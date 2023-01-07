Солист Little Big прокатился на кресте в образе пастора. Понравилось не всем

Солист Little Big Илья Прусикин, переехавший в США после начала российской военной спецоперации на Украине, выложил видео с катанием на скейтборде в виде католического креста. В комментариях пользователи поспорили, не является ли это оскорблением чувств верующих. Священник РПЦ предложил Прусикину покаяться и намекнул на уголовное наказание, а депутат Милонов заявил, что у контента музыканта есть некие «заказчики».

Что сделал Прусикин

Новый скандал разгорелся после поста в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) лидера петербургской группы Little Big Ильи Прусикина.

На опубликованном им видео музыкант катается на скейтборде в виде католического креста в образе пастора — об этом свидетельствует колоратка или «римский воротник», характерная белая полоска на черном воротнике, которую носят католические священники.

Видео и отдельный пост с фотографией, опубликованные 7 января, по всей видимости, являются трейлером к новому клипу Little Big. Сами кадры, очевидно, сняты в США, куда Прусикин вместе с вокалисткой Софьей Таюрской и еще несколькими членами своей команды переехали после начала военной спецоперации РФ на Украине.

На момент написания материала два поста Прусикина в Instagram набрали в сумме почти 42 тыс. лайков и 4,3 тыс. комментариев. Количество последних в десятки раз превышает обычное число комментариев под постами музыканта.

Как отреагировали в сети

Часть подписчиков музыканта выступили с резкой критикой катания на кресте. Другие, напротив, не увидели в этом богохульства.

«А чего 25 декабря не покатался? В Америке актуальнее было бы. Или там обижать никого не хочется», — спросил один из подписчиков в комментарии, намекая на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря.

Пользователь по имени Светлана считает выходку Прусикина «днищем», поскольку и православные, и католики являются христианами. «Я вообще атеист, но все же не понимаю, зачем так делать», — написала девушка.

«Очень глупый поступок обижать тех, к кому в поисках лучшей жизни уехал. Они, может, и заинтересованы в творчестве, но такой поступок может все испортить», — написала пользовательница по имени Елена.

А другая подписчица намекнула, что вся критика в адрес фронтмена Little Big является неискренней. «Боже, сколько душнил в комментах», — написала она.

«Ильич оскорбляет верующих смотреть бесплатно с регистрацией через VPN», — написал Евгений.

«Если кого-то это оскорбляет, то стоит подумать о нерушимости вашей внутренней веры. Ибо хлипкая какая-то конструкция, по всей видимости», — отметила Наталия.

Часть пользователей Instagram поинтересовалась, почему Прусикин выложил посты в день православного Рождества, а не в мусульманский святой месяц.

«На Рамадан такое же замутишь, Илюш? Или твой ПрАтЕсТ работает только в одну сторону?» — спросил у музыканта подписчик. «Прокатись так на деревянном полумесяце в костюме муллы в Рамадан, и посмотрим, как тебе потом будет «весело». Мои чувства верующего оскорбить невозможно, но для кого эти вызовы, чего вы добиваетесь?» — написал другой пользователь соцсети.

Некоторые также предположили, что часть или все негативные комментарии — результат работы ботов.

Что говорили в оффлайне

Обсуждение кадров с Прусикиным и крестом вышло за пределы социальных сетей. На видео по просьбе журналистов отреагировал настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Димитрий Лин.

«Если он православный христианин по факту крещения, то я призываю его к покаянию. Если нет, то о покаянии речи нет. Неплохо было бы, чтобы он извинился», — заявил священнослужитель. Лин добавил, что музыкант осквернил христианские символы, за что в России полагается уголовное наказание.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что фронтмен Little Big публикует видео со скейтом не по своей воле, а по заказу Запада.

«Прусикин не дурак, он — конъюнктурщик, прекрасно знает западную конъюнктуру. Те, кто являются, условно говоря, «заказчиками» его творчества и политических выходок — это люди, которые приняли решение не следовать традиции рождественского перемирия. Это те люди, которые решили продолжить обстрелы, несмотря на предложения патриарха Кирилла и президента РФ Владимира Путина», — заявил парламентарий.

Милонов также назвал Прусикина трусом, за то, что тот уехал из России, и подлецом — за то, что «наговорил гадости» после этого. По мнению депутата, музыкант может в будущем совершить «что-то хуже» в угоду западным «заказчикам». При этом парламентарий не стал отрицать таланта Прусикина, но посчитал, что того «гордыня погубила».

Однако не все артисты отрицательно отреагировали на публикации Прусикина — лайки под постами поставили внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, актер Максим Виторган и рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом).