«Это война, сынок, жми курок». Газманов создает базу патриотических песен за 17 млн рублей

Певец Олег Газманов получил из бюджета 17 млн рублей на создание онлайн-базы патриотических песен, которые, по его мнению, именно «сейчас нужны». В рамках проекта «Родники» пройдет конкурс исполнителей, композиторов и аранжировщиков. В жюри вошли Владимир Машков, Зара, Денис Майданов и другие. Сколько получит победитель конкурса и какие песни уже вошли в базу — в материале «Газеты.Ru».

Певец Олег Газманов стал создателем и идеологом проекта «Родники» и работает над созданием интернет-базы патриотических песен. Президентский фонд культурных инициатив выделил на реализацию проекта почти 17 млн рублей. У «Родников» уже появился свой сайт.

Основная цель — проведение «песенного конкурса, который станет новой патриотической волной, объединяющей музыкантов и аудиторию российских регионов в том числе в интернет-пространстве, будет способствовать сохранению и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей через национальную культуру».

Прием заявок открыт. Победителей должны объявить в июне, итоговый гала-концерт пройдет на Ставрополье в конце лета.

«Вся наша огромная страна пела во все времена. От души, от сердца мы исполняем известные хиты, народные шедевры, малоизвестные и совсем не знакомые песни. Мы поем в одиночестве и в теплой компании, на концертах и дома, поем, когда радостно или больно.

Мы даже не всегда можем вспомнить автора или исполнителя, но эти песни отзываются в сердце и душе человека, где бы он ни жил. В них безбрежный, прекрасный и созидательный русский мир», — говорится в манифесте «Родников».

В состав жюри вошли певец и автор песен Денис Майданов, певица Зара, бас-гитарист Валентин Лезов и актер Владимир Машков, активно поддержавший решение решение президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.

Сейчас на сайте идет онлайн-голосование. Топ недели возглавляет автор-исполнитель собственных песен Юрий с композицией «Вечный огонь». «Это война, сынок, жми курок. Сына учит отец не умереть в срок. Коли духом русский — земля поможет, мать, слыша отца, молитвой бога тревожит», — поет он. На втором месте — «Баллада про пацанов, ставших бойцами российской армии» (автор стихов — Орис Орис, исполняет Павел Тонких). Замыкает первую тройку исполнитель-любитель Олег Владимирович К. с треком «Идем туда».

«Песни, которые сейчас нужны»

«У нас нет ни одной медиа-площадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны…» — пояснил Газманов идею проекта в интервью «Вести FM», добавив, что надеется «прогнать волну» и составить «реку» патриотических песен.

«Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу», — заключил он.

Ведущий программы Сергей Михеев указал, что радиостанции, на которой звучала бы народная музыка, в Росси тоже нет. «И если бы, например, телеканал «Россия 1» поддержал бы этот проект, было бы здорово!» — сказал он.

Президентский фонд выделил грант проекту лишь на 2023 год, однако на сайте «Родников» указано, что конкурс запланирован и на следующий год. Говоря об актуальности и значимости проекта, представители фонда отмечают, что за последние 20 лет не было написано «ни одной популярной песни о России». Этот дефицит особенно заметен «на фоне глобальных мировых изменений».

«За Украину»

На корпоративном концерте Газманова в Дубае в январе зрители потребовали от него заявить, что он против спецоперации России и «за Украину». С соответствующей просьбой к музыканту обратились двое мужчин во время исполнения песни «Ясные дни». Они просили осудить действия РФ и выразить поддержку Украине в микрофон. «Ребят, дайте отдохнуть», — ответил Газманов.

В октябре 2022 года певца включили в санкционный список Евросоюза из-за членства в Общественном совете при Минобороны России и выступления на митинге «Zа мир без нацизма» в «Лужниках».