«Желаю себе и всем хорошо умереть»: как русские писатели относились к Новому году

Лев Толстой не любил новогодние праздники за «пьянство и распутство», а Александра Пушкина они вводили в тоску. Писатель Федор Достоевский по-детски радовался елке и играл с детьми, а Корней Чуковский много работал. «Газета.Ru» рассказывает, как проводили Новый год и Рождество русские писатели.

Лев Толстой одевался козой

В семье Толстых празднование Рождества и Нового года проходило с размахом: в Ясную Поляну приезжали друзья и знакомые домочадцев, на праздник приглашали и дворовых детей. В Рождество, которое по старому стилю отмечалось 25 декабря, Толстые устраивали маскарад. Впервые это мероприятие Софья Андреевна, жена писателя, провела в 1865 году, чтобы порадовать племянниц супруга Лизу и Варю, и вскоре это стало традицией.

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Сам Толстой скептически относился к рождественским празднествам, подчеркивая, что их отмечают не по-христиански. «И в этом наряде идут женщины в церковь, — друг друга оглядывают, себя охорашивают. После этого начинают разговляться, вино пить. И, разговевшись, идут по дворам пить. И начинается пьянство и распутство на всю неделю. Именинник Христос, а празднуют дьявола — его радуют», — считал классик.

Софья Андреевна вспоминала, что сначала Лев Николаевич запрещал покупать детям игрушки и наряжать елку, поэтому вместо нее ставили померанцевое дерево. Однако впоследствии супруга писателя все-таки уговорила его дополнить празднество новогодними атрибутами. В 1870 году рождественскому настроению поддался и сам Толстой. «Лев Николаевич прыгал, одетый козой, как молоденький мальчик», — писала Софья Андреевна в дневниках.

Новогоднюю ночь Толстые отмечали в семейном кругу. По воспоминаниям внучки писателя Анны Толстой-Поповой, 31 декабря в Ясной Поляне устраивали ужин и подавали шампанское, а Лев Николаевич довольствовался чаем с миндальным молоком. После боя часов присутствовавшие поздравляли друг друга с Новым годом.

«Мы живем, значит, мы умираем. Хорошо жить, значит, хорошо умирать. Новый год! Желаю себе и всем хорошо умереть», — записал в 1883 году Толстой в дневнике.

Александр Пушкин скучал

По красивой легенде в полночь 1 января 1801 года, спустя два года со своего рождения, маленький Александр Пушкин пошел в гостиную, где взрослые шумно праздновали Новый год. Увидев ребенка, мать классика взяла его на руки и произнесла: «Вот, кто переступил порог нового столетия, и кто в нем будет жить!»

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Во взрослом возрасте Пушкин часто встречал Новый год в кругу друзей, но не всегда удачно. «Здесь мне скучно... С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Вчера Нащокин задал нам цыганский вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит. Тоска, мой ангел», — писал он в 1831 году своей жене.

Свой последний 1837 год Пушкин встретили в доме Карамзиных, а через месяц погиб от полученного на дуэли ранения.

Федор Достоевский требовал елку

Писатель Федор Достоевский любил отмечать Рождество и Новый год с семьей и по-детски радовался каждому празднику. Жена классика Анна Григорьевна вспоминала, что особенно его заботила елка. «Требовал, чтобы я покупала большую и ветвистую, сам украшал ее (украшения переходили из года в год)», — писала Достоевская.

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В дневниках супруга писателя вспомнила об одном курьезном случае, которых произошел у них в 1872 году. Тогда Достоевский раздал детям подарки: дочери — куклу и детский чайный набор, а сыну — трубу. Детей также порадовали санками, запряженными двумя игрушечными лошадьми. Сыну Федору настолько понравились санки, что писателю пришлось полночи следить за играющим в них мальчиком. Уложить спать было нельзя — мальчик сразу плакал. И несмотря на то, что сын порядком вымотал отца в Рождество, писателю понравился праздник. «Федор Михайлович был доволен праздником, пожалуй, больше своих детей», — подчеркнула Достоевская.

Помимо этого, автор «Преступления и наказания» водил семью на службу в храм в Рождество, а детей — на праздничный бал. Там, говорят, он весело плясал вместе с ними. В Новый год семья Достоевских была вместе, но иногда выбиралась к друзьям, знакомым и родственникам. «Мы были у Голеновских и утром, были и вечером, где встречали Новый год. Брат Федор был в отличнейшем расположении духа, равно как и все присутствующие, и мы возвратились домой далеко за полночь, как и подобало при встрече Нового года», — вспоминал младший брат Достоевского Андрей.

Антон Чехов желал увидеть Вельзевула

«Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже», — этой цитатой из рассказа «Ночь на кладбище» Антона Чехова поздравил Дмитрий Медведев в 2020 году. Однако Чехова нельзя назвать противником Нового года и Рождества.

«Есть праздники, которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу и на Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным. Даже неверующие любят эти праздники», — писал сатирик.

close 100% Антон Чехов в Мелихово, 1897 год РИА «Новости»

И, например, в детстве Чехов с нетерпением ждал рождественских каникул, во время которых начиналась бурная театральная жизнь и балы для учеников таганрогской гимназии. В семье писателя на праздники также запекали рождественский пирог, внутрь которого клали гривенник, а тот, кому доставалась монета, считался счастливчиком. Кроме того, праздничный стол в семье Чеховых не обходился без апельсинов, так как в то время этот цитрус пользовался большей популярностью, чем мандарины.

Во взрослом возрасте Чехов предпочитал празднеству и личным встречам письменные поздравления. «Так как скоро Новый год, то поздравляю твое семейство и желаю всяких благ, тебе же желаю увидеть во сне Вельзевула», — например, писал сатирик старшему брату Александру.

Анна Ахматова встречала 1945 год

В 1920-е годы, когда Рождество и Новый год были запрещены, поэтесса Анна Ахматова сохраняла христианские традиции. Например, исследовательница Людмила Тихвинская говорила «МК», что когда Ахматова жила вместе с третьим супругом Николаем Пуниным, то они наряжали елку бумажными японскими фонариками. Эти украшения Пунин делал вместе с детьми самостоятельно, освоив технику оригами во время своей поездки в Японию.

close 100% После развода с Гумилевым Ахматова вышла замуж за востоковеда Владимира Шилейко. Их брак продлился недолго, и уже в 1922 году она без официальной регистрации стала женой искусствоведа Николая Пунина. В это время вышли ее сборники «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini MCMXXI». На фото Анна Ахматова в 1922 году Моисей Наппельбаум/РИА «Новости»

Также сохранились воспоминания о елке, устроенной в доме Пуниных, в 1945 году. В тот год в квартире было очень холодно, поэтому присутствующие не снимали верхнюю одежду. Несмотря на тяжелые времена, организаторы праздника устроили встречу детей с Дедом Морозом, который раздал всем подарки. «И Анна Андреевна принимала в этом очень большое участие, ей это очень нравилось, грело ее. Она играла со всеми детьми», — вспоминала внучка Пунина Анна Каминская.

Корней Чуковский ненавидел вечеринки

Писатель Корней Чуковский говорил, что у него «старинная ненависть ко всяким застольным торжествам, юбилеям, вечеринкам и пирам». И большую часть новогодних праздников он проводил за письменным столом.

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«Проснулся внезапно, побежал посмотреть на часы; вижу: 12 часов ровно. Через минуты две после того, как я встал, грохнула пушка, зазвонили в церкви. Новый Год. Я снова засяду за Конрада — вот только доем булочку, которую купил вчера у Беца», — писал Чуковский.

Однажды автор «Мойдодыра» встретил 1 января в Доме литераторов. «Пошел экспромтом, потому что не спалось. О-о-о! Тоска — и старость — и сиротство. Я бы запретил 40-летним встречать Новый год», — вспоминал празднество он.

Михаил Булгаков красился помадой

В 1937 году Михаил Булгаков вместе со своей последней женой Еленой и друзьями были дома. «Зажгли елку. Были подарки, сюрпризы, большие воздушные шары, игра с масками», — записала супруга в дневниках. Булгакова также рассказала о необычной новогодней традиции: они специально купили для каждого из присутствующих на домашнем празднике кружку с надписью «1936 год», которую потом нужно было разбить.

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После того, как Булгаковы раздавали детям подарки, они играли спектакль. Например, однажды Булгаков написал две сценки по «Мертвым душам»: одна у Собакевича, другая — у Сергея Шиловского. «М.А, для роли Сергея, надел трусы, сверху Сергеево пальто, которое ему едва до пояса доходило, и матроску на голову. Намазал себе помадой рот», — вспомнила супруга писателя. После спектакля Булгаковы ужинали пельменями и сладостями.

Евгения Гинзбург праздновала в тюрьме

Репрессированная советская журналистка и писательница Евгения Гинзбург встретила 1837 год в тюрьме за участие в троцкистской террористической акции. В своей книге «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности» она подчеркнула, что это была ее первая новогодняя ночь в заключении.

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«Если бы мы знали тогда, что впереди их еще не меньше семнадцати! <...> Какое-то шестое чувство заставило нас одновременно протянуть руки из-под колючих серых одеял и чокнуться жестяными кружками, в которых заранее заготовлена сладкая вода», — написала Гинзбург.

По словам писательницы, это празднество ощущалось в тот момент поистине Лукулловским пиршеством. «Я торжественно прочла Юле поздравительные стихи, и мы сладко заснули в мечтах о Новом годе», – заключила Гинзбург. Всего писательница провела 10 лет в тюрьмах, а также больше семи лет в ссылке.