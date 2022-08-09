«Пять дней после катастрофы»: сериал-расследование об урагане «Катрина» с критикой властей США

12 августа на Apple TV+ стартует драматический сериал «Пять дней после катастрофы», основанный на одноименной книге журналистки Шери Финк. За проект в разное время брались Скотт Рудин и Райан Мерфи, но всех обошел обладатель «Оскара» за сценарий к «12 лет рабства» Джон Ридли. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, как сериал об урагане «Катрина» трансформировался в беспощадный дискурс о проблемах американского общества.

В основе сериала — книга «Пять дней после катастрофы: Жизнь и смерть в разрушенной штормом больнице». Это бестселлер журналистки Шери Финк, который увидел свет в 2013 году, через 8 лет после трагедии, связанной с ураганом «Катрина» — одним из самых разрушительных в истории США. Книга стала продолжением статьи Финк, написанной для The New York Times в 2009 году, за которую она получила Пулитцеровскую премию.

За прошедшие годы с момента выхода книги перенести на экран ее пытались продюсеры и шоураннеры разных мастей. Скотт Рудин выкупил права на экранизацию еще в год выхода книги, но так и не смог превратить ее в достойный киносценарий. Когда в 2017-м права истекли, историей заинтересовался гений современного телевидения Райан Мерфи.

Шоураннер хотел посвятить «Катрине» третий сезон своего шоу «Американская история преступлений», но спустя несколько лет отказался от замысла, сославшись на невозможность подчинить трагедию формату мини-сериала. Вместо этого третий сезон «АИП» был посвящен скандалу вокруг Билла Клинтона и Моники Левински, а за экранизацию «Пяти дней после катастрофы» взялся оскароносный Джон Ридли.

close 100% Кадр из сериала «Пять дней после катастрофы» (2022) Apple TV+

Ридли увидел в сюжете нерв и боль реальной истории, в которой немыслимый масштаб человеческой трагедии встречался с невероятным героизмом и такой же невероятной халатностью. Эта амбивалентность раскаленного сердца и хладнокровного ума роднит проект Ридли, например, с сериалом «Чернобыль» от HBO (некоторые сцены буквально повторяют друг друга), в котором авторы равно ужасались случившейся трагедии, но воздавали почести тем, кто ценой жизни боролся с ее последствиями.

Но если об аварии в Чернобыле снято с десяток проектов, пытающихся осмыслить произошедшее, то при всей остроте и болезненности случившейся катастрофы урагана «Катрина» к теме 17 лет не могли подступиться кинематографисты. Изредка случались скромные авторские попытки: например, в «Загадочной истории Бенджамина Баттона» Дэвид Финчер сделал назревающий ураган важным фоном событий, разворачивающихся в настоящем. Или фильм «Побеждая время», в котором герой ныне покойного Пола Уокера пытался спасти новорожденную дочь в больнице, на которую обрушивался ураган.

Однако это все были художественные домыслы, а истории требовался масштаб и основательный анализ. И что самое важное: предельно честный и объективный. Таким сериалом-документом становится «Пять дней после катастрофы», в котором при наличии впечатляющих спецэффектов стихийного бедствия самыми страшными оказываются кадры реальной документальной хроники.

Сюжет шоу развивается в двух плоскостях: когда случился ураган и герои пытаются выжить в полуразрушенном Новом Орлеане, и когда проводилось основательное полицейское расследование о масштабах последствий трагедии.

Главную женскую роль в сериале исполнила Вера Фармига, унаследовавшая ее от своей несостоявшейся предшественницы Сары Полсон. Фармига играет доктора Анну Поу, вынужденную после урагана вместе с коллегами продолжать ухаживать за пациентами Мемориального медицинского центра, который оказался в эпицентре трагедии.

close 100% Кадр из сериала «Пять дней после катастрофы» (2022) Apple TV+

Возвращаясь к сложности выбранной темы, важно объяснить, почему это так. Последствия урагана «Катрина» в свое время обнажили целый спектр проблем американского общества, а Новый Орлеан из-за плохой ликвидации последствий трагедии охватила эпидемия насилия. Причины крылись и в экономических проблемах, и в упадке образовательной системы, и в высоком уровне местной безработицы. И, конечно, же в чудовищных ошибках со стороны властей, которые из-за своей халатности не сумели вовремя и адекватно справиться с последствиями трагедии.

Последних во время телемарафона NBC по сбору средств пострадавшим в прямом эфире призвал к ответу сам Канье Уэст, заявивший, что «Джорджу Бушу безразличны жизни темнокожих», то есть — большей части населения Нового Орлеана. Позже 43-й глава США в собственных мемуарах признался, что это заявление рэпера стало для него самым неприятным и болезненным за все время президентства.

Из-за мощного роста преступности, развернувшейся на улицах полузатопленного города, операция по спасению выжившего населения Нового Орлеана обернулась настоящим провалом: в какой-то момент Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США вообще объявило о приостановке спасательных работ в наиболее криминализированных районах города, что подвергло риску огромное количество людей.

close 100% Кадр из сериала «Пять дней после катастрофы» (2022) Apple TV+

Обо всех этих неприглядных сторонах трагедии стараются говорить авторы сериала, делая это предельно честно, а временами и беспощадно. «Пять дней после катастрофы» — хроника отдельной маленькой, но страшной жизни всех свидетелей и участников случившегося, чьи истории наконец-то переложили в плоскость большого кинопроекта.

Для многих зрителей сериал Ридли станет испытанием: и из-за своего намеренного неспешного темпа, и из-за чудовищных свидетельств трагедии. Но кажется, что сейчас выход подобного шоу актуален как никогда, учитывая продолжающееся ухудшение климатической и политической ситуации в мире.

Один из героев сериала во флешфорварде поражается тому, как все рассыпалось за каких-то пять дней. Сами американцы часто говорят, что новые ураганы «Катрина» — неизбежность, но повторение трагедии, подобно той, что развернулась в Новом Орлеане, — уже выбор.

И если выход «Пяти дней после катастрофы» станет отправной точкой хоть каких-то перемен, значит — шоковая терапия, производимая авторами сериала, не будет напрасной.