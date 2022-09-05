Выборы, бандиты и девять жизней Юры Борисова: каким будет третий сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»

Во второй половине лета стартовали съемки третьего сезона оригинального сериала PREMIER «Мир! Дружба! Жвачка!» производства Good Story Media. Обозревательница «Газета.Ru» Елена Зархина побывала на съемочной площадке проекта в подмосковном Жуковском — и рассказывает о сюрпризах предстоящего сезона, новых героях и возвращении старых.

На площадке, развернувшейся на заднем дворе рядовой подмосковной школы, будто бы раскрылась капсула времени. Уже хорошо знакомые персонажи-старшеклассники готовятся праздновать свой выпускной вечер — так, как это происходило в середине 90-х.

Вот герой Егора Губарева прохаживается под плакатом «Выпускники 1996, в добрый путь» в костюме на размер больше его самого. Его одноклассницы — в нарядных сарафанах и платьях, сшитых мамами. Девушки с кричащим макияжем, юноши в предвкушении предстоящей дискотеки. Не хватает только песни «Руки Вверх!» про студента, отбившего у героя-романтика любимую девушку, — композиция как раз стала знаковым саундтреком той эпохи.

Однако праздник выпускникам портят не студенты, а местные бандиты, с которыми юные герои сериала сталкиваются не впервые. Но обо всем по порядку.

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Уже не дети, но еще не взрослые

Хорошо знакомые герои сериала в новом сезоне на еще одну ступень становятся ближе к взрослой жизни. Вчерашние школьники теперь достигли совершеннолетия и вынуждены справляться с новыми вызовами судьбы. Этому способствует и окружающая их действительность: новая часть переносится на два года вперед (в 1996-й), аккурат к завершению предвыборной президентской гонки, запомнившейся политическим слоганом «Голосуй или проиграешь» и человеческой верой в выбор, на который может повлиять народ.

При этом, по словам креативных продюсеров и сценаристов сериала Петра Внукова и Александра Белова, в центре сюжета главную роль по-прежнему занимает не судьба страны, а судьбы главных героев.

Санька (Егор Губарев), который на протяжении двух прошлых сезонов выстраивал трепетные романтические отношения с Женей (Валентина Ляпина), окажется впутан в новые любовные интриги. Вовка (Егор Абрамов) пытается примириться со своим статусом молодого отца. А Илюша (Федор Рощин) обретает новую сюжетную линию, которая развивается не только вместе с его друзьями, но и параллельно им.

Что же касается Юры Борисова, в третьей части он снова вернется на экраны (несмотря на открытый финал второго сезона, оставивший зрителя в догадках о дальнейшей судьбе Алика). Авторы с юмором признаются, что герой Борисова, как кот, — наделен девятью жизнями и о его финале в «Мире! Дружбе! Жвачке!» говорить еще очень рано. Тем более что Алик — фактически сердце истории. Именно ему, ветерану афганской войны, сложнее всего ужиться в мирное время. Пройдя путь от наставника в первом сезоне до совестливого мстителя во втором, в новой части ему предстоит примерить неожиданную ролевую модель.

«Алик в этом сезоне совсем новый. Настолько, что мы иногда даже между собой ссоримся, чтобы он не был слишком новым для зрителя, чтобы сохранился эффект узнавания», — рассказал Внуков.

close 100% Тимур Осипов/Пресс-служба PREMIER

Новые герои, новые проблемы

В третьем сезоне к актерскому составу присоединились Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Евгений Ткачук и Александра Хромова. Кузнецов исполнит роль тренера Алика, который воплотил в себе архетип наставника и отца. По словам актера, сотрудничество с Борисовым произвело на него сильное впечатление. Артисты уже работали вместе в картине «Капитан Волконогов бежал», релиз которой отложен в России на неопределенный срок.

«Юра — очень талантливый артист. И, что немаловажно, — очень порядочный человек. Мне кажется, для него очень важны его проекты еще и тем, что он ими может сказать миру, людям. Это чувствуется в его подходе к работе», — рассказал Кузнецов.

Звезда недавней «Казни» Евгений Ткачук исполнит роль своеобразного трикстера: его герой проходит путь от обожания Алика и желания равняться на него до стремления занять его место.

«Мой герой рано потерял родителей и вместе с тем утратил какие-то важные жизненные ориентиры, запутался в своих связях с другими людьми. Он довольно эксцентричен: увиденное «чудо» спасения героя Юры Борисова во втором сезоне очень влияет на него. Ему кажется, что в этом есть какая-то надежда и для него самого. Этот сериал во многом об обретении смысла жизни, о внутреннем становлении героев. Тем более на фоне такого непростого и переломного момента в жизни страны», — признался Ткачук.

Роль Варвары Шмыковой пока остается тайной, а вот ее юная коллега Александра Хромова воплотит на экране старшеклассницу-рокершу. Ее героиня продолжит музыкальную линию проекта, который славится не только своим ностальгическим характером, но и отличной музыкой. В новом сезоне в шоу вернется его главный композитор — электронщик и диджей Mujuice.

close 100% Тимур Осипов/Пресс-служба PREMIER

Драматичнее, абсурднее и страшнее

Говоря об узнаваемых символах эпохи, авторы сериала отметили, что в сюжет пробрались и герои массовой культуры. Например, источником вдохновения для одного из персонажей станет Брюс Хлебников — знаменитый и уникальный мальчик-силач из 90-х, который мог передвигать вагоны и даже самолеты с помощью своих волос.

Изменения коснулись и сеттинга: крыша, на которой любили собираться герои в первых сезонах, сменилась на ларек — еще один знаковый образ из 90-х.

Новые герои (а с ними и злодеи) усиливают внутренние конфликты. Евгений Ткачук признался, что история стала в чем-то абсурднее и даже страшнее. Это подтверждают и шоураннеры сериала Петр Внуков и Александр Белов. Последние отметили, что процесс взросления дается героям непросто.

«Этот сезон про абсолютную растерянность перед будущим, которую прямо сейчас испытываем и все мы. В истории появляется новый вид зла, которому должны противостоять герои — и к столкновению с которым они не готовы. А поскольку Алик и Саня (который на него равняется) являются своеобразными проводниками справедливости в этом мире и отказываются от жестокости, им приходится искать новые способы отстаивания этой справедливости. При этом мы не стараемся как-то намеренно драматизировать. Но по миру истории разбросаны точки, от которых нам самим больно, и это находит отражение в новом сезоне. Хотя по моим ощущениям в нем больше надежды», — поделился Внуков.