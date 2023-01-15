«Много лет у него были проблемы со здоровьем». Умер Вахтанг Кикабидзе

Актер, сценарист, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет, сообщил грузинский телеканал Mtavari.
Телеканал не уточняет причины смерти, указывая, что артист скончался после продолжительной болезни. В последние годы Кикабидзе тяжело болел, однако о его диагнозе публично не сообщалось.
Продюсер Кикабидзе Рати Абзианидзе сообщил, что причиной смерти артиста стали проблемы со здоровьем.
«Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, и это оказало влияние», — сказал Абзианидзе журналистам.
Грузинские СМИ сообщают, что гражданская панихида, предположительно, пройдет 19 января.
Несколько лет назад в эфире программы «Однажды» он признался, что еще в молодости врачи диагностировали ему рак мозга. Актер обратился к врачам после того, как неожиданно потерял сознание. «Будто по голове ударили», вспоминал он. Это случилось, когда Кикабидзе было чуть больше 40 лет.
Тогда из-за серьезного лечения его организм сильно ослаб. Артист жаловался, что не может даже держать ложку во время приемов пищи. Кикабидзе удалось победить болезнь, и он благодарил за поддержку свою супругу Ирину Кебадзе.
За свою карьеру Кикабидзе, которого в Грузии называли «Бубой» (прозвище артиста среди его родных и близких), снялся во многих фильмах, ставших классикой кинематографа.
Всесоюзную известность Вахтангу Кикабидзе принесла роль летчика Валентина Мизандари в фильме «Мимино» Георгия Данелии. За эту роль актер получил государственную премию СССР.
Среди главных картин с его участием также «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «ТАСС уполномочен заявить…», «Пропавшая экспедиция» и многие другие.
«Человек той эпохи, когда ценились добро и дружба»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье грузинского артиста.
«У многих поколений нашей страны имя актера связано со многими любимыми персонажами, которые выдержали испытание временем и еще долго будут радовать зрителей. Мои соболезнования его семье, родным и близким», — сказано в заявлении правительства Грузии.
Российская актриса Елена Проклова, сыгравшая в «Мимино» Ларису Ивановну, назвала эту картину одной из самых удачных в его карьере.
«Это же наша молодость. Это один из самых удачных, как мне кажется, фильмов для Бубы. Для меня это было знакомство с режиссером Данелией, с Грузией и с Бубой, который после этого стал моим другом до конца своих дней», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Проклова поделилась, что была на последнем юбилее артиста в Тбилиси.
«Очень добрый человек, открытый, умеющий любить, умеющий дружить. Умеющий работать и как актер, и как певец. Конечно, скорблю вместе со всеми его близкими и друзьями. Со зрителями, для которых, я думаю, он еще на долгие годы останется великим артистом», — заключила она.
Певец Сосо Павлиашвили рассказал «Газете.Ru», что его всегда поражала работоспособность, душевность и харизма Вахтанга Кикабидзе.
«Он был потрясающий собеседник. Лучше тамады, чем Буба, я не знал. Он был безгранично талантлив, харизматичен, виртуозно общался с людьми. Его улыбка всегда будет в моем сердце, перед моими глазами», — сказал певец.
«Ушла эпоха, которая делала нашу жизнь, особенно во время Советского Союза, лучше, красивее, душевнее. Он был человек той эпохи, когда ценились и добро, и дружба, и порядочность. И он как раз со своих фильмов все человечное и людское демонстрировал», — отметил Павлиашвили.
Жизнь и карьера Вахтанга Кикабидзе
Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет и Институт иностранных языков. С юного возраста он мечтал о сцене, а в 1959 году начал работать в Тбилисской филармонии. В 1966 году присоединился к вокально-инструментальному ансамблю «Орэра», став его солистом спустя год.
Дебют Кикабидзе в кино состоялся в 1966 году в фильме «Встреча в горах». Очень успешной для Вахтанга Кикабидзе была работа с режиссером Георгием Данелией. Фильмы «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна» тепло приняли советские зрители. Данелия и Кикабидзе были друзьями, и в титрах фильмов имя артиста писалось как Буба Кикабидзе.
Несмотря на свою карьеру в кино, артист продолжал петь и гастролировать. Всего у него вышло 20 пластинок и три клипа. Он также выступил режиссером и сценаристом фильмов «Будь здоров, дорогой!» и «Мужчины и все остальные».
В 2008 году его наградили российским Орденом Дружбы, но Кикабидзе отказался его принять из-за военного конфликта в Южной Осетии. Сам Кикабидзе объяснял это так: «Я если рот открою, потом уже свое мнение не меняю. Надо быть гражданином во-первых, а потом уже артистом. Я так думаю».
Он подчеркнул, что с симпатией относится к российскому народу. В феврале 2022 года артист выступил с заявлением, осуждающим действия России на Украине.
С 2020 года был депутатом грузинского парламента от партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Саакашвили — поклонник творчества Кикабидзе.
Об одной из встреч с экс-президентом актер рассказывал в интервью «Коммерсанту»: «Сидели как-то с семьей на мой день рождения. Сидим, смотрим телевизор. Вдруг дверь открывается, автоматчик какой-то входит и говорит: «К вам президент». Приятно. Сидели, анекдоты рассказывали».
Вахтанг Кикабидзе с 1965 года был женат на балерине Тбилисского академического оперного театра Ирине Кебадзе. У пары двое детей: сын Константин и приемная дочь Мария, а также три внука и правнучка. В 2021 году Ирина Кебадзе скончалась, Кикабидзе очень тяжело переносил смерть супруги и стал очень редко появляться на публике.