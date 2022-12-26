«Многим помог сделать карьеру»: ушел из жизни автор песен Алсу и Аллегровой

Александр Шевченко (22 июля 1961 — 26 декабря 2022) — советский и российский эстрадный певец, продюсер, музыкант, композитор. Автор песен для известных российских исполнителей, в том числе Ирины Аллегровой («Без вины виновата я»), Алсу («Зимний сон», «Глаза в глаза»), Жасмин («Прыгала через огонь»). С 1989 по 1991 год музыкант был солистом группы «Зодчие». В 1997 году выпустил альбом «Будет все, как ты захочешь» с группой «Дежа-вю»

Поэт-песенник, композитор и продюсер Александр Шевченко скончался в возрасте 61 года. За свою карьеру он написал такие хиты, как «Иногда», «Все равно», «Зимний сон» для Алсу, «Без вины виноватая я» для Аллегровой, «Ты далеко» для Жасмин. Во время сольной карьеры он стал популярен благодаря своей песне «Будет все, как ты захочешь».

Экс-продюсер группы «Зодчие» Александр Пономарев подтвердил смерть вокалиста коллектива Александра Шевченко.

«Да, это правда, мне дочь написала. Знаю, что он уезжал куда-то на рыбалку», – сказал он ТАСС .

Пономарев сообщил, что прощание с Шевченко пройдет в четверг, 29 декабря. По словам собеседника агентства, его друг мог умереть от отрыва тромба.

Пономарев сообщил, что сам в больнице из-за проблем с сердцем. «Вчера что-то мы не созвонились, сегодня должен был ко мне он приехать. <...> Он мой ровесник, лучший друг, один из самых любимых людей», – добавил экс-продюсер «Зодчих».

Солистом группы Шевченко был в 1989-1991 годах. Незадолго до его прихода группу покинул певец и музыкант Юрий Лоза. Тем не менее они общались по сей день, рассказал Лоза «Газете.Ru».

«У нас было несколько мероприятий. Когда «Зодчие» отмечали свой юбилей, мы с ним пересекались. Он приезжал на мой фестиваль, который я проводил, работал тоже по зову души, бесплатно. Такой отзывчивый, открытый был. Очень позитивный человек», – сказал Лоза.

Исполнитель подчеркнул, что Шевченко «всегда был заряжен на творчество, на работу».

После ухода из «Зодчих» Александр Шевченко занялся сольной карьерой. Широкой публике он известен прежде всего своей песней, которая стала хитом, «Будет все, как ты захочешь». В 1997 году он получил за нее премию «Золотой граммофон».

Помимо этого, он сочинил песни для Алсу («Зимний сон», «Первый снег», «Иногда», «Все равно» и другие), Жасмин («Прыгала через огонь», «Ты далеко»), Ирина Аллегрова («Без вины виновата я»). Также песни Шевченко исполняют Данко («Делай раз»), Татьяна Овсиенко («Две ночи и два дня»), Николай Трубач («Семь июльских дней») и другие артисты.

«Очень талантливый композитор, талантливый текстовик. Вообще автор талантливый. Конечно, недовостребован. Конечно же, многим помог сделать себе карьеру. Я не представляю себе, с чем бы стреляла Алсу, если бы у нее не было этой песни «Зимний сон», – отметил Юрий Лоза.

Руководитель «ГПМ Радио» Юрий Костин после известий о смерти Александра Шевченко заявил, что для него «это персональная невосполнимая потеря».

«Мы дружили с Сашей еще со времен «Радио 101». Нас в 1994 году познакомил Александр Кутиков. Потом Шевченко пришел ко мне с гитарой и спел песню «Будет все, как ты захочешь» – она ему очень не нравилась, казалась слишком простой. Он был очень талантливым композитором и – об этом не все знают – гениальным импровизатором», – вспоминает Костин.

По его мнению, «безусловно, сейчас о нем [Шевченко] будут говорить». «Может, это прозвучит жестко, но думать надо было раньше. Далеко не все радиостанции ставили его песни, обычно ограничивались одним-двумя хитами», – подчеркнул он.

Руководитель ГМП «Радио» обратил внимание, что многие хиты, написанные умершим поэтом, которые он написал для других исполнителей, до сих пор звучат в эфирах радиостанций.

«На мой взгляд, это настоящие шедевры. Как человек он абсолютно непревзойденный, никогда ни о ком не говорил плохо, не злословил, не сплетничал, всех жалел, для каждого находил время… Наш музыкальный бизнес потерял не просто супер талантливого человека, он потерял душу», – считает Костин.

Александр Шевченко родился 22 июля 1961 года в городе Мары (в пустыне Кара-Кум вблизи границы с Афганистаном). Его отец офицер, мать – учитель музыки. После переезда в нынешний Санкт-Петербург 12-летний Александр написал первую песню. До кризиса 1998 года он играл и пел в разных группах, в том числе и своей – «Дежа-вю».

В конце 1990-х стал продюсером, «выпустив» таких звезд, как Алсу и Алена Свиридова. В 2010 году стало известно о выходе его сольного альбома «Больше ничего».