«В каждой женщине есть черная, белая и рыжая сущность». Интервью с певицей Анной Седоковой

31 марта вышел альбом Анны Седоковой «Сердце в бинтах», посвященный 20-летию артистки на сцене. В интервью «Газете.Ru» певица рассказала о своей карьере и семье, а также о том, чем особенна эта пластинка для слушателей.

— Говоря об альбоме, вы написали: «2000-е возвращаются». Что имели в виду?

— В этом году у меня 20-летие моей жизни на сцене, жизни под наблюдением миллионов. За это время у меня сформировалась очень крепкая, настоящая, я бы даже сказала не фан-база, а сообщество моих людей. Они были со мной все 20 лет и на протяжении долгого времени писали: «Аня, можно нам, пожалуйста, те песни — особенные, но нигде не издававшиеся, мы их слышали всего один раз на выступлениях».

С этого и началась идея альбома. Мы решили подарить эти песни, сделать релизы, и когда их набралось около десяти, я подумала: «А почему бы не записать альбом, чтобы включить туда и любимейшие всеми песни, такие как «Привыкаю», «Сердце в бинтах», «Что я наделала?», и сделать такой один большой подарок». Лучше же большой подарок, чем маленький (смеется).

— Какими вам запомнились эти 2000-е?

— «2000-е» были легкими, блестящими, в стразах и розовом цвете. Наверное, тренд на 2000-е задерживается, потому что все скучают по этой легкости и простоте.

— Что вы хотите сказать слушателю этим альбомом?

— Хочу, чтобы в этой сложной жизни мой слушатель окунулся в добрую, приятную, легкую ностальгию, вспомнил моменты, когда первый раз целовался, обнимался, первую дискотеку и первую любовь. Мне хотелось подарить немного этой легкой и красивой ностальгии.

— Видела в социальных сетях, что вы до последнего не согласовывали очередность песен. Почему?

— Да, спасибо, что следите. Мы изначально хотели выпустить пять неизданных треков, а когда начали добавлять, доставать, искать песни — вышло, что их 20. Представляете, какое совпадение — 20 моих лет на сцене, 20 песен, и альбом был утвержден 20-го числа. Последняя песня делалась в ночь, потому что мы ее перезаписывали, а оригинальная запись не сохранилась.

— Вы также написали, что раньше девушками, которые пишут лирику, не интересовались крупные радиостанции. Почему, на ваш взгляд, это изменилось сейчас?

— Раньше мужчины-певцы всегда находились в лидерских позициях, а девушки должны были писать очень легкую музыку, чтобы стать популярными — например, как песню «Ветер с моря дул, нагонял беду». Когда же девушки углублялись в сложную лирику, возьмем строчку из моей любимой песни «Пираньи» («Ощущай меня, ко мне не касаясь, защищай меня, в тебе я нуждаюсь, я вдохну в себя холод...»), считалось, что это слишком сложно.

Мне очень нравится, что сейчас девушки поют как раз сложную лирику с непростыми рифмами — как, к примеру, одна из моих любимейших певиц Mary Gu. И нравится, что сейчас появляется огромное количество таких девочек, которых уже ждут и любят.

— Способствовал ли популярности подобного, если так можно выразиться, женского жанра, ваш музыкальный путь?

— Хочется верить, что это было хорошим началом. Если честно, мне иногда чуть обидно, что у меня был такой сложный путь. Я встречалась со стольким количеством «но» в своей жизни, мне говорили: «Спасибо, но нет»; «Спасибо, но неформат». Хотелось бы, конечно, чтобы жизнь была немного попроще. Но есть как есть, у меня всегда есть шанс все изменить и все сделать.

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— Недавно вы опубликовали свою версию культовой композиции «Не оставляй меня, любимый» группы «ВИА Гра». Не было ли проблем с правами?

— Нет, проблем с правами не было. Опять же, возвращаясь к истокам, как у любого психолога, когда приходишь, ты должен проработать отношения с отцом и матерью. Наверное, «Не оставляй меня, любимый» это и есть такая проработка отношений. Все как в книжке по психологии: ты сначала прорабатываешь отношения с матерью, с отцом, потом смотришь, как это повлияло на тебя, а после — выпускаешь новые песни. Ты снова все анализируешь, но уже с позиции благодарности, а не с позиции проблем, которые тебе доставили родители, — с позиции, что, если бы не было этих проблем, ты бы не стала лучше.

— Также вышел атмосферный клип к этой песне, режиссером которого выступили вы. Что хотели сказать зрителю данным видео?

— Хотела сказать, что в каждой женщине есть и белая, и черная, и рыжая сущность (смеется), поэтому я достаточно много в этой жизни боролась с различными стереотипами. Точнее, не я боролась, а они на меня нападали, и мне приходилось защищаться. Все женщины разные — и это нормально быть такой, такой и такой. И если ты в блестящем платье, это не всегда означает, что ты дура, это просто означает, что у тебя блестящее платье и хорошее настроение сегодня (улыбается).

— Перед тем, как выпустить композицию, вы советуетесь с кем-то из близких — например, мужем?

— Да, муж в принципе очень меня поддерживает и вдохновляет. У него есть одна идея насчет меня, и он на меня постоянно давит (смеется), говорит: «Ты должна это сделать!» Мы сейчас выпустим альбом, и я обязательно сделаю то, на что он меня сподвигает, выйду за границы и рамки привычного для меня.

— В начале уже упомянутого ролика вы говорите: «На пути к себе настоящей женщина примеряет множество ролей». Лично вы долго шли к тому, чтобы найти себя? Какая настоящая Анна Седокова?

— Сейчас я даю вам это интервью про 20-летие на сцене, про новый альбом и делаю самую вкусную картошку по секретному рецепту своим детям (смеется). Наверное, настоящая Анна Седокова — какая-то такая, если говорить об этом с юмором.

— Вы опубликовали пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где посоветовали подписчикам перестать осуждать людей, не зная их истории. И у вас ограничены комментарии к постам. Вы до сих пор близко к сердцу принимаете хейтеров?

— Вообще, у меня не ограничены комментарии в Telegram, потому что это просто разграничение двух площадок в социальных сетях. В другой соцсети меня просто могут комментировать те, на кого подписана я. Мне кажется, что сейчас слишком много людей в больших социальных сетях. Посторонним людям ты не важна и не нужна, они не знают тебя, какая ты, они не были все это время с тобой. Если сейчас у меня очень плотное и тесное общение в моем Telegram-канале, мы очень все дружны, там есть глубина, то Instagram — это больше такой красивый журнал, лайфстайл, я редко стала писать там какие-то важные посты.

— В YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой телеведущая призналась, что вы единственная из больших звезд, кто поддержал ее во время выхода первой книги, что вы давно дружите. Говорят, что в шоу-бизнесе сложно найти настоящих друзей. Как вы считаете?

— Да, я очень рада отношениям с Ляйсан. Мне кажется, что только женщина, которая прошла очень сложный путь, может понять женщину с такой же сложной дорогой. Горжусь, что через столько лет мы поддерживаем друг друга. И это очень важно, особенно у женщин.

— С кем вы хорошо общаетесь из той жизни, когда вы еще не были известной?

— Когда мы познакомились с Ляйсан, мы не были известны — ни она, ни я. Это будет хорошим примером. Вообще, я живу достаточно закрыто, у меня прекрасная семья и несколько подруг. Со временем я привыкла не делиться ничем, только в кругу семьи.

— Говоря о прошлой жизни, вы признавались, что начали работать с 16 лет. Помните ли, какая работа для вас была самая сложная?

— Думаю, что даже начала работать еще раньше, с 15 лет. Что было самым сложным? Мне кажется, все было не слишком простым в моей жизни. В 16 лет я работала ведущей в клубе и ночью возвращалась домой в 4 утра. Зарабатывала около $20 и молилась, чтобы не заснуть в машине такси, на которую я тратила $5-7, чтобы меня не увезли в лес, потому что мне нужно было в 7 утра быть на парах в университете. Наверное, это был мой такой подростковый, первый сложный опыт, а потом я взрослела, становилась старше — и проблемы становились больше.

— Вы также написали автобиографию, в которой изложили непростую историю своей жизни. Какой самый запоминающийся отклик от читательниц вы получили?

— Вы знаете, мне однажды написала девушка по поводу этой книги, и впоследствии так получилось, что она является одним из важных сотрудников в моей компании одежды LA Story. Наверное, так закрутилась судьба — и я сразу вычисляю своих, кто читал эту книгу, а также понимаю, что моя история откликается и это мой человек.

— За свою карьеру вы много раз появлялись на радио и ТВ, но редко снимались в кино. Хотелось бы вам испытать себя в амплуа актрисы или, может, заняться продюсированием?

— Я играла в кино, главную женскую роль в фильме «Беременный» с Дмитрием Дюжевым и Михаилом Галустяном. Уже есть такая веха в моей карьере. Но мне хотелось бы заняться продюсированием. Я 20 лет на сцене — и 18 из них сама себе продюсер. Честно говоря, мне больше интересна ниша не молодых артистов, а ярких, харизматичных личностей. Наверное, все-таки я сделаю, как-то выделю больше времени на то, чтобы развивать в себе учителя, и скоро вы об этом узнаете.

— У вас не так много коллабораций с другими артистами. Почему?

— В последнее время — да. Но есть самая известная коллаборация с Джиганом — «Холодное сердце», а также прекрасная версия «Шантарам» с Лешей Свиком. У меня много красивых дуэтов. Но вы правы, настала пора записать какой-то классный, большой дуэт.

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— Вы признавались, что познакомились со своим мужем — баскетболистом Янисом Тиммой — в баре. Как поняли, что он тот самый?

— Это интересная история. Я познакомилась с мужем не просто в баре, в который зашла, я познакомилась с мужем в баре имени меня. Это был бар LA Story, моей компании, которую я перед этим создала. Муж туда пришел, и там мы с ним познакомились.

Как я поняла, что он тот самый? Не знаю. Я ему подарила тогда толстовку, и на следующий день он выложил видео, где в этой толстовке пел мою песню. И я поняла, он — человек, для которого важно то, что я создаю. Наверное, это был первый такой вот момент. А дальше, когда он взял меня за руку, я уже поняла, что он — мой, а я — его.

— В соцсетях вы делились, что ненавидите, когда вас тренирует муж. Почему?

— Представьте, что вас тренирует Мистер совершенство. Для него сделать 100 упражнений на пресс за 10 секунд — легкотня, а для тебя... У вас совершенно разный уровень подготовки. И во время тренировки ты же выкладываешься максимально и не всегда выглядишь красиво. А мне хочется всегда для него быть красивой.

— Вы с мужем и детьми создали кулинарное шоу «Не учите меня готовить!». Как часто готовите дома самостоятельно, кто обычно этим занимается — вы или супруг?

— Мы обожаем готовить вместе, для нас в семье это такая большая и теплая традиция: мы собираемся, готовим — это, наверное, из большой любви. Мне очень тепло становится, когда мы с мужем вместе готовим. У этого шоу, кстати, скоро будет продолжение.

— Вашей старшей дочери уже 19. Вы как-то говорили, что после совершеннолетия «птенчик вылетает из гнезда». Можно ли назвать вас строгим родителем?

— Да, мой «птенчик» уже вылетел, она учится в Бостоне, но буквально сегодня вечером ко мне прилетает опять в «гнездо». Вы знаете, я — как человек, который очень рано стал работать, стал самостоятельным — знаю, что в этом есть плюсы и минусы. Но это все-таки ее решение — и, конечно, я ее всегда поддерживаю. Зная, насколько она у меня уже взрослая, умная, самостоятельная и волевая, сколько решений она уже сама принимает, понимает, насколько это ей будет полезно в жизни, думаю, что это было правильно.

Я обожаю своих детей, но считаю, что важно, чтобы родители не забывали о себе, — особенно женщины после определенного возраста. И растворение в детях, абсолютная отдача себя детям — это никогда не срабатывало хорошо для женщины и для личности. Поэтому мне кажется, что все должно быть с умом. Если есть возможность у взрослой, состоятельной девушки в 18 лет жить своей жизнью, не встречаясь с мамой каждый день на кухне, то мне кажется, это нужно делать.

— Есть ли у вас правила в семье?

— Доброта, уважение друг к другу. У нас, когда засыпают дети, мы обязательно говорим друг другу: «Люблю». Собираем всех, когда укладываем младшего, и спрашиваем, кто за что благодарен сегодняшнему дню, вспоминаем, что было в нем прекрасного. Мы так обмениваемся счастьем, радостью и благодарностью.

— Если в какой-то момент решат снять фильм о вашей жизни, какие моменты вы бы хотели туда включить?

— Я не знаю. Думаю, в целом моя жизнь достаточно интересна. Мне много раз предлагали снимать реалити, и я все время отказывалась — наверное, потому что не слишком много я бы хотела рассказывать. Но в этот фильм я бы точно хотела включить свою любимую семью и своих любимых слушателей, которые со мной уже 20 лет.