает череда праздничных салютов, а внизу на их фоне раздаются выстрелы: неизвестный с точностью олимпийского стрелка убивает 29 человек. Жертв снайпера ничего не связывало — это люди разных возрастов, национальностей и социальных классов, но всем им не повезло оказаться у него под прицелом. И пока полиция пытается оперативно справиться с паникой на улицах и вычислить место обстрела, квартира, в которой орудовал преступник, взрывается (сам он успевает уйти).

Свои силы ради поимки опасного преступника объединяют опытный агент ФБР Джеффри Ламарк (блестящий Бен Мендельсон из «Чужака» и «Уны»), патрульная с потенциалом большого детектива Элеонор Фалько (Шейлин Вудли из «Большой маленькой лжи») и полицейский Маккензи (Джован Адепо из «Хранителей»).

У троицы, к которой теперь приковано внимание не только вышестоящего руководства, но и напуганного города-полумиллионника, не так много времени, чтобы вычислить стрелка, который обязательно возьмется за оружие снова.

close 100% Кадр из фильма «Мизантроп» (2023) FilmNation Entertainment

Режиссер и автор сценария «Мизантропа» Дамиан Сифрон заставил заговорить о себе в 2014 году, когда вышли его «Дикие истории» — фильм-альманах, состоящий из нескольких едких, саркастичных и трагических новелл. Картина сперва была показана в рамках Каннского кинофестиваля, а следом добралась и до оскаровской номинации.

После большого триумфа на международной арене Мифрона попытался захантить Голливуд — его первой американской картиной должен был стать ремейк на приключенческую драму 70-х «Человек на шесть миллионов долларов». Но сперва из проекта выбыл исполнитель главной роли Марк Уолберг, а затем и сам Сифрон — оба простились с картиной без объяснения причин.

После этого аргентинский постановщик замолчал на долгие почти 10 лет, за которые, к слову, его хитовые «Дикие истории» не состарились, а обрели новое прочтение. В своем громком проекте режиссер работал с самыми разными жанрами, применяя при этом одну и ту же формулу: смешное соседствует с трагичным, а красота — с уродством.

Так, в «Диких историях» были показаны 6 захватывающих новелл: про пассажиров, с которыми прямо на борту самолета решил расправиться один человек, про не поделивших одну трассу водителей, чье противостояние (совсем как в недавней «Грызне») прошло путь от неприличной перепалки до фатальной схватки. Наконец, история молодоженов, которые на глазах у шокированных гостей едва не устраивали поножовщину, узнав, что жених изменяет невесте.

close 100% Кадр из фильма «Мизантроп» (2023) FilmNation Entertainment

Казалось, что Сифрон, который мастерски владел собственным материалом и виртуозно расставлял в нем акценты, попытался обличить не только государственную машину со всеми ее уязвимостями, но и выносил неутешительный приговор людям: таким разным, странным и сумасшедшим.

И если «Дикие истории» разыгрывали свою человеческую трагедию в самых разных жанрах, «Мизантроп» концентрируется на одном — холодном нуарном триллере. Картина не растрачивает себя понапрасну и твердо стоит на ногах: это хорошо продуманная и лихо закрученная история про добро и зло во плоти. Фильм наследует узнаваемые сценарные тропы жанра, но сохраняет непредсказуемость до самого финала — даже когда все маски сброшены, а винтовки разряжены.

Сифрон старается насадить на голую кость своей истории как можно больше мяса (даром, что теме мясоедения в ленте отведено свое важное место). «Мизантропу» — точно выверенному и продуманному до мелочей, при все своей структуре «от головы» удается вовремя уступить тому, что идет от сердца. Благодаря этой обретенной гармонии между хладнокровным сюжетом и полнокровными героями картине удается избежать безжизненной схематичности.

Находить фильму похожую пару — значит лишать его самостоятельной идентичности, но если параллели все же проводить, то ближе всего «Мизантроп» к культовому триллеру конца 90-х «Власть страха» с уже маститым Дензелом Вашингтоном и еще совсем юной Анджелиной Джоли. Оба фильма держатся на неожиданном дуэте опытного профессионала и перспективного новичка. В обеих картинах есть гонка со временем и единственный источник опасности — загадочный злодей, чье следующее убийство можно предотвратить, только разобравшись с личностью самого преступника, разрешить ему быть человеком, а не персонажем-функцией.

close 100% Кадр из фильма «Мизантроп» (2023) FilmNation Entertainment

С убедительной субъектностью героев в «Мизантропе» дела обстоят даже лучше: здесь свои автономные голоса обретают не только протагонисты, но и тот, за кем они так отчаянно гонятся. Сифрон не романтизирует злодея, но пытается разобраться в его мотивах.

В итоге автор выносит вердикт всем: пусть спускал курок только один человек (чему нет оправдания), затравило его и лишило опоры — общество. Простая мысль про то, что зло едва ли произрастает из ничего, в опытных руках Сифрона обрастает напряженным сюжетом, который как точный стрелок четко знает траекторию своего выстрела и конечную цель.

Получился холодный (из-за времени года на экране), но эмоционально раскаленный (из-за отличного актерского дуэта Мендельсона и Вудли) триллер, который напоминает, в чем же заключается главная ценность этого жанра: в испытывающем нас на прочность саспенсе, сменяемом необходимым всем нам катарсисом.