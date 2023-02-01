Триллер от режиссера «Чебурашки», одна из последних ролей Гаспара Ульеля и еще 8 кинопремьер февраля

В последний месяц зимы до отечественных кинотеатров добираются сразу несколько премьер с Каннского и Венецианского кинофестивалей, новая картина от режиссера «Чебурашки» и авторская драма с Колином Фарреллом. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина отобрала 10 главных кинопремьер февраля, даты релизов которых стоит занести в свои календари.

«Хищники» («As bestas»), реж. Родриго Сорогойен — со 2 февраля

Суровая социальная драма о непримиримости людей из разных миров со звездой «Бесславных ублюдков» Дени Меноше. В поисках тишины и покоя семейная пара переезжает из шумного мегаполиса в маленькую деревню. На новом месте они намерены завести новых друзей и обрести долгожданную идиллию. Но планы героев рушат местные жители, отторгающие незваных гостей и вступающие с ними в фатальную конфронтацию.

«Хищники» — один из самых ярких европейских проектов этого года. Картина побывала в Каннах, забрала награду в Сан-Себастьяне, получила 17 номинаций испанской премии «Гойя» и в конце февраля поборется за главную кинопремию Франции «Сезар».

«Сожги все мои письма» («Bränn alla mina brev»), реж. Бьорн Рунге — со 2 февраля

Литератор Алекс успешен в карьере, но несчастен в любви — герой подвержен внезапным приступам гнева, с причинами которого пытается разобраться, обратившись к своему прошлому. Алекс начинает изучать историю своих бабушки и дедушки, чей союз нельзя было назвать эталонным — и который десятилетиями скрывал в себе много тайн. Копание в семейных секретах помогает герою лучше понять себя через принятие своих близких, прямым продолжением которых он является.

Шведский режиссер Бьорн Рунге после своей оскароносной драмы «Жена» возвращается на экраны с новой семейной сагой, разбитой на несколько временных отрезков. Главные роли в картине сыграли Билл Скарсгард, Аста Аугуст («Королевство» фон Триера) и звезда прошлогоднего «Варяга» Густав Линд.

«Заклятие Абизу» («Abyzou»), реж. Оливер Парк — с 9 февраля

Молодая еврейская пара с нетерпением ожидает рождения первенца. Но свои права на еще не рожденного малыша заявляет и древний демон Абизу, о котором веками складывают поверья в иудаизме. Теперь беременной главной героине предстоит спасти себя, своего ребенка и дать бой силам зла.

Авторский и скромный в своем бюджете хоррор Оливера Парка («Страшные истории, рассказанные на ночь») умело вплетает привычную страшилку в полотно иудейского фольклора, наделяя избитый сюжет новой самобытной интонацией. Получилось оригинально и впечатляюще.

«Больше чем никогда» («Plus que jamais»), реж. Эмили Атеф — с 9 февраля

Главные герои Элен (звезда «Корсажа» Вики Крипс) и Матье (одна из последних ролей трагически погибшего в начале 2022-го Гаспара Ульеля) уже много лет в браке. Но диагностированное редкое заболевание легких у Элен вынуждает ее отправиться в сольное путешествие в Норвегию — к загадочному блогеру под псевдонимом Мистер, который также тяжело болен, но сумел подчинить себе страшный недуг. Родство душ Элен и Мистера, обретших понимание друг в друге, становится испытанием для брака героини с любящим ее Матье. Как отпустить близкого человека? Как стать для него поддержкой, когда неспособен разделить его опыт? И что на самом деле означает любовь?

Драма «Больше чем никогда» режиссерки Эмили Атеф была представлена в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и сразу полюбилась критикам. Это тихое, почти медитативное кино о поиске умиротворения в мире, раздираемом тревогами и суетой.

«Эрнест и Селестина: Новые приключения» («Ernest et Célestine, le voyage en Charabie»), реж. Жюльен Шен, Жан-Кристоф Рожер — с 9 февраля

Продолжение добрых приключений двух неразлучных друзей: медвежонка Эрнеста и мышки Селестины. На этот раз герои отправляются в родной город Эрнеста, который за годы его отсутствия изменился до неузнаваемости. Отныне в нем запрещена музыка — и теперь сплоченные друзья в компании новых знакомых должны отыскать способ вернуть в родной край Эрнесто радость и звон музыкальных инструментов.

Первый мультфильм дилогии был номинирован на премию «Оскар», а также отмечен на Каннском кинофестивале и премии «Сезар». Его долгожданное продолжение также имеет все шансы побороться не только за зрительские сердца, но и главные кинонаграды мира.

«После Янга» («After Yang»), реж. Когонада — с 16 февраля

В преддверии 95-й церемонии премии «Оскар», на которой Колин Фаррелл имеет все шансы взять долгожданную награду за «Банши Инишерина», на российские экраны выходит другой самобытный проект с его участием — сай-фай драма «После Янга».

Это неспешная и завораживающая своей красотой история из мира недалекого будущего, в котором семейный любимчик — андроид Янг — внезапно впадает в цифровую кому. Теперь отец и дочь должны постараться «оживить» робота, который успел стать неотъемлемой частью их жизней.

«Сын» («The Son»), реж. Флориан Зеллер — с 23 февраля

Продолжение семейной дилогии оскароносного драматурга Флориана Зеллера (его предыдущий фильм «Отец» принес Энтони Хопкинсу «Оскар»). На этот раз в центре истории 17-летний Николас, страдающий из-за депрессии, вызванной разводом родителей (Хью Джекман и Лора Дерн). Родители мальчика пытаются наладить свою личную жизнь, не понимая при этом, как подобрать ключ к хрупкому сердцу подростка.

Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, где критики высоко оценили актерские работы взрослого каста: Хью Джекмана, Лоры Дерн и Ванессы Кирби.

«Бешенство», реж. Дмитрий Дьяченко — с 23 февраля

Полярный триллер в духе «Нечто» Джона Карпентера. В глухой сибирской деревне разгорается эпидемия волчьего бешенства. Пока местные жители ищут способ взять ситуацию под контроль, главный герой прячет своего сына в лесном доме, чтобы помочь ему справиться с зависимостью.

Картина «Бешенство» основана на реальных событиях. За кадром истории — триумфатор российского проката Дмитрий Дьяченко, побивший все рекорды с «Чебурашкой». А в кадре — Алексей Серебряков, Евгений Ткачук и Ангелина Стречина.

«Марлоу» («Marlowe»), реж. Нил Джордан — с 23 февраля

Ретро-детектив от режиссера «Интервью с вампиром» и «Завтрака на Плутоне» Нила Джордана. В центре истории — не самый удачливый частный детектив-одиночка Филип Марлоу (Лиам Нисон), который от скуки берется за расследование таинственного исчезновения мужа своей новой клиентки. Запутанный клубок чужих тайн приводит его к неожиданной разгадке и возвращает вкус к любимому делу.

«Марлоу» в ироничном ключе обыгрывает классические нуарные детективы в духе «Китайского квартала» и напоминает о красоте эпохи, в которую не только злодеи были изобретательней, но и положительные персонажи — настоящими героями.

«Женя и Ваня на краю света», реж. Анна Каторина — с 23 февраля

На отдаленной метеостанции их только двое: начальница Женя и младший метеоролог Ваня. Судно «Михаил Сомов» приходит на полуостров раз в год: завозит продукты и оставляет героев в полном одиночестве до следующей весны. Однажды на метеостанцию обрушивается шторм — и герои остаются без связи, одни, наедине с непогодой и друг другом.

Документальный фильм Анны Каториной — редкая возможность стать свидетелем жизни людей в одном из самых отдаленных уголков планеты.