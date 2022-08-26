Что посмотреть на 44-м Московском кинофестивале, который стартует сегодня

«Дум-дум» («Doom Doom»)
Реж. Чон Вон Хи / Южная Корея
Программа «Тигры и драконы»
Мать Ины живет с ментальным расстройством, ее ребенок воспитывается в приемной семье, сама девушка из-за жизненных проблем не может позволить себе заниматься музыкой. Однако когда ей выпадает возможность принять участие в конкурсе с перспективой построить диджейскую карьеру в Берлине, рейв-столице мира, героиня тайно возвращается к любимому делу.
Кадр из фильма «Бум-бум» (2021)Eastgate Company
«Можжевельник» («Juniper»)
Реж. Мэттью Савилл / Новая Зеландия
Программа «Фестивальный коктейль»
Новая Зеландия, 90-е годы. 17-летний Сэм в разбитом состоянии возвращается из школы-интерната и обнаруживает, что теперь у них дома живет его бабушка из Англии — Рут (Шарлотта Рэмплинг), бывшая военная фотокорреспондентка с особым пристрастием к джину. Так начинается напряженное противостояние двух возрастов и характеров.
Кадр из фильма «Можжевельник» (2021)Fulcrum Media Finance
«Нечто в доме» («Something in the Dirt»)
Реж. Джастин Бенсон и Аарон Мурхед / США
Программа «Дикие ночи»
Сай-файный хоррор от режиссеров «Паранормального» и «Грани времени» Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда — о соседях, которые становятся свидетелями сверхъестественного и решают попробовать на этом заработать.
Кадр из фильма «Нечто в доме» (2022)Rustic Films
«Похожий человек»
Реж. Семен Серзин / Россия
Конкурс «Русские премьеры»
Детектив начинает расследование обычного самоубийства обычного человека, но вскоре начинает замечать странное: все, кого он опрашивает, описывают покойного совершенно по-разному — как будто это разные люди. «Похожий человек» — второй фильм актера и режиссера Семена Серзина («Человек из Подольска»). В актерский состав ленты вошли сам Серзин, Виктория Исакова, Максим Виторган, Таисия Вилкова и Любовь Толкалина.
Кадр из фильма «Похожий человек» (2021)ММКФ
«Поющие на крышах»
Реж. Энрик Рибес / Испания
Программа «Третий возраст»
Документальная картина про 95-летнего Эдуардо, последнего дрэг-квин в Китайском квартале Барселоны — еле-еле сводящего концы с концами, но продолжающего выступать на сцене. Когда в его жизни появляется двухлетняя девочка Хлоя, у Эдуардо возникает шанс наконец создать семью.
Кадр из фильма «Поющие на крышах» (2022)Inicia Films
«Решение уйти» («Decision to Leave»)
Реж. Пак Чхан Ук / Южная Корея
Фильм закрытия
Детектив режиссера «Олдбоя» и трилогии о мести Пак Чхан Ука. В центре сюжета — следователь, который прибывает в горную деревушку, чтобы раскрыть убийство местного мужчины, но вскоре влюбляется во вдову покойного — то есть, главную подозреваемую. Над сценарием ленты работали Пак Чхан Ук и Чон Со Ген, которые уже сотрудничали над «Сочувствием госпоже Месть», «Я — киборг, но это нормально», «Жаждой» и «Служанкой». Премьера «Решения уйти» состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где картина получила приз за лучшую режиссуру.
Кадр из фильма «Решение уйти» (2022)CJ Entertainment
«С любовью и яростью» («Avec amour et acharnement»)
Реж. Клер Дени / Франция
Программа «Мастера»
Драма культовой французской кинематографистки Клер Дени о любовном треугольнике, в котором женщина разрывается между двумя своими бывшими (и по совместительству лучшими друзьями). В главной роли — Жюльет Бинош.
Кадр из фильма «С любовью и яростью» (2022)Canal+
«Сердце пармы»
Реж. Антон Мегердичев / Россия
Фильм открытия
Экранизация романа Алексея Иванова о колонизации Великой Перми Московским княжеством. В центре сюжета — русский князь Михаил и пермская ведьма-ламия Тичерть, влюбившиеся друг в друга. В фильме снялись Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Евгений Миронов, Федор Бондарчук.
«Стоян» («Stoyan»)
Реж. Роберто Руис Сеспедес / Болгария, Испания
Программа «Дикие ночи»
Испанский детектив с двумя переплетающимися историями — о похищении ребенка в потусторонний мир и убийстве женщины, у которой из глаза растет дерево. Как утверждают составители программы «Дикие ночи», «Стоян» выглядит так, будто Терренса Малика назначили режиссером сериала «Настоящий детектив».
Кадр из фильма «Стоян» (2021)American Road Films
«21 день отроду» («Seire»)
Реж. Пак Кан / Южная Корея
Программа «Тигры и драконы»
У Джин узнает о смерти своей бывшей девушки и решает пойти на поминальную службу, хотя жена уговаривает его этого не делать: в Южной Корее существует поверье, согласно которому членам семьи, где недавно родился ребенок, ни в коем случае нельзя посещать похороны. В результате с семьей действительно начинают происходить ужасные вещи. Но проклятье можно переложить на других: для этого У Джину нужно украсть две вещи из магазина и еще одну — у незнакомого человека.
Кадр из фильма «21 день отроду» (2021)ММКФ