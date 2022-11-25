«Жизнь посвятила Станиславу Сергеевичу». Вдова Говорухина погибла при пожаре в собственном доме

74-летняя Галина Говорухина, вдова режиссера и актера Станислава Говорухина, погибла при пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро. Причины возгорания устанавливаются. По предварительной информации, сначала загорелась мебель, а потом огонь перекинулся на обшивку стен. Ликвидировать пожар удалось лишь спустя более чем два часа после звонка в экстренные службы. СК России начал доследственную проверку. Подробнее о ЧП — в материале «Газеты.Ru».

Вдова режиссера Станислава Говорухина Галина погибла в результате пожара в коттеджном поселке Лесное Озеро в Новой Москве (поселение Марушкинское), сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Чуть позже информацию о гибели Говорухиной в беседе с РИА Новости подтвердила пресс-секретарь режиссера Мария Шоппо.

В пресс-службе городского главка МЧС РФ рассказали, что площадь пожара в одноэтажном доме с мансардой составила 100 кв. м. В ведомстве также подтвердили, что при пожаре погиб человек. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 15:42, к 18:06 пожар был полностью ликвидирован.

Как сообщил источник «Известий», сотрудников МЧС на место вызвала домработница. По ее словам, хозяйка дома в момент возгорания точно находилась внутри. Сама она успела выбежать на улицу.

Газета пишет, что сначала в помещении загорелась мебель, а затем обшивка стен и мансардный этаж.

Причины возгорания устанавливаются. Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте ЧП координирует зампрокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.

СК России начал доследственную проверку по факту гибели Говорухиной, сообщила старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления Юлия Иванова. В рамках проверки будет выполнена пожарно-техническая экспертиза.

По данным Telegram-канала 112, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, так как Галина Говорухина много курила.

«Удивительная женщина»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин принес свои соболезнования в связи со смертью Говорухиной. Жена режиссера, по его словам, была удивительной женщиной.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Галины Борисовны Говорухиной», — сообщает пресс-служба нижней палаты.

«Страшная трагедия. Галина Борисовна удивительная женщина — добрая, душевная, очень сильная. Всю свою жизнь посвятила Станиславу Сергеевичу — они прожили вместе более 50 лет. Глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память», — цитирует сайт Госдумы слова Володина.

Брак с Говорухиным

Станислав и Галина Говорухины прожили в браке более 50 лет, до самой смерти кинематографиста в июне 2018 года.

Галина Говорухина родилась в 1948 году в семье художника-декоратора и костюмера Театра оперетты. После школы хотела поступать во ВГИК, но чтобы окончательно определиться с выбором профессии устроилась на работу в Одесскую киностудию, где помогала «подкладывать» звук под изображение. Фильм «Вертикаль» на тот момент малоизвестного режиссера Станислава Говорухина стал ее первой работой. На момент их знакомства девушке было всего 17 лет. По слухам, исполнитель главной роли в картине Владимир Высоцкий тоже оказывал ей знаки внимания, но Галина предпочла режиссера.

Общих детей у супругов не было. Единственный сын Говорухина от первого брака Сергей умер от инсульта осенью 2011-го.

Успех «Вертикали» режиссеру удалось повторить только в 1972 году с фильмом «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», который по приблизительным подсчетам посмотрели 26,3 млн жителей Советского Союза. А народная любовь пришла к Говорухину после пятисерийного телевизионного фильма «Место встречи изменить нельзя» о сотрудниках Московского уголовного розыска в послевоенные годы. В 2015 году на экраны вышел последний фильм режиссера — «Конец прекрасной эпохи».

Говорухин также неоднократно появлялся на экранах в качестве актера, например в фильмах «Среди серых камней» Киры Муратовой, «Асса» Сергея Соловьева и «Анкор, еще Анкор!» Петра Тодоровского.

Был председателем комитета Госдумы РФ по культуре.

В сентябре 2020-го на здании Всероссийского государственного института кинематографии была открыта памятная доска Говорухину. Решение увековечить память Говорухина и назвать его именем одну из московских улиц и установить ему мемориальную доску на здании ВГИКа было принято президентом России Владимиром Путиным.