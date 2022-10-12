От Евангелия до «Вия»: лучшие книги по версии русских классиков

Классики отечественной литературы не стали бы таковыми без любви к чтению. О том, какие произведения в разные годы жизни читали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Набоков и другие авторы, рассказывает «Газета.Ru».

Александр Пушкин

close 100% Александр Сергеевич Пушкин (26 мая 1799 - 29 января 1837) Репродукция литографии портрета поэта А. С. Пушкина работы художника Ореста Кипренского/РИА «Новости»

В детстве и юности Пушкин прочел огромное количество книг на русском, французском, английском и латинском языках. Его отец собрал большую библиотеку с разнообразными изданиями. Поэт любил читать произведения Гомера в переводе на французский, Плутарха, Дени Дидро, Уильяма Шекспира и Жан-Жака Руссо. В лицейские годы Пушкин зачитывался работами Василия Жуковского, Константина Батюшкова, Ивана Крылова и Николая Гнедича. Также поэт интересовался отечественной историей — особенно эпохой Петра I, которая нашла отражение в его произведениях («Медный всадник», «Полтава»).

По воспоминаниям сестры Пушкина Ольги Сергеевны, он «рано обнаружил охоту к чтению и уже десяти лет любил читать Плутарха или «Илиаду» и «Одиссею» в переводе на французский, часто забирался в кабинет отца и читал другие книги; библиотека же отцовская состояла из классиков французских и философов XVIII века».

Позднее Пушкин и сам собрал внушительную библиотеку — по подсчетам библиографа Бориса Модзалевского, в нее вошли более 1500 книг. Из них только 529 были на русском языке, а остальные — на четырнадцати иностранных (в основном на французском).

Михаил Лермонтов

close 100% Михаил Юрьевич Лермонтов (15 октября 1814 — 27 июля 1841) РИА «Новости»

Как и многие современники, Лермонтов читал книги на нескольких языках — русском, французском, немецком и английском. Он одинаково любил произведения Александра Пушкина, Василия Жуковского, Ивана Козлова и Вальтера Скотта. В юные годы Лермонтову очень нравился Джордж Байрон — в частности, его «Паломничество Чайльд-Гарольда» и «Корсар». Большое впечатление на поэта произвели баллада Кольриджа «Сказание о древнем мореходе», роман «Айвенго» Вальтера Скотта и «Тристан и Изольда» Жозефа Бедье. Своей любимой книгой Лермонтов называл «Откровение Иоанна Златоуста».

Федор Достоевский

close 100% Федор Михайлович Достоевский (11 ноября 1821 — 9 февраля 1881) М. Филимонов/РИА «Новости»

С ранней юности Достоевский увлекался литературой. До того, как стать великим писателем, он читал произведения Данте Алигьери, Чарльза Диккенса, Фридриха Шиллера, Оноре де Бальзака и других авторов. В течение всей жизни он перечитывал «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса, «Ускока» Жорж Санд, «Кандида» Вольтера, «Историю Жиль Бласа из Сантильяны» Алена Рене Лессажа, «Отверженных» и «Последний день приговоренного к смерти» Виктора Гюго. Из отечественных авторов писатель предпочитал Александра Пушкина, Ивана Гончарова, Льва Толстого и Николая Гоголя. Николай Некрасов и другие исследователи называли Достоевского «новым Гоголем».

Особую роль в жизни Достоевского играли рассказы о жизни Христа. Когда писатель ехал в Омск, в Тобольске жены декабристов подарили ему Евангелие. Последующие четыре года в Омском остроге он читал только эту книгу — другие в тюрьме были запрещены. Писатель хранил подаренный экземпляр Евангелия всю жизнь и перед смертью передал сыну Федору. Сейчас книга находится в Музее-квартире Достоевского.

Лев Толстой

close 100% Лев Николаевич Толстой (9 сентября 1828 - 20 ноября 1910) Фото из архива Государственного литературного музея Л.Н.Толстого/Александр Красавин/РИА «Новости»

В 1891 году издатель Михаил Ледерле попросил Льва Толстого назвать книги, которые повлияли на него больше всего. Писатель серьезно отнесся к просьбе и подготовил список, разделенный на периоды жизни. Кроме того, он описал степень воздействия на него каждой книги — «большое», «очень большое» и «огромное».

До 14 лет огромное влияние на Толстого оказали «История Иосифа из Библии», русские былины и народные сказки. С 14 до 20 лет — «Евангелие от Матфея: Нагорная проповедь», «Исповедь» Жан-Жака Руссо, «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» Чарльза Диккенса и «Вий» Николая Гоголя.

В возрасте 20-35 лет «очень большое влияние» на писателя оказали «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго, «Одиссея» и «Илиада» Гомера и «Герман и Доротея» Иоганна Гете. В более позднем возрасте Толстой отметил огромное влияние книг «Отверженные» Виктора Гюго, Евангелие на греческом языке, «Мысли» Паскаля, «Будда» Филиппа Фуко, «Лао-цзы» Станислава Жульена, а также труды Эпиктета, Конфуция и Менция.

Иван Бунин

close 100% Иван Алексеевич Бунин (22 октября 1870 — 8 ноября 1953) РИА «Новости»

По признанию самого Ивана Бунина, он читал все, что попадется под руку: газеты и журналы (не обязательно свежие), произведения Михаила Лермонтова, Василия Жуковского, Николая Гоголя, Фридриха Шиллера, Ивана Тургенева, Томаса Маколея, Уильяма Шекспира, Виссариона Белинского и многих других. Он восхищался «Петром I» Алексея Толстого, «Доном Кихотом» Сервантеса, «Путешествием в Арзрум» Пушкина и Библией в современном переводе. Особенно тепло Бунин отзывался о Леониде Андрееве и его книге «Иуда Искариот»:

«Говорили об Андрееве. Все-таки это единственный из современных писателей, к кому меня влечет, чью всякую новую вещь я тотчас же читаю. В жизни бывает порой очень приятен. Когда прост, не мудрит, шутит, в глазах светится острый природный ум. Все схватывает с полуслова, ловит малейшую шутку — полная противоположность Горькому».

Михаил Булгаков

close 100% Михаил Афанасьевич Булгаков (15 мая 1891 — 10 марта 1940) РИА «Новости»

В детстве Михаил Булгаков прочитал «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Ему были по душе произведения Александра Пушкина, Льва Толстого, Фенимора Купера и Михаила Салтыкова-Щедрина. Произведение Петра Фурмана «Саардамский плотник» настолько поразило писателя, что тот упомянул его в романе «Белая гвардия». Своим любимым автором Булгаков считал Николая Гоголя. Вдохновленный чтением в раннем возрасте Булгаков начал писать короткие рассказы о городских жителях.

Владимир Набоков

close 100% Владимир Владимирович Набоков (22 апреля 1899 — 2 июля 1977) Хорст Таппе/Russian Look

Если Набокову не нравилась какая-либо книга, он начинал ее яростно критиковать — так, под его «раздачу» попали «Дон Кихот» (писатель назвал ее «жестокой и грубой старой книгой» и поэма Блока «Двенадцать». О последней Набоков выразился просто: «Кошмар». Но если произведение писателю нравилось, он не скупился на хвалебные фразы.

Одной из своих любимых книг Набоков называл «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна. Он также позитивно отозвался о книгах «Петербург» Андрея Белого, «Анна Каренина» Льва Толстого (при этом терпеть не мог «Войну и мир»), «Моллой» Сэмюэла Беккета, «Улисс» Джеймса Джойса, «Хвала тьме» Хорхе Луиса Борхеса и «Война миров» Герберта Уэллса.