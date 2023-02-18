«Жена и друг Володи Высоцкого»: умерла актриса Людмила Абрамова

В Москве 17 февраля умерла актриса и сценаристка Людмила Абрамова — вторая жена Владимира Высоцкого, мать его сыновей Аркадия и Никиты. Ее знакомство с певцом было ярким и неожиданным, бракосочетание пришлось на роковую дату, а совместная жизнь длилась девять лет. После смерти первого мужа Абрамова была худруком музея Высоцкого, писала сценарии и преподавала в лицее.

Ушла из жизни актриса и сценаристка, бывшая жена Владимира Высоцкого и мать его двоих сыновей Людмила Абрамова. Первым об этом в соцсетях сообщил актер Вениамин Смехов.

«Красавица ВГИКа и друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, «толковый словарь поэта», как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи. Вечная благодарная светлая память», — написал актер. Людмиле Абрамовой было 83 года.

Смерть актрисы подтвердил в беседе с «Газетой.Ru» ее младший сын от первого брака Никита Высоцкий.

«Она скончалась вчера, она долго болела. В понедельник похороним. Это место, где ее родители лежат, поэтому не в Москве — кладбище Долгопрудненское. Туда далеко ехать. Пока ничего точно не могу сказать. Мы не хотим из этого делать большое событие, по-семейному все будет», — сказал Высоцкий.

close Людмила Абрамова в фильме «713-й просит посадку» (1962) Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий в день бракосочетания, 1965 год Мать Высоцкого Нина Серегина, супруга Марина Влади и бывшая жена Людмила Абрамова на похоронах Владимира Высоцкого, 28 июля 1980 года Людмила Абрамова с сыновьями Полную галерею можно посмореть

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Отец Абрамовой был редактором издательства «Химия», мать закончила мехмат МГУ и Военный институт иностранных языков. Будущая актриса жила с родителями сестрой и бабушкой. Семья последней была знакома с Анной Ахматовой, поэтому в доме Абрамовых всегда звучали ее стихи.

В 1958 году девушка поступила во ВГИК, в мастерскую Михаила Ромма. Она училась на одном курсе с Андреем Кончаловским, Василием Шукшиным и Андреем Смирновым.

Абрамову с ее яркой и одновременно романтичной внешностью добивались многие ухажеры. Один из них даже свел счеты с жизнью после отказа. По слухам, после этого актриса дала себе обещание выйти замуж за первого, кто предложит.

В 1961 году Абрамовой улыбнулась неверотная по тем временам удача — ей, еще студентке, предложили главную роль в первом советском фильме-катастрофе «713-й просит посадки». Именно тогда она и познакомилась с Владимиром Высоцким, игравшим американского морпеха.

Съемки проходили в Ленинграде. Абрамова рассказывала, что в первый же день своего приезда в город она увидела около гостиницы нетрезвого избитого мужчину в окровавленной рубашке. Он попросил помощи — расплатиться в ресторане за испорченное имущество и забрать паспорт, оставленный в залог. Тогда актриса отдала ему семейную реликвию, подарок бабушки — кольцо с аметистом.

В этот же день мужчина постучался в ее номер — он жил в той же гостинице. В руках у него было шампанское и шоколад. Но вместо благодарности он предложил Абрамовой выйти за него замуж. Актриса пошла вместе с ним в номер к его знакомым, где незнакомец пел свои песни под гитару. Это был Высоцкий. Только утром, когда ехали на одном автобусе на съемочную площадку, выяснилось что Абрамова и Высоцкий снимаются вместе.

Пара переехала в Москву, но не оформляла отношения, хотя за плечами у Высоцкого уже был первый пятилетний брак. Сначала родился сын Аркадий, потом Никита. Высоцкий и Абрамова поженились только в 1965-м, в роковую дату 25 июля. Именно в этот день спустя 15 лет Высоцкий умрет.

После рождения детей актриса прекратила сниматься и полностью посвятила себя семье. Брак с Высоцким продлился до 1970-го, расставание с певцом Абрамова переживала очень тяжело — близкие ей люди отмечали, что между супругами было настоящее духовное родство. Несмотря на развод, Высоцкий продолжал заботиться о детях, оставил семье квартиру.

Спустя год после разрыва с певцом Абрамова второй раз вышла замуж. Ее избранником стал инженер-механик Юрий Овчаренко, через два года у них родилась дочка Серафима.

После смерти первого мужа в 1980-м она активно занималась музеем памяти Владимира Высоцкого, была его худруком. В 1984 году по ее сценарию вышла мелодрама «Пока не выпал снег…» с Натальей Сайко и Александром Проховщиковым. В 1991-м Абрамова выпустила мемуары «Факты его биографии» о жизни с Высоцким.

Уже будучи на пенсии, Абрамова преподавала в одном из московских лицеев. В 2012 году она составила и опубликовала посмертный сборник произведений своей близкой подруги Дины Калиновской — известного драматурга и сценариста. Актриса всячески способстововала сохранению ее памяти.