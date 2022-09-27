«Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай». Умер Борис Моисеев

Днем 27 сентября не стало певца Бориса Моисеева. Он скончался на 69-м году жизни. Тело артиста обнаружил его арт-директор Сергей Горох, он и сообщил о трагедии. Причины смерти артиста выясняются. Каким он остался в памяти коллег — в материале «Газеты.Ru».

Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в своей квартире на Краснопролетарской улице. Ему было 68 лет.

Тело певца обнаружил его агент Сергей Горох, когда пришел проведать Моисеева. По его словам, певец скончался в 14 часов (мск). Как пишет Telegram-канал Baza, «первой в квартиру приехала ритуальный агент», она якобы и вызвала скорую помощь.

Mash утверждает, что медиков вызвал Горох. Так или иначе, прибывшим специалистам оставалось лишь констатировать смерть артиста.

В конце апреля этого года арт-директор Моисеева рассказал о состоянии певца после двух обширных инсультов. «Чувствует он себя нормально. Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день», – рассказал он в эфире передачи «Звезды сошлись» канала НТВ.

По словам Гороха, Моисеева сложно заставить обратиться к врачам. Он также отметил, что на тот момент заслуженный артист России набрал вес и у него были проблемы с подвижностью руки, речью.

Горох добавил, что Моисеев редко выходит на улицу и живет один. К нему регулярно заходила домработница и сам арт-директор. В то же время у певца в квартире были установлены камеры и тревожная кнопка на экстренный случай.

«Тревожную кнопку он нажимает, если какая-то проблема, мне идет звонок «Борис — тревога» на мой телефон, я его включаю и мы с ним разговариваем. Я в течение 5 минут всегда могу приехать к нему. Я живу рядом. Тревожная кнопка спасает», – рассказал он в апреле этого года.

Первый инсульт Борис Моисеев перенес в 2010 году – возникли проблемы с речью, занемела левая рука и верхняя губа. Артиста госпитализировали в декабре, а выйти из больницы он смог только в начале февраля 2011 года. К июлю певец восстановился и давал концерты.

Второй инсульт весной 2015 года усугубил состояние артиста. По словам арт-директора, Моисеев перенес и микроинсульты. С тех пор певец редко появлялся на публике. При этом до 2019 года он выпускал новые треки.

В 2020-м, как пишет Life, появилась информация о том, что Моисеев якобы прикован к постели и остался без денег. Но сам артист заявлял, что силы у него еще есть и он ни в чем не нуждается.

На публике Моисеев появлялся в сентябре 2018 года на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном и в мае 2021 года на дне рождения у Кристины Орбакайте.

Воспоминания и соболезнования коллег

«Светлая память Боре Моисееву. Он был светлый, добрый и порядочный человек. Соболезнования родным, близким, друзьями. Очень жаль. Видите, он еще так долго мучился своей болезнью. В последнее время мы не близко общались. Он был крайне порядочным человеком. Вот и все. У меня очень хорошие воспоминания о нем», – сказал «Газете.Ru» продюсер Иосиф Пригожин.

Певица Алла Пугачева, одна из близких друзей Моисеева, написала в своем аккаунте в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией): «Любимый мой, Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай».

Свои соболезнования выразила и телеведущая Лера Кудрявцева. Она рассказала, что привезла артисту ключи от его же квартиры в Болгарии, но так и не отдала.

Певица Мария Кац в разговоре с RT сказала, что много раз работала с артистом и каждый раз для нее это был «приятный опыт».

«Он был интересным, милым, веселым, замечательным человеком. Мне очень печально, что так случилось, что в конце своей жизни он так тяжело болел. Это очень грустная новость. Впечатления, которые у меня останутся в памяти о нем, будут очень добрые», – добавила она.

Российский артист Алексей Чумаков отметил, что Моисеев «достаточно долго жил и радовался жизни, насколько он мог и умел это делать».

Певица Лолита Милявская извинилась перед Моисеевым в своем Telegram-канале: «Боря… Прости… Лети.. Смейся… Не плачь... Люблю».

Стилист Влад Лисовец в комментарии «Известиям» сказал, что «Борис был потрясающим человеком».

Певица Татьяна Буланова в беседе с «360» выразила соболезнования родным и близким Бориса Моисеева. «Могу сказать, что он прожил интересную, яркую жизнь и оставил после себя замечательные песни», – заявил артистка.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с News.ru назвал умершего «очень порядочным человеком»: «Никогда не слышал, чтобы он делал кому-нибудь зло. Еще и болезнь эта. Она, конечно, принесла немало несчастий ему».

Певец Сергей Пенкин обратил внимание, что его коллега был талантливым режиссером и хорошим танцором. «Очень жаль, что в последнее время он так мучился. И вдвойне жаль, что мы все потеряли такого талантливого человека», – сказал он в разговоре с изданием Super.

Биография Бориса Моисеева

Будущий певец родился 4 марта 1954 года в женской исправительной колонии в Могилеве. Он вырос без отца, а его мать убили в 1990 году, когда артисту было 36 лет.

После окончания школы Борис Моисеев уехал в Минск. Там он поступил в хореографическое училище на курс к балерине Нине Млодзинской. Получив образование классического танцовщика, Моисеев стал работать в Харьковском театре оперы и балета рядовым артистом. Вскоре он стал хореографом-постановщиком.

В 1970-е Моисеев работал в музыкальном театре Каунаса. В 1978 году создал танцевальное трио «Экспрессия». Во время одного из выступлений танцоров заметила певица Алла Пугачева и пригласила их работать в свое шоу.

Совместная работа продлилась 10 лет, после этого труппа сольно выступала в клубах Италии, Франции и Америки. В 1991 году коллектив вернулся в Россию и получил широкую известность благодаря документальному фильму «Экспрессия».

Далее последовали его шоу-программы и спектакли: «Боря Моисеев и его леди», «Боря М+Бони М» (с участием группы Boney M), «Каприз Бориса Моисеева», «Дитя порока» и др. Кроме того, он начал карьеру певца. На его счету дуэты с французским певцом Нильдой Фернандесом и Людмилой Гурченко. В 2009 году вышел трек «Голубая Луна», который стал визитной карточкой Моисеева.