Симфония, драма и куклы. Стартовали гастроли театров из освобожденных территорий

На гастроли по российским городам отправились 12 творческих коллективов из Донецка, Луганска и Мариуполя. Для каждого учреждения разработаны отдельные маршруты по территории Российской Федерации, которые продлятся от одной недели до месяца. Зрители каких городов смогут увидеть их постановки и концерты — в материале «Газеты.Ru».

Творческие коллективы из Луганска, Донецка и Мариуполя отправляются на гастроли по России. Они станут участниками масштабных программ «Большие гастроли» и «Мы — Россия» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана.

«Выступления коллективов Донбасса органично вписались в единый гастрольно-концертный план. Мы видим, с какой теплотой жители российских городов встречают эти спектакли и концерты, заново открывая для себя традиции прославленных коллективов. Активная гастрольная жизнь чрезвычайно важна и для самих артистов, вдыхает новую жизнь в привычные программы и постановки, дарит бесценный опыт и вдохновение», — прокомментировала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Теплый прием

«В настоящий момент РОСКОНЦЕРТ реализует мероприятия Всероссийского гастрольно-концертного плана по программам «Большие гастроли» и «Мы — Россия» в Луганской и Донецкой республиках, а также организовывает выступления творческих коллективов из Луганска, Донецка и Мариуполя в разных городах России, — сообщил генеральный директор ФГБУК РОСКОНЦЕРТ Андрей Малышев. — Данная работа стала существенной поддержкой для артистов новых регионов, а также проживающих там наших соотечественников. Кроме этого, в Год культурного наследия народов России публика имеет возможность познакомиться с достижениями таких знаменитых театров и коллективов, как Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» и многими другими».

Гастроли Молодежного оркестра русских народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии завершились первыми. С 14 по 20 октября их увидели зрители Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Новороссийска, Туапсе и Майкопа.

Этот творческий коллектив, созданный по инициативе Министерства культуры Донецкой Народной Республики, выступает под управлением художественного руководителя и дирижера Александра Малиновского.

Зрителям очень понравились произведения Чайковского, Глинки, Прокофьева в оригинальной аранжировке народных инструментов.

Особенно порадовали знаковые песни советской эстрады, ставшие настоящими гимнами жизни, созидания, мирного неба: «Вышел в степь донецкую парень молодой» и «С чего начинается Родина». Добрую улыбку вызвало попурри из любимых мультфильмов «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты». Также в репертуаре оркестра — композиции групп «Кино», «Браво», «Ленинград».

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«Нас так замечательно приняли, — поделился своими впечатлениями Александр Малиновский. — Люди крайне отзывчивые, даже в некоторых музыкальных моментах, не мы передавали свои мысли, а зрители нам подсказывали и пели вместе с нами».

Артисты Луганского академического театра кукол отправились в турне 23 октября. Первое представления были даны в Рязани, Владимире и Коврове. За ними последовали театральные сцены Мурома, Иваново, Кинешмы, Костромы, Рыбинска, Ярославля и Переславля-Залесского.

Зрители увидели сказки «Дюймовочка» и «Гусенок».

Тур завершится 11 ноября, а на следующий день артистам предстоит обратная дорога домой — до Луганска из Переславля-Залесского — 1200 километров, которые они преодолеют на автобусе.

Гастроли Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева начались 14 октября в Белгороде. Дальше зрители их ждали в Курске, Орле, Туле Калуге и Брянске.

Актеры из Луганской народной республики представили два спектакля: «Левша» по произведению Николая Лескова и «Лес», который был поставлен театром в преддверии юбилея драматурга Александра Островского. В Луганск труппа вернулись 2 ноября.

Камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь» и артисты Луганской академической филармонии представили серию концертных программ для жителей Калининграда и области с 22 по 2 ноября.

Всего за две недели гастрольного тура ансамбль из Луганска выступил в 11 городах по всей Калининградской области: Зеленоградске, Калининграде, Гурьевске, Балтийске, Черняховске, Гусеве, Советске, Краснознаменске, Нестерове, Багратионовске и Гвардейске.

Программа концерта музыкантов и солистов была необыкновенно насыщенной и разнообразной, состоящей из самых популярных отечественных и зарубежных произведений: от арий из оперетт Кальмана и Лоу до шлягеров советской эстрады и казачьих народных песен.

«Киевская Русь» – коллектив с богатой историей. Рожденный в далеком 1976 году, он и сегодня радует меломанов своим искусством.

Сказки и оперы

Маршрут гастролей Донецкого музыкально-драматического театра имени Бровуна, которые начались 2 ноября, охватит восемь городов. Это Тамбов, Липецк, Рязань, Владимир, Кинешма, Дзержинск, Чебоксары и Москва, где труппа выступит на сцене Театра Наций.

В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» впервые пройдут показы рок-оперы «Юнона и Авось» (музыка — А. Рыбников, текст — А. Вознесенский, режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Украины Василий Маслий).

«Мы заканчивали театральный сезон под звуки канонады. Несмотря на то, что выходить на сцену и вообще находиться в городе было небезопасно, коллектив собрался. Мы приняли решение, что не покинем наш театр», — говорит директор и художественный руководитель Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра Наталья Волкова.

С 4 ноября по 2 декабря артисты Донецкого республиканского академического молодежного театра покажут свои работы в Кирове, Ижевске, Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Йошкар-Оле, Новочебоксарске, Лысково, Кстово и Нижнем Новгороде.

Полвека назад Донецкий молодежный создавали как Донецкий областной русский театр юного зрителя. В 1971 году его организовали артисты Донецкого областного музыкально-драматического театра. Поэтому — что тогда, что сейчас — упор в репертуаре делали на классику — «Гроза», «Вечно живые», «Ромео и Джульетта» и т. д.

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В 2011 году Донецкому ТЮЗу, который потом переименовали в молодежный театр, второму на Украине присвоили статус «академического». Этому способствовало и то, что при театре существовала студия, где учили молодых актеров — сначала в 90-х, потом в 2008 году ее возродили.

Балетная труппа Донецкого театра оперы и балета имени Соловьяненко выступит с 6 по 29 ноября со спектаклями «Малыш и Карлсон», «Пер Гюнт» и «Тысяча и одна ночь» в девяти городах (Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Уфа, Оренбург, Саратов, Астрахань, Ульяновск и Самара).

Это один из старейших театров Донбасса. Он был создан в 1932 году в Луганске на базе Луганского театра оперы и балета и Передвижной

оперы Правобережной Украины в Виннице. Первый сезон открылся 1 сентября 1932 года оперой А. П. Бородина «Князь Игорь». Во время Великой Отечественной войны часть труппы была эвакуирована в село Сазановка в Киргизской ССР.

Позднее, в июне 1942 года, коллектив театра переехал в город Пржевальск. Там Донецкий театр проводил концертную деятельность в госпиталях, военных частях, перед тружениками тыла, а также работал над созданием новых спектаклей.

2 октября 1977 года за большие заслуги в развитии советского искусства театру было присвоено звание «академический».

Песни и драмы

На гастроли по российскому югу отправится Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной. Первый спектакль они покажут в Краснодаре 7 ноября, а затем их маршрут лежит через Краснодар, Новороссийск, Майкоп, Ставрополь и Элисту.

Театр был основан в 1941 году в Харькове из актеров, эвакуированных из разных областей Украины. В годы Великой Отечественной войны

труппа театра была отправлена на Закавказский фронт. Однако в мае 1944 году театр был направлен обратно на Украину — в Луганскую область и переименован в Луганский украинский театр музыкальной драмы.

В 1963 году театр был объединен с Русским драматическим театром в единый Луганский областной драматический театр с двумя труппами: русской и украинской, а семь лет спустя переименован в Луганский областной музыкально-драматический театр.

После начала войны на Донбассе в 2014 году театр приостановил деятельность, однако, большинство творческого коллектива к сентябрю

вернулось в Луганск. Уже в мае 2015 года был представлен первый после начала войны спектакль — музыкальная комедия «Кавалер роз».

Мариупольский драматический театр 10 сентября открыл свой 145-й театральный сезон — первый после освобождения города, а в ноябре также отправляется на гастроли.

В период с 7 по 21 ноября актеры выступят в Ростове-на-Дону, Симферополе, Ялте, Севастополе и Краснодаре.

Первая профессиональная актерская группа возникла в Мариуполе в 1878 году — эта дата считается началом истории драмтеатра. В 1960 году было возведено современное здание, а сам театр получил статус государственного.

В 2022-м здание театра было разрушено вследствие подрыва боевиками ВСУ.

В мае театр заработал по новому адресу — Мариуполь, улица Металлургов, 52. И теперь театр будет носить следующее название: «Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр».

Коллектив Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» отбыл на очередные гастроли по России 20 октября.

Одна их часть — это юбилейный тур, посвященный 85-летию коллектива и проходящий при поддержке Министерства культуры Донецкой Народной Республики. В его рамках «Донбасс» уже дал полтора десятка концертов.

Юбилейные выступления ансамбля прошли во Владимире, Казани, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Перми, Пензе, Кургане и других

городах.

Ансамбль «Донбасс» был создан в 1937-м, долгое время носил название «Шахтерский ансамбль песни и пляски» и стал единственным творческим коллективом, награжденным почетным знаком «Шахтерская слава» I степени.

close 100% Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс»

В рамках гастрольной поездки в период с 9 по 15 ноября 2022 года выступления ансамбля также пройдут в Ярославле, Вологде, Череповце

и Твери.

Эстрадно-симфонический оркестр — самый молодой коллектив Донецкой государственной академической филармонии, созданный по инициативе Министерства культуры Донецкой Народной Республики из числа преданных городу и талантливых музыкантов Мариуполя после его освобождения от украинских националистов.

1 июля 2022 года — дата создания коллектива и первый день работы музыкантов, вошедших в его состав. Возглавил оркестр известный мариупольский музыкант Василий Алексеевич Шакула.

С 11 по 22 ноября музыканты отправляются на гастроли, которые пройдут в Волгограде, Камышине, Саратове, Пензе, Саранске, Тамбове и Воронеже.

Отправляется на «Большие гастроли» с 10 по 23 ноября и Донецкий республиканский академический театр кукол со спектаклем «Сказка о котенке, звездочке и еще кое о чем».

Выступления пройдут в Волгограде, Камышине, Саратове, Балаково, Сызрани, Тольятти и Ульяновске. Это первый кукольный театр на Донбассе.