«Я жажду мировой славы»: интервью с актером сериала «Новенькие» Анаром Халиловым

В онлайн-кинотеатре START выходит сериал «Новенькие» — продолжение социальной драмы, поднимающей тему подросткового буллинга. Одного из главных героев сыграл Анар Халилов, известный по роли Альдо в фильме «Этерна: Часть первая». В интервью «Газете.Ru» 28-летний актер рассказал о пережитом в школе буллинге, раздражении из-за сравнения с Тимоти Шаламе и мечте переехать в Нью-Йорк, а также развеял слухи о романе с фигуристкой Евгенией Медведевой.

— Смотрели ли вы сериал «Новенькие»? Какие остались впечатления?

— Я смотрел только отдельные эпизоды. Мне показалось, что сериал обрел такую популярность и рейтинги, потому что его сюжет касается реальных ребят. Они переживают похожие проблемы, когда переходят из детства в подростковый период. Лично у меня не было переходного периода, я как-то сразу влился. Но очень многие знакомые сложно переживали этот возраст по разным причинам — семья, социальный строй и прочее. Мне кажется классным, что такие сериалы дают подросткам силу, поддержку и осознание, что они такие не одни.

— Приходилось ли вам сталкиваться с буллингом в детстве — являться жертвой, наблюдать или быть обидчиком?

— Я очень просто ко всему отношусь — как-то забываю, прощаю, перелистываю страницу и иду дальше. Но да, такие случаи были. Я занимался бальными танцами и учился в художественной школе. В узколобом понимании некоторых моих одноклассников это было не очень круто. И меня за это буллили. Но я не испытывал страданий — ведь виной этому были их какие-то непроработанные проблемы и узость мышления. Конечно же, дети в школе довольно жестокие — не знаю людей, которые бы не сталкивались с буллингом.

— Какие воспоминания остались у вас от школы?

— Я ненавидел школу. Есть, конечно, школы для творческих людей, но я учился не в такой. На мой взгляд, творческого ребенка не надо отдавать в обычную школу. Потому что кого-то это сделает сильнее, а кого-то сломает. Я считаю, что обычные школы — это стыд и позор страны, потому что они не приспособлены к реальной жизни и учат непонятно чему. Общество давным-давно прогрессировало, а системы образования нет.

close 100% Женя Аверьянова

— Ваша мама работала в цирке. Планировали ли вы пойти по ее стопам — и почему не пошли?

— Да, я планировал, но не пошел, потому что я тоже работал с ней в цирке и видел жизнь артистов. Это очень тяжелый труд. Я все лето снимался параллельно в трех проектах — это было нелегко, но все равно несравнимо с работой в цирке. Особенно в цирке шапито, в котором мама работала. Я понял, что мне нужно что-то похожее — публичное, где все внимание на меня. И, наверное, нашел своего рода альтернативу.

— Работа в цирке трудна в большей степени физически?

— Да, потому что артисты гастролируют по городам, проезжают за день несколько площадок в не самых комфортабельных условиях — это же не Цирк дю Солей. Это очень сложно, когда ты вынужден тратить физическую силу в тяжелых выступлениях и вести кочевую жизнь. Отдыхать особо не получается. Если это не твоя страсть, без которой ты жить не можешь, ты не вытянешь. Страсть к своему делу нужна в любой профессии, но нужно понимать, что работу артиста цирка сложно выдержать не столько эмоционально, сколько физически.

— Как поменялась ваша жизнь и вы сами после поступления в Театральный институт им. Щукина?

— Сразу после школы я пошел в колледж ландшафтного дизайна — как выяснилось потом, это не моя специальность. Поступив в театральный институт, я почувствовал себя на своем месте. В школе у меня было мало друзей, а в институте я занимался, чем хочу, с людьми, которые жаждут того же. В годы студенчества я стал смелее, свободнее, счастливее и почувствовал себя самим собой. Творческому человеку важно находиться среди таких же людей — другая среда неблагоприятно на него влияет и в целом бессмысленна.

— Расскажите о своем персонаже в сериале «Новенькие».

— Не хочу спойлерить, скажу в общих чертах. Он старше остальных ребят и более цельная личность, но все еще в процессе формирования. После определенных событий он принимает решения, которые формируют его личность еще больше. Он просто взрослее, умнее, опытнее — и в целом серьезный парень. Я в жизни более легкомысленный, проще на все смотрю и не был бы готов взять на себя ответственность, которую взял он. Думаю, что сейчас — точно нет, хотя мне уже не так мало лет, как мне все время кажется.

— Строите ли вы долгосрочные планы на свою жизнь и карьеру?

— Я не очень люблю строить планы. В современных реалиях, как показал опыт, это бессмысленно. Мне кажется, что не строить планы — разумно, потому что иначе ты не оставляешь долю для импровизации и как будто можешь что-то предсказать. А правда в том, что в жизни ты предсказать ничего не можешь. В этом-то и фишка. Я просто иду по своему пути, выхожу на новые уровни и стараюсь становиться более хорошим актером. Личную жизнь тем более не планирую, потому что ее просто нет. Я планирую только много работать, потому что я ничего так хорошо не делаю, как играю.

close 100% Женя Аверьянова

— Рассчитываете ли вы в будущем работать за границей? Знаете ли языки?

— Да, конечно, это вообще с 15 лет моя мечта. Я сейчас усердно (может, и не так усердно, как хотелось бы) учу английский. Мне кажется, что актер должен быть международным в принципе, потому что профессия не должна быть привязана к одной стране.

— Поступали ли к вам предложения о работе в иностранных проектах?

— Да, но они пока не реализовались из-за ковида. Меня приглашали в фестивальный короткий метр какого-то испанского режиссера на роль слепого художника. Нужно было сниматься в определенные сроки, но ограничения перелетов не позволили это сделать. Но я думаю, что мое от меня не уйдет, поэтому это меня не парит.

— Какими зарубежными и российскими актерами вдохновляетесь?

— Я только и делаю, что вдохновляюсь — но только зарубежными актерами. Я слежу за новыми сериалами, мне нравятся все актеры «Эйфории», «Элиты», «Очень странных дел». Молодые актеры вдохновляют меня больше. Несмотря на возраст, они настолько профессионально подкованы, что это не может не восхищать. Конечно, Роберт Де Ниро и Мерил Стрип великие, но это понятно и так — ими уже навдохновлялись. В Америке и Европе нет случайных актеров — не может быть такого, что исполнитель главной роли играет плохо. У нас ситуация немного другая.

— Как вы относитесь к тому, что вас сравнивают с Джонни Деппом и Тимоти Шаламе?

— Что может мне льстить в этой ситуации — меня пока что сравнивают только с талантливыми. На самом деле сравнения задевают самолюбие. Наверное, мне не нравится то, что люди нивелируют масштаб моей личности и сравнивают с другими, потому что они явно круче. Это правда, я не могу с этим спорить и объективно себя оцениваю на данном этапе. Но все равно это бесит, потому что каждый человек уникален. Я стараюсь проработать этот момент, веду с собой диалог, потому что раздражаться — это не совсем по-взрослому.

close 100% Женя Аверьянова

— Почему еще до проб вы были уверены, что роль Альдо в «Этерне» — именно ваша?

— Наверное, во-первых, у меня развиты интуитивное мышление и эмоциональный интеллект, я как-то заранее всегда чувствую. Во-вторых, Альдо очень похож на меня — я жажду мировой славы так же, как он жаждет престола и короны. Мне не было сложно его понять.

— Приходилось ли вам играть скромного персонажа, который на вас совсем не похож? Насколько это сложно?

— В институте я играл очень скромного слепого парня. Да, слепота меня преследует. У меня зрение -4 — не знаю, связано это или нет. Знаете, вообще несложно играть контрастные характеры, сложно играть что-то «около», потому что нужно искать определенные полутона.

— Есть ли у вас роль мечты или характер, который хотелось бы сыграть?

— Мне бы хотелось сыграть что-то очень драматичное. Видимо, режиссеры не видят в моей внешности глубины и дают что-то другое. Как правило, все видят только красавчика, и дальше этого никого ничего не интересует. Это очень обидно, но, я думаю, временно.

— Как вы оцениваете уровень российских фильмов и сериалов в сравнении с западными?

— Рост действительно есть, чего уж говорить. Но, на мой взгляд, его недостаточно. Я хочу больше. Из российских проектов я смотрю только то, что мне нужно для работы. И то сейчас не всегда получается это делать, потому что просто нет времени.

— Хотели бы вы заниматься моделингом как основной профессией или актерское мастерство вам ближе?

— Нет, это слишком скучно в сравнении с актерской профессией. Как можно сравнивать простое позирование на камеру с игрой в сцене, где у тебя, к примеру, умерла любовь? Поэтому все мои знакомые модели стремятся в актеры — примеров наоборот не знаю. Всегда можно участвовать параллельно в каких-то проектах в качестве модели.

— Работаете ли вы сейчас как модель?

— Недавно снимался для популярного молодежного бренда — наверное, больше как модель. А в целом я отошел от этого, потому что у меня в последнее время не хватает времени даже на сон, не говоря уже о том, чтобы заниматься моделингом.

— Вы рассказывали, что считаете себя сосредоточенным на карьере одиночкой и не хотите строить серьезные отношения. Возможно ли отклонение от этой модели?

— Если я влюблюсь, то возможно. Но я не влюбчивый.

— В прессе ходят слухи о вашем романе с Евгенией Медведевой. Какие у вас отношения в действительности?

— Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы веселые ребята.

— Что вас привлекает в общении с Женей кроме того, что она веселая?

— Я люблю и очень уважаю людей, которые такие же трудоголики, как и я. Также я люблю людей, которые легко относятся к жизни. Просто есть мэтч, нам классно. Но мы видимся нечасто, потому что оба много работаем.

— Следите за фигурным катанием?

— Пока что не слежу ни за каким спортом.

— Как проводите свободное время? Есть ли оно у вас вообще?

— Единственное, что я успеваю делать и никогда от себя не отниму — постоянно хожу в кино. Очень страдаю, когда на это не хватает времени. Сейчас сложно, потому что нет новых фильмов. Благо, есть старые, которые приятно пересматривать. Например, «Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллена. Вообще, я люблю фильмы про Нью-Йорк.

close 100% Юлия Бусятская

— Хотели бы туда переехать или вас что-то держит в России?

— Да, хотел бы переехать, ничего меня не держит. Мне странно, когда люди говорят о переезде как о чем-то страшном и безвозвратном. Никто не отнимет у меня русский паспорт — можно уехать и жить на две или три страны. Мне кажется, у нас какое-то мышление фатальное. Я с этим не согласен и думаю, что можно делать все, что хочешь.

— Как вы поддерживаете физическую форму?

— Прямо в секунду, когда вы мне позвонили, я стоял в планке. Я хожу на турники, качаю пресс, отжимаюсь — занимаюсь только со своим весом, ничего не поднимаю. Пока только дома, но думаю записаться в спортзал, потому что очень хочется в бассейн.

— Есть ли у вас бьюти-лайфхаки, которые вы используете перед съемками?

— Да, мне кажется, что очень самонадеянно не использовать ничего — мне 28. Кожа очень устает от грима, особенно на жаре или в свете софитов. Лицо просто не вывозит. Еще и на волосы постоянно наносят стайлинги. Я делаю пилинги головы раз в 2-3 недели. После снятия грима дома обязательно наношу тканевую или глиняную маску, потом стандартный уход — умывалка, тоник, сыворотка, крем. По утрам обязательно использую SPF.

— Что выберете — тусовку до утра или полноценно выспаться?

— Я — человек, который выбирает все. Пойду на тусовку, но буду там не до конца. И потом сколько-нибудь посплю. Никогда не ценил сон, он у меня очень беспокойный — наверное, надо к врачу, вдруг у меня проблемы с щитовидкой. Миллион раз за ночь просыпаюсь. Мне более чем достаточно шести часов, чтобы выспаться. Вообще не парюсь по поводу сна. Мне главное, чтобы сон просто был.

— На что вы готовы ради съемок? Смогли бы, как голливудские актеры, побриться налысо, вырвать зуб, сильно похудеть или набрать вес? Или здоровье и внешность все же важнее?

— Зависит от хорошего проекта. Если он будет средненький — сразу нет. И, конечно, это должна быть главная роль. Актеры довольно сумасшедшие люди — если они заинтересованы проектом, появляется профессиональный азарт. Главное, чтобы это того стоило. Если игра стоит свеч — пожалуйста, мне несложно.