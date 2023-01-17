«Шерлок» с Камбербэтчем, японский «Идиот» и другие современные адаптации классики

19 января на «Кинопоиске» вышел российский мини-сериал «Фандорин. Азазель», снятый по мотивам романа Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина. В оригинальной истории действие происходит в Москве 1876 года, а в новом шоу Нурбека Эгена сюжет переносится в альтернативную Россию 2023 года, где до сих пор правит династия Романовых. О других современных адаптациях литературных произведений в фильмах и сериалах рассказывает «Газета.Ru».

«Шерлок» (2010-2017)

close 100% Кадр из сериала «Шерлок» (2010-2017) BBC

Режиссеры: Эйрос Лин, Рэйчел Талалэй, Ник Харран и Пол Макгиган.

По мотивам произведений писателя Артура Конана Дойля о Шерлоке Холмсе, написанных в конце XIX века.

Действие британского криминального сериала «Шерлок» за исключением одной серии происходит в современности. Авторами проекта стали создатели сериалов «Доктор Кто» и «Джекилл» Марк Гэтисс и Стивен Моффат. Оба являются поклонниками рассказов Дойля и решили «перенести» Холмса в наши дни.

«Мы хотели вытащить его из искусственного викторианского тумана и увидеть его таким, какой он есть, — сказал Моффат в интервью The Guardian. — Шерлок Холмс на самом деле шикарный чудак из богатой семьи, этот жуткий ученый-раскрыватель преступлений, который живет в вашем городе. А Ватсон — солдат, из-за ранения демобилизованный с войны в Афганистане, и дома ему немного скучно, потому что он предпочел бы вернуться на фронт. Потому разгадки преступлений вместе с психопатом его стимулируют».

Производством проекта для BBC Wales занялась компании Hartswood Films. Роли Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона сыграли Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.

Проект вышел в четырех сезонах, получил положительные отзывы и высокий рейтинг и был номинирован на несколько наград. В 2011 году «Шерлок» завоевал телепремию BAFTA в номинации «Лучший драматический сериал».

«Человек-невидимка» (2020)

close 100% Кадр из фильма «Человек-невидимка» (2020) Universal Pictures

Режиссер: Ли Уоннелл.

По мотивам романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка» (1897).

Если у Герберта Уэллса в конце XIX века человек-невидимка был жертвой, вызывающей сочувствие, то в экранизации Ли Уоннелла он стал домашним тираном. Сначала он мучил героиню Элизабет Мосс Сесилию наяву, а затем — в образе невидимки. После загадочной смерти бойфренда Сесилия унаследовала многомиллионное состояние, но не смогла насладиться новой жизнью из-за загадочного и опасного преследователя.

Триллер «Человек-невидимка» собрал $144,5 млн при бюджете в размере $7 млн. На Rotten Tomatoes экранизация Уоннелла получила 91% свежести, основанный на 227 рецензиях кинокритиков. В 2021 году картина победила в двух номинациях премии «Сатурн» — лучший фильм ужасов и лучшая актриса (Элизабет Мосс).

«Идиот» (1951)

close 100% Кадр из фильма «Идиот» (1951) Shochiku Films Ltd.

Режиссер: Акира Куросава.

По мотивам романа «Идиот» Федора Достоевского (1868).

Японская черно-белая драма «Идиот» Акиры Куросавы — одна из самых необычных адаптаций одноименного романа Федора Достоевского. Режиссер переделал сюжет под современные для него реалии Японии. Князя Мышкина в его версии зовут Киндзи Камэда, и он возвращается на Хоккайдо из военного плена, а не в Санкт-Петербург из больницы в Швейцарии как оригинальный герой. В поезде он знакомится с Дэнкити Акамой (Парфеном Рогожиным), который тоже едет на Хоккайдо, чтобы вступить в наследство, и рассказывает Камэде о своей любви к женщине по имени Таэко Насу (Настасья Филипповна).

Как говорил сам Куросава, сразу после выхода фильм получил разгромные отзывы в прессе. С конца Второй мировой войны Куросава снял 25 фильмов на японском языке, и только «Идиот» в год релиза не попал в топ-10 лучших кинолент по версии «Кинема дзюмпо».

«Люди жаловались, что фильм скучен… Но тогда мир Достоевского скучен», — сказал режиссер в интервью журналисту Дональду Ричи.

В свою очередь российские кинокритики отдали должное «Идиоту» Куросавы за сохранение поэтики романа Достоевского. По словам исследователя Даниила Лебедева, фильм в первую очередь критиковали за беспорядочную композицию, повторяющую построение самого произведения. Режиссер отметил, что немного перестарался в передаче «духа Достоевского», но этот дисбаланс был характерен для творчества писателя.

«Даун Хаус» (2001)

close 100% Кадр из фильма «Даун Хаус» (2001) Film Studio.ru

Режиссеры: Роман Качанов, Эдуард Резник.

По мотивам романа «Идиот» Федора Достоевского (1868).

В абсурдистской комедии «Даун Хаус» Роман Качанов переносит персонажей в 1990-е. Он написал сценарий к фильму вместе с Иваном Охлобыстиным. Князь Мышкин в исполнении Федора Бондарчука становится программистом, который почти сошел с ума от работы и уехал на лечение в Швейцарию. Далее все сцены адаптированы под эпоху «новых русских». К примеру, Ганя Иволгин хочет взять Настасью Филипповну в жены ради трех вагонов тушенки, а сам Мышкин увлекается музыкой в стиле хаус.

Зрители высоко оценили «Даун Хаус» за гротеск и абсурд, но многие критики обвинили Качанова в том, что он опошлил классическую историю. В 2001 году фильм получил Специальный приз жюри на ОРКФ в Сочи «За поиск нового киноязыка» и Специальный приз жюри Российского кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине «За беспрецедентное обращение с романом Ф. М. Достоевского «Идиот».

«Алиса в стране чудес» (2009)

close 100% Кадр из мини-сериала «Алиса в стране чудес» (2009) Alice Productions

Режиссер: Ник Уиллинг.

По мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» (1865) и «Алиса в Зазеркалье» (1871).

В канадско-британском мини-сериале «Алиса в стране чудес» главная героиня (Катерина Скорсоне) предстает в образе современной 20-летней девушки, которая работает тренером по дзюдо. Когда ее молодого человека похищают, Алиса бежит за Белым Кроликом, проходит через Зеркало и падает в Страну чудес. Там ее ждут встречи со знакомыми по оригинальной истории персонажами — Шляпником, Мартовским зайцем, Королевой, Додо и другими.

В 1999 году режиссер сериала Ник Уиллинг уже экранизировал сказку «Алиса в стране чудес», но та версия была очень близка к оригиналу. Новый сериал критики встретили средне: обозреватель Chicago Sun-Times Пейдж Уайзер поставила шоу три звезды из пяти, заявив, что оно «очаровательно, но не идеально». Рэнди Доун из The Hollywood Reporter также дал сериалу похожую оценку, а журналист Марк А. Перигард из Boston Herald назвал Алису «свежей и оригинальной», высоко оценив актерскую игру и сюжет.

«Гроза» (2019)

close 100% Кадр из фильма «Гроза» (2019) Premier

Режиссер: Григорий Константинопольский.

По мотивам пьесы «Гроза» Александра Островского (1859).

Действие картины «Гроза» перенесено в наши дни, но при этом сюжет соответствует оригинальной истории, а текст многих реплик остается почти дословным. По сюжету в провинциальном городке Калинове замужняя Катерина (Любовь Аксенова) работает официанткой в ресторане своей свекрови Кабанихи. Муж главной героини Тихон оказывается маменькиным сынком, а сама Катерина влюбляется в племянника мэра города Бориса.

Премьера «Грозы» состоялась 15 июня 2019 года на фестивале «Кинотавр», а через несколько месяцев ленту признали лучшим фильмом на втором кинофестивале российского кино в Италии Premio Felix.

Фильм получил неоднозначные оценки критиков и журналистов: одни хвалили режиссера за смелую адаптацию и острую сатиру на современные пороки общества, другие — ругали за «глумление» над пьесой Островского.

«Жестокие игры» (1999)

close 100% Кадр из фильма «Жестокие игры» (1999) Columbia/Sony

Режиссер: Роджер Камбл.

По мотивам романа «Опасные связи» Пьера Шодерло де Лакло (1782).

В фильме «Жестокие игры» Роджер Камбл адаптировал сюжет сатирического романа «Опасные связи» о нравах французской аристократии под реалии 1990-х. Главные герои ленты — представители золотой молодежи Нью-Йорка Себастьян Вальмонт (Райан Филипп) и его сводная сестра Кэтрин Мертей (Сара Мишель Геллар), которые развлекают себя разнообразными интрижками. Заскучав, они придумывают себе новое развлечение — жестокую игру, жертвой которой становится дочь директора колледжа Аннет Хэнгроув (Риз Уизерспун).

Фильм получил смешанные отзывы. Агрегатор Rotten Tomatoes оценил его в 54% свежести, основываясь на отзывах 114 критиков.

«Эта мрачно-комическая драма и ее привлекательный актерский состав завораживают, но слабая постановка и скучный сценарий сводят все на нет», — говорится в выводе на сайте.

Лента была номинирована на антипремию Stinkers Bad Movie Awards 1999 года как худший ремейк, но уступила фильму «Призрак дома на холме».

Несмотря на противоречивые отзывы, фильм оказался успешным в прокате, собрав в первый уикенд более $13 млн. В общей сложности заработок ленты составил $76,3 млн при бюджете в $10,5 млн. В 2000 году фильм получил приквел «Жестокие игры 2», а в 2005-м вышла картина «Жестокие игры 3».