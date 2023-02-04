Два ареста, работа агрономом и путешествия: чем известен Михаил Пришвин кроме писательства

Писатель Михаил Пришвин родился 150 лет назад — 4 февраля 1873 года. Свой первый рассказ он опубликовал в 33 года, а до этого занимался агрономией и журналистикой. «Газета.Ru» рассказывает о личной жизни Пришвина и его многочисленных увлечениях, среди которых — участие в марксистском кружке, путешествия, фотография, охота, собаки и автомобили.

Ранние годы

Писатель Михаил Пришвин родился 4 февраля 1873 года в селе Хрущево-Левшино Липецкой области, ранее принадлежавшем его деду. Отец автора, получивший в наследство имение Констандылово, увлекался разведением лошадей, садоводством, охотой и картами. Проиграв большую сумму, он заложил конный завод и имение. Когда Пришвину было семь лет, отец умер от паралича. Несмотря на трудности, матери удалось в одиночку воспитать пятерых детей и дать им образование.

В четвертом классе Пришвин был отчислен из Елецкой гимназии за дерзость учителю с «волчьим билетом», который не позволял продолжить обучение в другом месте. Благодаря вмешательству дяди — влиятельного судовладельца Ивана Игнатова — будущему писателю удалось поступить в Тюменское реальное училище и успешно его окончить.

Несмотря на уговоры бездетного дяди унаследовать его дело, в 1893 году Пришвин уехал в Елабугу, сдал экстерном экзамены за полный курс классической гимназии и поступил на химико-агрономическое отделение Рижского политехникума.

Аресты

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Во время летних каникул в 1896 году Пришвин отправился со студентами-химиками на Кавказ бороться с вредителем виноградников — филлоксерой, занесенной из Европы. В биографии писателя историк литературы Алексей Варламов пишет, что в свободное время Пришвин участвовал в бурных спорах между народниками и марксистами:

«По утрам молодежь сидела с лупами и рассматривала корешки виноградной лозы, а в остальное время яростно спорила за столом с бурдюками вина».

По возвращении в Ригу писатель вступил в марксистский студенческий кружок, организованный Василием Ульрихом (отцом генерал-полковника юстиции Василия Ульриха). В 1897 году Пришвина арестовали за связь с социал-демократической организацией, увлечение марксизмом и перевод книги Августа Бебеля «Женщина и социализм». Суд приговорил писателя к году тюремного заключения с последующей высылкой на родину. Полгода Пришвин провел в Лифляндской губернской тюрьме и столько же просидел в одиночной камере Митавской тюрьмы.

В течение трех лет писателю запретили жить в больших городах — и он отправился в Елец. Там он жил в доме своего гимназического товарища и зарабатывал частными уроками.

В 1917-1918 годах Пришвин писал антибольшевистские статьи для газеты партии эсеров «Воля народа». 2 января 1918 года писатель был арестован и находился в пересыльной тюрьме до 17 января 1918 года.

Работа агрономом

В январе 1899 года Пришвин получил отказ в восстановлении в Рижском университете и через год отправился в Германию. Там писатель окончил агрономическое отделение Лейпцигского университета, а затем вернулся в Россию и три года работал агрономом в Тульской и Московской губерниях. Он сотрудничал с журналом «Опытная агрономия», а также писал книги и статьи про удобрения, разведение раков и посадку картофеля.

Журналистика

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В 1905 году Пришвин уволился с опытной сельскохозяйственной станции «Заполье» и начал работать корреспондентом в либеральных газетах «Речь», «Утро России» и других. В 1906 году в детском журнале «Родничок» был напечатан первый рассказ Пришвина под названием «Сашок». На тот момент писателю было уже 33 года.

В 1907 году Пришвин устроился в газету «Русские ведомости», одним из редакторов которой был его двоюродный брат Илья Игнатов. Но журналистика быстро утомила писателя — он чувствовал, что способен на большее. Кроме того, Пришвину не нравилась опека кузена. Не бросая работу в газете, автор нарабатывал писательский опыт, сочиняя рассказы.

«Я выбрал писательство для того, чтобы не зависеть от начальников в казенной службе и как-нибудь прокормиться», — объяснил Пришвин.

Во время Первой мировой войны писатель отправился на фронт в качестве санитара и военного корреспондента. Он побывал на фронте дважды: с 24 сентября по 18 октября 1914 года и с 15 февраля по 15 марта 1915 года.

Работа библиотекарем и учителем

В апреле 1918 года после спора с Александром Блоком о примирении творческой интеллигенции с большевиками Пришвин покинул Петроград, спасаясь от повторного ареста. Он поселился в унаследованном от матери имении под Ельцом, где занялся крестьянским трудом. Через несколько месяцев Пришвин лишился имения по постановлению местного сельского Совета и устроился библиотекарем в селе Рябинки.

Позднее Пришвин начал преподавать географию в бывшей Елецкой гимназии. В 1920 году писатель перебрался на родину жены в село Следово Смоленской губернии. Там он в течение двух лет работал школьным учителем. Параллельно Пришвин занимался организацией Музея усадебного быта в селе Алексино.

Путешествия

Жизнь Пришвина была неразрывно связана с путешествиями. В 1906 году он провел несколько месяцев в Выговском крае (окрестности Выгозера в Олонецкой губернии). Там он написал свою первую значительную художественную книгу «В краю непуганых птиц», за которую получил серебряную медаль Русского географического общества. Там он также собрал 38 народных сказок, которые вошли в сборник этнографа Николая Ончукова «Северные сказки».

В 1907-1908 годах Пришвин побывал в Архангельске, Карелии, Норвегии и Керженских лесах на Светлом озере. Он пересек Кольский полуостров и на рыбацком судне отправился в путешествие по Северному Ледовитому океану, вернулся в Мурман, пересел на пароход и доплыл до Норвегии. Обогнув Скандинавский полуостров, Пришвин вернулся в Санкт-Петербург.

В путешествии по Русскому Северу писатель изучал быт и речь местных жителей, записывал их фольклор и фиксировал происходящее вокруг в путевых очерках («За волшебным колобком»). Затем он посетил Крым, Заиртышскую степь, Заволжье и завод «Уралмаш». В начале 1930-х годов Пришвин съездил на Дальний Восток, после чего написал книгу «Дорогие звери» — позднее на ее основе родилась повесть «Жень-шень». Вдохновением для повести «Неодетая весна» послужило путешествие по Костромской и Ярославской земле, а «Осудареву дорогу» Пришвин написал после возвращения из Соловецкого лагеря и Выговского края, где строили Беломорско-Балтийский канал.

В 1935 году писатель снова посетил Русский Север вместе с сыном Петром и написал книгу очерков «Берендеева чаща» («Северный лес») и повесть-сказку «Корабельная чаща».

Охота и собаки

close 100% Михаил Пришвин РИА Новости

Писатель был страстно увлечен охотой и натаской собак. В 1920-х годах он написал серию охотничьих и детских рассказов, вошедших в книгу «Календарь природы». Все собаки Пришвина были охотничьих пород, и он с полной серьезностью относился к их обучению охоте.

«Собаки вывели меня в люди», — говорил Пришвин.

У него было много собак, некоторые из которых не поддавались дрессировке — такой оказалась немецкая легавая Нерль. Ей Пришвин посвятил очерк «Натаска Нерли», где подробно рассказал о методах работы с охотничьей собакой. Главной любимицей Пришвина стала сеттер Жалька, которая хорошо себя проявляла и в охоте, и во взаимоотношениях с хозяином.

Автомобили

Когда в начале 1930-х годов сосед прокатил Пришвина с сыном на своем автомобиле со скоростью 20 км в час, писатель загорелся идеей получить права и купить машину. Вскоре он купил ГАЗ-А — лицензионную копию «Форда-А», которую ласково назвал Машкой.

«Спасаясь от нужды в трудное время, мы купили корову Машку и на огороде для нее сажали кормовую свеклу. Когда беда кончилась, мы продали Машку, а в сарай, где она была, поставили автомобиль и тоже назвали его в память доброй коровы Машкой», — написал Пришвин.

Писатель впервые сел за руль в 61 год и стал страстным автолюбителем — за последние годы жизни он сменил 5 автомобилей. В издательстве Пришвин взял списанный грузовик, назвал его «Мазаем» и превратил в дом на колесах.

«Устроить себе дом на колесах мне помог один журнал, с которым мы заключили такой договор: я буду писать о своем путешествии, а журнал мне за это поможет устроить дом на колесах, — написал Пришвин. — Вскоре после заключения договора мне прислали грузовик «ГАЗ», полуторатонку, и я стал обдумывать, как бы на этом грузовике устроить себе охотничий домик и уехать на нем в путешествие ранней весной и до глубокой осени».

В кузове писатель оборудовал рабочий кабинет, фотолабораторию, спальню и даже угол для собак. На этой машине во время весеннего разлива писатель совершил путешествие в места, описанные Николаем Некрасовым в книге «Дедушка Мазай и зайцы», и создал произведение «Неодетая весна».

Последним автомобилем Пришвина стал «Москвич-400» — он хранится в музее писателя в подмосковном Дунине.

Фотография

close 100% Михаил Пришвин с фотоаппаратом Leica prishvin.ru

В 1928 году у Пришвина появился собственный фотоаппарат Leica, с которым он не расставался до конца своих дней, снимая природу и животных. Он называл себя «свидетелем эпохи», привозил из поездок множество фотографий и создавал иллюстрации для своих книг.

«До того я увлекся охотой с камерой, что сплю и все жду, поскорей бы опять светозарное утро», — писал Пришвин.

В его мемориальном кабинете сохранилось более двух тысяч негативов и домашняя фотолаборатория с набором объективов, увеличителем, кюветами для проявителя и закрепителя, рамки для обрезки фотографий и другие приборы.

Личная жизнь

close 100% Михаил Пришвин с женой Валерией Wikimedia Commons

Во время обучения в Лейпцигском университете Пришвин встретил музу — дочь влиятельного петербургского чиновника Варвару Петровну Измалкову:

«Я ее так полюбил, навсегда, что потом, не видя ее, не имея писем о ней, четыре года болел ею и моментами был безумным совершенно и удивляюсь, как не попал в сумасшедший дом».

Получив отказ, после возвращения в Россию Пришвин женился на нелюбимой крестьянке Ефросинье Смогалевой. Он писал, что женщина «с грустными глазами» быстро превратилась в «злейшую Ксантиппу». Чтобы избегать долгого времяпрепровождения с ней, писатель путешествовал по России. У них родились пятеро детей, один из которых умер в младенчестве, а второй — на фронте в Гражданскую войну. В 60 лет писатель переехал в московскую квартиру в Лаврушинском переулке:

«Вот желанная квартира, а жить не с кем… Один я. Прожил свою долгую брачную жизнь «полумонахом», — писал Пришвин.

Вскоре 67-летний автор встретил новую музу — 41-летнюю Валерию Лиорко — и прожил с ней 14 лет до самого конца своей жизни. Писателю было интересно проводить время с образованной Валерией, и он почти забыл о путешествиях: «В моей жиз­ни было две «звездных встречи»: «звезда утренняя» в 29 лет и «звезда вечерняя» в 67 лет. Между ними 36 лет ожида­ния».

Когда писатель умер, Лиорко работала с его архивами, написала о нем несколько книг, подготовила собрания сочинений и возглавила музей Пришвина.