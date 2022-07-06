От первой жертвы «культуры отмены» до кумира зумеров: эволюция Вайноны Райдер

«Битлджус» («Beetlejuice»), 1988
Первую роль в большом кино Вайнона получила в 1986 году в картине «Лукас», и ей потребовалось всего два года, чтобы совершить прорыв. Роль готической героини, видящей мертвых, в сатирической комедии Тима Бертона «Битлджус» сделала Райдер настоящей звездой. Но главным бонусом было не внимание критиков и зрителей, а знакомство с Бертоном, который позвал ее в свой следующий проект.
Кадр из фильма «Битлджюс» (1988)Warner Bros.
«Эдвард руки-ножницы» («Edward Scissorhands»), 1990
В 90-е Вайнона вошла громко и уверенно: Бертон доверил ей главную женскую роль в фильме «Эдвард руки-ножницы», на съемках которого у нее начался яркий роман с Джонни Деппом
Кадр из фильма «Эдвард Руки-ножницы» (1990)
«Ночь на Земле» («Night on Earth»), 1991
Кадр из фильма «Эдвард Руки-ножницы» (1990)20th Century Fox
Внимание на восходящую звезду обратил не только Коппола, но и легенда авторского кино — Джим Джармуш, позвавший ее в свой фильм-альманах «Ночь на земле». Райдер исполнила роль таксистки, мечтающей о карьере механика.
Работа с такими маститыми постановщиками практически подряд — удача, которая улыбается немногим. Райдер казалась актрисой нового поколения: миловидная молодая девушка с очаровательной угловатостью подростка, красивая, но не вычурно сексуальная, искренняя, но не рвущаяся на первые полосы таблоидов. Идеальное комбо, в котором так нуждалась Фабрика грез.
Кадр из фильма «Ночь на Земле» (1991)Fine Line
«Дракула» («Dracula»), 1992
В 1992-м году Коппола добился своего: Райдер сыграла главную роль в его «Дракуле». Образ невесты героя Киану Ривза, за которой начинает охотиться влюбленный в нее граф Дракула, получился картонным и лишенным объема: с одной стороны, персонаж был изначально прописан так в книге Брэма Стокера, с другой же — Коппола не придумал для героини никакого дополнительного объема, превратив ее просто в трофей двух персонажей-мужчин, затмивших ее на экране.
Результатом этого стала парочка технических номинаций на «Оскар» и номинация на MTV Movie Awards в категории «Лучший поцелуй» между Райдер и Гэри Олдманом.
Кадр из фильма «Дракула» (1992)Columbia Pictures Corporation
«Эпоха невинности» («The Age of Innocence»), 1993
Список съемок Райдер у крупнейших режиссеров своего времени пополнила роль актрисы в «Эпохе невинности» Мартина Скорсезе, снятой по мотивам одноименного романа писательницы Эдит Уортон.
Райдер сыграла юную и наивную Мэй Велланде, невольно оказавшуюся в любовном треугольнике между героями Мишель Пфайфер и Дэниэла Дэй-Льюиса. Эта работа принесла Райдер первый «Золотой глобус», а также первую номинацию на «Оскар» и премию британской киноакадемии BAFTA. Примечательно, что киноакадемики по обе стороны Атлантики оставили без внимания старших и более опытных коллег Райдер по фильму: Пфайфер и Дэй-Льюиса.
Кадр из фильма «Эпоха невинности» (1993)Sony/Columbia
«Маленькие женщины» («Little Women»), 1994
Триумфальное шествие к вершине киноолимпа Райдер продолжила в очередной экранизации классики — на этот раз в фильме «Маленькие женщины».
Несмотря на прекрасный женский ансамбль, включавший Сьюзан Сарандон, Клэр Дэйнс и Кирстен Данст, единственной, кто получила номинацию на «Оскар», вновь оказалась Вайнона. Кстати, сыгравшего в фильме соседа и друга девочек Кристиана Бейла позвала в проект лично Райдер. Она же посвятила эту картину памяти 12-летней Полли Ханне Клаас, трагически погибшей в родном городе актрисы. «Маленькие женщины» были любимой книгой Полли.
Кадр из фильма «Маленькие женщины» (1994)Sony/Columbia
«Лоскутное одеяло» («How to Make an American Quilt»), 1995
Очередная поэтическая мелодрама и очередная экранизация в фильмографии Райдер. «Лоскутное одеяло» снято по мотивам романа американской писательницы Уитни Отто. Райдер исполнила роль Финн Додд — «вечной» студентки, бросающей одно обучение за другим и готовящейся к скорой свадьбе. Чтобы разобраться в своих желаниях и предстоящем будущем, девушка отправляется на лето к своей бабушке, которая вместе с подругами на протяжении многих лет изготавливает лоскутные одеяла. Подобно тому, как из разных кусочков тканей получается единое покрывало, из различных рассказов женщин о своей жизни складывается образ Финн о том, каким человеком она хочет стать.
Получилась более зрелая работа, в которой Райдер умело балансировала между тем, чтобы оставаться главной звездой фильма, но вовремя отходить на второй план, когда этого требовал сюжет.
Кадр из фильма «Лоскутное одеяло» (1995)Universal Pictures
«Суровое испытание» («The Crucible»), 1996
Вторая совместная работа Райдер и Дэй-Льюиса спустя три года после выхода на экраны «Эпохи невинности». «Суровое испытание» — экранизация одноименной пьесы Артура Миллера, в которой речь идет о судебном процессе над салемскими ведьмами.
На этот раз актеры сыграли не супругов, а противостоящих друг другу соперников: влюбленная в персонажа Дэй-Льюиса героиня Райдер очерняет его супругу на городском суде, обвинив ее в сговоре с дьяволом и желая тем самым избавиться от конкурентки. Райдер и Дэй-Льюису удалось создать сильное эмоциональное напряжение между своими героями, в отношениях которых шаг от ненависти до любви измерялся расстоянием одного лжесвидетельства.
Кадр из фильма «Суровое испытание» (1996)20th Century Fox Film Corporation
«Чужой 4: Воскрешение» («Alien: Resurrection»), 1997
Устав от многочисленных экранизаций и похожих ролей, в конце 90-х Райдер попыталась найти себя в кардинально ином жанре. Актриса присоединилась к заключительной части тетралогии «Чужой» — франшизы, которая к тому времени окончательно утратила свою первоначальную ценность для жанра хоррор-фантастики, но в которой было неожиданно увидеть привычно тихую и нежную Райдер, на этот раз примерившую более мрачный образ. Причем на съемки актриса согласилась, не читая сценария.
Райдер исполнила роль андроида — второй после Сигурни Уивер героини, выжившей на борту космического корабля, добравшегося до Земли в финале картины. Несмотря на слепую веру Райдер в проект, он получил разгромную критику (даже сценарист ленты Джон Уидон назвал ее «фильмом, который невозможно смотреть») и провалился в прокате.
Кадр из фильма «Чужой 4: Воскрешение» (1997)20th Century Fox Film Corporation
«Прерванная жизнь» («Girl, Interrupted»), 1999
Встать на «путь исправления» Райдер помогла вышедшая через два года картина (и вновь экранизация) «Прерванная жизнь», рассказывающая о нескольких пациентках нарко-психиатрической больницы. Героиня Райдер после неудачного романа с женатым профессором колледжа и последовавшего за этим срыва попала в психиатрическую клинику, где очаровалась дерзкой и сумасбродной пациенткой-социопаткой Лизой (Анджелина Джоли).
Проект, который задумывался как очередной актерский бенефис Райдер и в котором она выступила в качестве исполнительного продюсера, в итоге был полностью «украден» Джоли. Анджелина затмила своих коллег по фильму и даже выиграла за свою работу долгожданный первый «Оскар». Райдер же внезапно из звезды первой величины, с которой мечтают поработать топовые режиссеры, начала блекнуть на фоне своих более юных голливудских коллег.
Кадр из фильма «Прерванная жизнь», (1999)Sony/Columbia
«Осень в Нью-Йорке» («Autumn in New York»), 2000
Очередной попыткой вернуться в игру стала работа в слезливой и неуклюжей мелодраме «Осень в Нью-Йорке», в которой Райдер сыграла умирающую возлюбленную героя Ричарда Гира. Хорошая в теории попытка оказалась провальной на практике: оба актера получили номинацию на антипремию «Золотая малина», а критики разгромили фильм из-за слабого и излишне сентиментального сюжета. Но справедливости ради стоит отметить, что массовая аудитория оказалась лояльнее к истории обреченной любви, и фильм получил неплохие отзывы зрителей.
Тогда же Райдер пробует свои силы в комедии: снимается в одном из эпизодов седьмого сезона сериала «Друзья». По сюжету она играет роль бывшей одноклассницы Рейчел (Дженнифер Энистон), которая была влюблена в нее на протяжении долгих лет. Райдер удалось создать комичный, но не карикатурный, искренний, но не гротескный образ шутливой героини.
И на этом веселье для актрисы закончилось: чуть позже в том же 2001-м ей стало не до шуток — актриса была арестована по обвинению в краже одежды в одном из бутиков Беверли-Хиллз. Ей назначили крупный штраф и 480 часов исправительных работ, а также принудительное лечение. На фоне скандала по личности Райдер не прошелся только самый ленивый: звезде припомнили и ее неудачные проекты, и звездные романы (помимо Деппа, она также несколько лет встречалась с Мэттом Дэймоном).
Так в одночасье перед Вайноной закрылось множество дверей: вопреки распространенному мнению о том, что даже «черный пиар — это пиар», сотрудничать с актрисой отказались практически все голливудские мейджоры, а сама Вайнона стала одной из первых жертв «культуры отмены».
Кадр из фильма «Осень в Нью-Йорке» (2000)Lakeshore Entertainment
«Помутнение» («A Scanner Darkly»), 2006
В середине нулевых Райдер вернулась на экраны с серьезным и необычным проектом Ричарда Линклейтера — полуанимационной экранизацией романа Филипа К. Дика. Райдер исполнила роль наркоманки и экранной возлюбленной Киану Ривза.
Примечательно, что с «Помутнением» в лигу серьезного авторского кино вернулась не только «отмененная» Райдер, но и Роберт Дауни-младший, который буквально через два года присоединится к киновселенной Marvel и полностью перевернет игру.
Кадр из фильма «Помутнение» (2006)Warner Independent
«Звездный путь» («Star Trek»), 2009
Не закрыв до конца гештальт с научной фантастикой в четвертом «Чужом», Райдер вновь попробовала свои силы в сай-фай, и вновь из числа крупных франшиз — сыграла маму Спока (Закари Куинто) в перезапуске «Звездного пути».
Тогда же Райдер снялась в более приземленной драме Даррена Аронофски «Черный лебедь», в которой исполнила роль возрастной примы-балерины Бет Макинтайр, вынужденной уступить свою партию в «Лебедином озере» более молодой претендентке в лице Натали Портман.
Кадр из фильма «Звездный путь» (2009)Paramount Pictures
«Покажите мне героя» («Show Me a Hero»), 2015
В середине десятых Райдер переключается на телевидение: играет в комедийном сериале «Пьяная история» (не очень удачном) и в драматическом мини-сериале «Покажите мне героя» (очень удачном).
За свою роль Винни Рестиано актриса получила номинацию на премию Critics' Choice Television Award и билет обратно: после скандалов и обсуждений ее личной жизни все наконец-то вспомнили, что вообще-то Вайнона Райдер — в первую очередь актриса, и неплохая.
Кадр из сериала «Покажите мне героя», (2015)Home Box Office (HBO)
«Очень странные дела» («Stranger Things»), 2016–...
Главной вехой этого камбэка стало участие Райдер в сериале братьев Даффер «Очень странные дела», в котором она исполнила роль матери-одиночки, пытающейся вернуть своего сына из Преисподней.
Соглашаясь на участие в проекте, едва ли Райдер или кто-то из ее коллег подозревали, что сериал станет не просто большим хитом, но важным элементом массовой культуры двадцатых. Шоу, пропитанное ностальгией по 80-м, оказалось актуальным и точным высказыванием о дне сегодняшнем. А Райдер, прошедшая путь от звезды ромкомов до публичной «отмены», вернулась в обойму в статусе нового кумира зумеров — удивительный троп судьбы, заслуживающий собственной экранизации.
Кадр из сериала «Очень странные дела» (2016-...)Netflix