«Дюна 2», «Оппенгеймер», «Индиана Джонс 5» и еще 12 фильмов, которые мы ждем в 2023 году

Если салаты доедены, а шампанское выпито, самое время составлять культурное расписание на предстоящие 12 месяцев. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков подготовил список из 15 фильмов, которые мы ждем в 2023 году.

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» («Operation Fortune: Ruse de guerre»), Гай Ричи

С 12 января в российском прокате

Шпионский триллер Гая Ричи про британского агента, который устраивается в международную службу разведки и пытается остановить преступников, продающих новейшее смертельное оружие. В «Операции «Фортуна» у Ричи впервые со времен «Револьвера» снялся Джейсон Стейтем, также в актерский состав ленты вошли Обри Плаза, Джош Хартнетт и Хью Грант.

close 100% Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (2023) Miramax Films

С 10 марта в прокате

Продолжение хоррор-франшизы покойного Уэса Крейвена, перезапущенной в прошлом году с новым поколением героев. В шестой части ребята, выжившие в предыдущем фильме, перебираются в Нью-Йорк, однако и там их начинает преследовать злодей с ножом и маской призрака. К своим ролям вернулись Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Хейден Панеттьер и Кортни Кокс, игравшая во всех картинах франшизы. Главная звезда «Крика» Нив Кэмпбелл впервые не появится на экране — актриса отказалась от съемок из-за слишком низкого гонорара.

close 100% Кадр из фильма «Крик 6» (2023) Paramount Pictures

«Человек-паук: Паутина вселенных» («Spider-Man: Across the Spider-Verse»), Жуакин Душ Сантуш, Кэмп Пауэрс и Джастин Томпсон

Со 2 июня в прокате

Сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», в 2019 году получившего премию «Оскар». По сюжету Спайдермен Майлз Моралес и Спайдервумен Гвен Стейси путешествуют вместе с командой людей-пауков по различным вселенным (каждая выполнена в своем анимационном стиле), чтобы спасти их от уничтожения.

close 100% Кадр из мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023) Marvel

С 16 июня в прокате

Драмеди о съезде наблюдателей за звездами в середине 1950-х — с самым масштабным кастом в фильмографии Уэса Андерсона: Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Том Хэнкс, Марго Робби, Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Джефф Голдблюм, Джеффри Райт, Лев Шрайбер, Мэтт Диллон, София Лиллис, Майя Хоук, Эдвард Нортон, Стив Карелл, Уиллем Дефо и фронтмен Pulp Джарвис Кокер (и это только основные).

«Индиана Джонс и Часы судьбы» («Indiana Jones and the Dial of Destiny»), Джеймс Мэнголд

С 30 июня в прокате

Пятая часть франшизы о приключениях археолога-авантюриста Индианы Джонса — и первая, срежиссированная не лично Стивеном Спилбергом (его место занял постановщик «Логана» Джеймс Мэнголд). В «Часах судьбы» постаревший герой будет противостоять нацистам, которых вербует американское правительство. Помогать Джонсу будет крестница в исполнении Фиби Уоллер-Бридж. Злодея сыграл Мадс Миккельсен. Пятый «Индиана Джонс» станет последним фильмом в карьере легендарного композитора Джона Уильямса, который объявил, что теперь хочет сосредоточиться на академической музыке.

close 100% Кадр из фильма «Индиана Джонс и часы судьбы»(2023) Lucasfilm Ltd.

«Как поживаете?» («Kimitachi wa do ikiru ka?»), Хаяо Миядзаки

С 14 июля в прокате

Долгожданное возвращение главного сказочника современности Хаяо Миядзаки — кажется, теперь и вправду на последний поклон. О сюжете не известно ничего, кроме того, что лента вдохновлена романом Ёсино Гэндзабуро «Как поживаете?» (фильм Миядзаки, судя по всему, будет не экранизацией).

С 21 июля в прокате

Ромком Греты Гервиг, основанный на игрушках компании Mattel — куклах Барби и Кене. В главных ролях снялись Марго Робби и Райан Гослинг. Чем они будут заниматься на экране, на данный момент не вполне ясно: пока что у ленты есть только тизер-трейлер, цитирующий открывающую сцену из «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика. При этом фильм Гервиг уже умудрился оставить культурный след, хотя до релиза еще далеко: летом 2022 года публикация первых кадров (а также фотографий прохожих, заставших съемки) спровоцировала появление полноценного фэшн-тренда «барбикор».

close 100% Кадр из фильма «Барби» (2023) Warner Bros.

С 21 июля в прокате

Байопик американского физика и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, для съемок которого Кристофер Нолан, кажется, взорвал настоящую бомбу (потому что после уничтожения на камеру целого самолета остановиться бывает сложно; надеемся лишь, что режиссер не возьмется за жанр постапокалиптики). В главной роли снялся звезда «Острых козырьков» и «28 дней спустя» Киллиан Мерфи, также в ленте сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт. Одновременный релиз «Оппенгеймера» и «Барби» заранее воспели в мемах: похоже, День кино в 2023-м стоит перенести на 21 июля.

close 100% Кадр из фильма «Оппенгеймер» (2023) Universal Studios

«Экзорцист» («The Exorcist»), Дэвид Гордон Грин

С 13 октября в прокате

После сомнительного опыта с реанимацией хоррор-франшизы «Хэллоуин» режиссер Дэвид Гордон Грин обратился к другой знаменитой серии, прихватив с собой отработанный подход: новый «Экзорцист» тоже станет прямым сиквелом оригинального «Изгоняющего дьявола» Уильяма Фридкина, игнорирующим все другие продолжения (и, разумеется, будет претендовать на старт новой трилогии). По сюжету отец одержимого ребенка в отчаянии ищет кого-то с подобным опытом. Этим человеком оказывается героиня первого «Экзорциста» Крис Макнил (ее вновь играет Эллен Берстин).

«Дюна: Часть вторая» («Dune: Part Two»), Дени Вильнев

С 3 ноября в прокате

Сиквел мегаломанской фантастики Дени Вильнева, экранизирующий вторую половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». В нем продолжится путешествие Пола Атрейдеса, который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью, однако ему придется выбирать между любовью всей жизни и судьбой вселенной.

С 15 декабря в прокате

Фэнтезийный мюзикл про приключения молодого Вилли Вонки, которому еще только предстоит стать всемирно известным шоколатье и открыть ту самую фабрику. В главной роли — Тимоти Шаламе, вместе с ним в кадре — Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон и Оливия Колман. Режиссером выступает автор «Приключений Паддингтона» Пол Кинг.

close 100% Тимоти Шаламе на съемках фильма «Виили Вонка» (2023) Neil Mockford/Getty Images

«Бу боится» («Beau Is Afraid»), Ари Астер

В 2023 году в прокате

Сюрреалистический комедийный фильм ужасов Ари Астера — режиссера «Реинкарнации» и «Солнцестояния». Хоакин Феникс изображает чрезвычайно тревожного, но приятного на вид человека, который никогда не знал своего отца и состоит в натянутых отношениях со своей властной матерью. После ее смерти он отправляется в путешествие, но процесс осложняется сверхъестественными угрозами. После выхода «Солнцестояния» Астер грозился, что его следующим проектом будет четырехчасовая «комедия кошмаров», — вероятно, это она и есть.

«Наполеон» («Napoleon»), Ридли Скотт

В 2023 году на Apple TV+

Эпическая историческая драма о восхождении французского императора Наполеона I Бонапарта и его сложных отношениях с императрицей Жозефиной де Богарне. В главных ролях — Хоакин Феникс и Ванесса Кирби. Сценарий ленты написал Дэвид Скарпа, до этого работавший над фильмом Скотта «Все деньги мира».

В 2023 году в прокате

Экранизация бестселлера Кристин Ханны «Соловей» о двух сестрах, которые пытаются выжить в период оккупации Франции гитлеровскими войсками. Героинь должны сыграть всамделишные сестры Дакота и Эль Фаннинг (формально — их третья совместная работа после комедийной драмы «Я — Сэм» 2001 года и мини-сериала «Похищенные» 2002-го, но по сути первая). Режиссерское кресло закреплено за Мелани Лоран. Производство фильма, отложенное из-за пандемии, до сих пор не началось, поэтому фильм может так и не выйти в 2023 году.

«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), Мартин Скорсезе

В 2023 году на Apple TV+

Остросюжетный вестерн о фэбээровцах, которые расследуют убийства в поселении коренных американцев, где было открыто нефтяное месторождение, обогатившее местных жителей. В актерский состав вошли Леонардо Дикаприо (шестая работа со Скорсезе), Роберт де Ниро (десятая работа со Скорсезе), Джесси Племонс, Брендан Фрейзер, Джон Литгоу и музыкант Джек Уайт.