«Много лет у него были проблемы со здоровьем». Умер Вахтанг Кикабидзе

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Он стал известен после роли летчика Валентина Мизандари в фильме «Мимино», за которую позже получил государственную премию СССР. Всего артист исполнил больше двух десятков ролей, записал 20 музыкальных пластинок. Продюсер Рати Абзианидзе сообщил, что причиной смерти артиста стали проблемы со здоровьем.

Актер, сценарист, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет, сообщил грузинский телеканал Mtavari.

Телеканал не уточняет причины смерти, указывая, что артист скончался после продолжительной болезни. В последние годы Кикабидзе тяжело болел, однако о его диагнозе публично не сообщалось.

Продюсер Кикабидзе Рати Абзианидзе сообщил, что причиной смерти артиста стали проблемы со здоровьем.

«Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, и это оказало влияние», — сказал Абзианидзе журналистам.

Грузинские СМИ сообщают, что гражданская панихида, предположительно, пройдет 19 января.

Несколько лет назад в эфире программы «Однажды» он признался, что еще в молодости врачи диагностировали ему рак мозга. Актер обратился к врачам после того, как неожиданно потерял сознание. «Будто по голове ударили», вспоминал он. Это случилось, когда Кикабидзе было чуть больше 40 лет.

Тогда из-за серьезного лечения его организм сильно ослаб. Артист жаловался, что не может даже держать ложку во время приемов пищи. Кикабидзе удалось победить болезнь, и он благодарил за поддержку свою супругу Ирину Кебадзе.

За свою карьеру Кикабидзе, которого в Грузии называли «Бубой» (прозвище артиста среди его родных и близких), снялся во многих фильмах, ставших классикой кинематографа.

Всесоюзную известность Вахтангу Кикабидзе принесла роль летчика Валентина Мизандари в фильме «Мимино» Георгия Данелии. За эту роль актер получил государственную премию СССР.

Среди главных картин с его участием также «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «ТАСС уполномочен заявить…», «Пропавшая экспедиция» и многие другие.

«Человек той эпохи, когда ценились добро и дружба»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье грузинского артиста.

«У многих поколений нашей страны имя актера связано со многими любимыми персонажами, которые выдержали испытание временем и еще долго будут радовать зрителей. Мои соболезнования его семье, родным и близким», — сказано в заявлении правительства Грузии.

Российская актриса Елена Проклова, сыгравшая в «Мимино» Ларису Ивановну, назвала эту картину одной из самых удачных в его карьере.

«Это же наша молодость. Это один из самых удачных, как мне кажется, фильмов для Бубы. Для меня это было знакомство с режиссером Данелией, с Грузией и с Бубой, который после этого стал моим другом до конца своих дней», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Проклова поделилась, что была на последнем юбилее артиста в Тбилиси.

«Очень добрый человек, открытый, умеющий любить, умеющий дружить. Умеющий работать и как актер, и как певец. Конечно, скорблю вместе со всеми его близкими и друзьями. Со зрителями, для которых, я думаю, он еще на долгие годы останется великим артистом», — заключила она.

Певец Сосо Павлиашвили рассказал «Газете.Ru», что его всегда поражала работоспособность, душевность и харизма Вахтанга Кикабидзе.

«Он был потрясающий собеседник. Лучше тамады, чем Буба, я не знал. Он был безгранично талантлив, харизматичен, виртуозно общался с людьми. Его улыбка всегда будет в моем сердце, перед моими глазами», — сказал певец.

«Ушла эпоха, которая делала нашу жизнь, особенно во время Советского Союза, лучше, красивее, душевнее. Он был человек той эпохи, когда ценились и добро, и дружба, и порядочность. И он как раз со своих фильмов все человечное и людское демонстрировал», — отметил Павлиашвили.

close Вахтанг Кикабидзе на съемках фильма Георгия Данелии «Мимино», 1979 год Грузинский вокально-инструментальный квартет «Диело». Второй справа — Вахтанг Кикабидзе, 1966 год Актер Вахтанг Кикабидзе в фильме Георгия Данелии «Не горюй!», 1969 год Артисты Софико Чиаурели и Вахтанг Кикабидзе в фильме Георгия Шенгелаи «Мелодии Верийского квартала», 1973 год Актер Вахтанг Кикабидзе на съемках фильма Георгия Данелии «Мимино», 1979 год Полную галерею можно посмореть

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Жизнь и карьера Вахтанга Кикабидзе

Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет и Институт иностранных языков. С юного возраста он мечтал о сцене, а в 1959 году начал работать в Тбилисской филармонии. В 1966 году присоединился к вокально-инструментальному ансамблю «Орэра», став его солистом спустя год.

Дебют Кикабидзе в кино состоялся в 1966 году в фильме «Встреча в горах». Очень успешной для Вахтанга Кикабидзе была работа с режиссером Георгием Данелией. Фильмы «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна» тепло приняли советские зрители. Данелия и Кикабидзе были друзьями, и в титрах фильмов имя артиста писалось как Буба Кикабидзе.

Несмотря на свою карьеру в кино, артист продолжал петь и гастролировать. Всего у него вышло 20 пластинок и три клипа. Он также выступил режиссером и сценаристом фильмов «Будь здоров, дорогой!» и «Мужчины и все остальные».

В 2008 году его наградили российским Орденом Дружбы, но Кикабидзе отказался его принять из-за военного конфликта в Южной Осетии. Сам Кикабидзе объяснял это так: «Я если рот открою, потом уже свое мнение не меняю. Надо быть гражданином во-первых, а потом уже артистом. Я так думаю».

Он подчеркнул, что с симпатией относится к российскому народу. В феврале 2022 года артист выступил с заявлением, осуждающим действия России на Украине.

С 2020 года был депутатом грузинского парламента от партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Саакашвили — поклонник творчества Кикабидзе.

Об одной из встреч с экс-президентом актер рассказывал в интервью «Коммерсанту»: «Сидели как-то с семьей на мой день рождения. Сидим, смотрим телевизор. Вдруг дверь открывается, автоматчик какой-то входит и говорит: «К вам президент». Приятно. Сидели, анекдоты рассказывали».

Вахтанг Кикабидзе с 1965 года был женат на балерине Тбилисского академического оперного театра Ирине Кебадзе. У пары двое детей: сын Константин и приемная дочь Мария, а также три внука и правнучка. В 2021 году Ирина Кебадзе скончалась, Кикабидзе очень тяжело переносил смерть супруги и стал очень редко появляться на публике.