Интервью с Павлом Табаковым — о роли в «Суперпозиции», съемках с Оксимироном* и любимых фильмах

10 ноября на онлайн-платформах Wink, «Иви», Оkko и PREMIER стартовал фантастический сериал «Суперпозиция», главную роль в котором исполнил Павел Табаков. В интервью «Газете.Ru» актер рассказал о своем персонаже, которому выпала участь спасти мир, а также отношении к юмору, съемках с Оксимироном* — и фильмах, которые может пересматривать бесконечно.

— Павел, чем вас подкупила эта история?

— Это было лето, когда всегда много работы. У меня прежде не было опыта работы с жанром «научная фантастика», хотелось попробовать. И режиссер подкупил своим разбором персонажа, истории. Он был готов принимать мои предложения по характеру героя.

— Режиссер «Суперпозиции» Вадим Валиуллин до этого снял пацанский сериал «Зема», который из проекта в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вырос в довольно успешную работу. По первым сериям кажется, что эта пацанская эстетика присутствует и в «Суперпозиции», что очень необычно для фантастического сюжета. Как бы вы сами определили стиль и атмосферу «Суперпозиции»?

close 100% Кадр из сериала «Суперпозиция» Вселенная Кино

— На мой взгляд, все зрелищные проекты содержат в себе сразу несколько жанров. Не сказал бы, что в «Суперпозиции» присутствует «пацанская» эстетика, просто есть пара персонажей, которые являются ее представителями, но на главную линию они не влияют. Я бы назвал это все же «научной фантастикой с элементами экшна.

— В центре истории — идея о мультивселенных, которая так популярна сейчас в мировом кино. Если бы вы могли выбрать альтернативную вселенную, то где бы вы хотели оказаться — и почему?

— Не знаю, мне кажется и в нашей вселенной меня все устраивает. Менять ее на другую не хочется, разве что только на вселенную «Звездных войн».

— Ваш герой Леша проходит путь от немного забитого студента-гения, у которого болезненные отношения с отцом, до путешественника во времени, от действий которого зависит судьба мира. Вы играли этого героя как полную противоположность себе — или вам ближе актерский метод «я в предложенных обстоятельствах»?

— Я слушал режиссера и иногда что-то предлагал, тут, скорее всего, было «я в предложенных обстоятельствах», так удобнее работать в подобных проектах.

— В проекте снималась и ваша мама Марина Зудина, с которой вы уже работали вместе в «Ампире V». Расскажите об опыте вашей совместной работы и том, по какому принципу вы соглашаетесь на тот или иной проект вместе?

— Ну тут сложно что-то рассказать… работал как с коллегой, тут все просто. На площадке отключается восприятие кого-либо в каком-либо качестве. Просто мы актеры и делаем одно дело. Важно только то, что рядом талантливые люди и профессионалы своего дела.

— Сейчас успешно идет другой сериал с вашим участием — «1703», где вы сыграли квир-персону. Здорово и то, что таким героям пока находится место в отечественных проектах, и то, что вам хватило актерской смелости сыграть этого персонажа. Как вы попали в проект Сергея Сенцова и почему решились сыграть Родю?

— Спасибо большое, мне очень приятно это слышать. Меня позвали на пробы в пилот, прислали сценарий. Пробы были на главную роль, но у меня уже был опыт игры полицейского, поэтому в сценарии я увидел интересный для себя вызов, раньше такого не делал. Сказал, что мне было бы интересно попробоваться на Родю. Смелости тут никакой нет, скорее актерский интерес.

— Часто вашими экранными партнерами становятся очень маститые и опытные артисты. Кто из ваших старших товарищей повлиял на вас в профессиональном плане сильнее всего и чем?

— В первую очередь это Олег Павлович (Табаков — «Газета.Ru»), Игорь Миркурбанов, Виктор Александрович Вержбицкий. С ними я пересекался на сцене и восхищаюсь их мастерством. Чем именно, трудно сказать, это же такое непередаваемое влияние. Я, наверное, еще не дорос до того, чтобы понимать, чему именно они меня научили.

— В «Ампире V» также снимался Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом). Какие у вас впечатления от работы с ним?

close 100% Марина Зудина и Павел Табаков в фильме «Ампир V» Кинокомпания «Квадрат»

— Прекрасный человек и партнер. Всегда видно, когда человек занимался в жизни одним, а потом начинает себя пробовать в другом. И всегда видно, когда состоявшаяся «звезда» заходит в другую отрасль. Одни могут вести себя как короли, а Мирон был совершенно не таким. Поэтому с радостью повторил бы этот опыт работы с ним.

— Летом в отечественном прокате очень хорошо прошел «Молодой человек», который в нынешние времена кажется действительно отличным примером качественной комедии с идеальным балансом юмора и драмы. Насколько вам самому интересен комедийный жанр — и что для вас является критерием хорошего юмора?

— Он мне безусловно интересен, если не пошлый и не строится на одном гэге. Саша (Александр Фомин, режиссер и сценарист фильма — «Газета.Ru») прекрасно написал историю и делал все сам, поэтому так хорошо все, наверное, и получилось. Скажем так, большая часть комедий в России строятся вокруг алкоголя, поэтому если шутка только в нем, то это комедией назвать трудно (улыбается).

— В картине также снимался Данила Поперечный. Любите его юмор, как вообще относитесь к стендапу?

— Да, Данила мне очень импонирует, смотрю все стендапы которые он выкладывает у себя на канале. Очень жалко, что для качественного юмора сейчас так мало места. Надеюсь это пройдет в будущем. Еще нравится Чебатков и Соболев.

— Так получилось, что ваш экранный оппонент, герой Данилы Козловского, отчасти стал мемом — его мотивационная речь и песня про то, как он заряжает позитивом себя и всю страну «ушли в народ». А про своих героев вы когда-нибудь встречали мемы в интернете?

— Нет, пока не видел — или не было такого героя, которой мог бы стать мемным. Но если такое случится, хотелось бы, чтобы это был комедийный персонаж, а не драматический (улыбается).

— Недавно на Кинопоиске вышло очень талантливое и подробное видеоэссе об истории российского кино, в котором прослеживаются его ключевые этапы. Для вас кто самые главные отечественные режиссеры?

— Наверное, все наши признанные классики. До определенного момента творчества Никита Михалков, Андрей Звягинцев. Очень нравится Юрий Быков и Василий Сигарев.

— Завершая наш разговор, хочу вспомнить еще один прекрасный фильм с вашим участием — «Доктор Лиза». Такого рода проекты у нас принято называть «фильмами морального беспокойства», потому что они фактически проводят зрителю прямой массаж сердца, помогая этим сердцам не черстветь. В нынешние времена какие фильмы вы сами любите смотреть и пересматривать?

— Я сейчас чаще пересматриваю масштабные эпопеи вроде «Храброго сердца» и «Гладиатора» — хочется чего-то большого. Ну и готов всегда смотреть «Гарри Поттера» и «Властелин колец».