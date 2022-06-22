«Оказался заложником «Шоколадного зайца»: каким был Пьер Нарцисс

Выпускник «Фабрики звезд 2» Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Печальное известие подтвердили его супруга и дочь. Воспоминаниями об артисте с «Газетой.Ru» поделились его друг Прохор Шаляпин, коллега по «Фабрике звезд» Дмитрий Прасковьин, экс-участник «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов, сокомандник в футбольном клубе артистов Илья Авербух и другие.

Утром 22 июня дочь Пьера Нарцисса Каролина-Кристель Калачева сообщила о его смерти. Девушка опубликовала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) видео с отцом и поблагодарила его за воспитание и поддержку.

«Спасибо, папа, тебе за все. Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь и буду чтить. Он поставил меня на ноги, дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна», — написала 16-летняя наследница Нарцисса.

Позднее экс-супруга артиста Валерия Калачева назвала причиной смерти артиста последствия подагры. Она отметила, что в последние недели ее бывший муж тяжело болел. По словам Калачевой, Нарцисс лечился неправильно, принимая «таблетки одну за другой».

«Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти — это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли. Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы. Вчера в 23:05 в медикаментозном сне его не стало. Сейчас мы думаем над датой и местом похорон»,

— поделилась бывшая жена артиста.

Нарцисс родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В детстве он занимался футболом и научился играть на тенор-саксофоне. В начале 1990-х Пьер основал свою первую музыкальную группу, которая пела на французском и местных камерунских языках.

Затем он приехал в российский Егорьевск к сестре, сыграл эпизодическую роль в сериале «Сибирский цирюльник» и поступил в МГУ на факультет журналистики. Параллельно Нарцисс подрабатывал в ночных клубах и казино. В конце 1990-х он играл в команде КВН «Сборная РУДН» и участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей» на MTV Россия. В 2001 году Пьер заменил Яну Чурикову в спецвыпуске передачи. Также он работал на радиостанции «Хит ФМ».

Артист обрел широкую известность после участия в «Фабрике звезд 2», где исполнил свой главный хит «Шоколадный заяц». Он вошел в первый альбом Пьера. В 2013 году совместно с Михаилом Гребенщиковым певец выпустил синглы «Купола» и «Сахалинская любовь».

Друзья, коллеги и знакомые Нарцисса запомнили его дружелюбным, позитивным и отзывчивым человеком. Об этом они рассказали «Газете.Ru».

Прохор Шаляпин — друг Нарцисса.

— Пьер запомнился мне как исключительно добрый, отзывчивый, очень жизнерадостный артист, который всегда улыбался. Я никогда не видел его недовольным — он всегда был очень расположен к людям. Никогда никому не отказывал сфотографироваться с ним. Он даже бесплатно пел на мероприятиях, если его просили друзья и знакомые. Абсолютно безотказный добрый парень. У него никогда не было даже намека на проблемы со здоровьем. Своим видом Пьер всегда создавал ощущение, что он здоров, как бык — как, простите, на Руси говорили. Поэтому его уход стал абсолютным шоком и неожиданностью для всех «фабрикантов». Мы все скорбим и вспоминаем его только с доброй улыбкой на лице, потому что он никогда никому не делал ничего плохого.

Дмитрий Прасковьин — участник «Фабрики звезд 2».

— Мы дружили и после «Фабрики». Нарцисс был очень светлым, добрым, веселым и щедрым человеком. В последний раз мы проговорили с ним часа полтора по телефону, много что вспомнили. Я в шоке! Мне его будет очень не хватать!

Гарик Богомазов — экс-участник группы «Отпетые мошенники», друг и коллега Нарцисса.

— Я с ним познакомился еще во время написания гимна MTV — в конце 90-х или начале нулевых это было. Он был тогда совсем молодым ведущим. Потом больше 15 лет мы играли за команду артистов «Старко». И, конечно же, встречались на гастролях, общались. Он был очень хорошим артистом, замечательным человеком, прекрасным семьянином. Он очень много сил вкладывал в дочь. Очень жаль, очень рано ушел.

Виктория Богомазова, жена Гарика Богомазова и его концертный директор, подруга семьи Нарцисса.

— На протяжении многих лет Пьер вместе с Гариком играли за команду звезд-артистов «Старко», всегда дружили, общались. Я познакомилась с Пьером как раз на одной из игр. Он был всегда открытым, доброжелательным, прекрасным семьянином, очень любил дочку Каролину, с большой любовью относился, всегда помогал. Это невосполнимая потеря. Причина [смерти], вроде бы, такая: ему делали операцию на почке, стало [плохо с] сердцем.

Илья Авербух — тренер, играл с Нарциссом за футбольную команду знаменитостей «Старко».

— Эта новость стала для меня по-настоящему шоком. Не могу сказать, что мы с Нарциссом были близкими друзьями, но мы действительно пересекались в ряде футбольных игр. Он был очень светлым и открытым человеком. Это просто не укладывается в голове, когда произносишь слово «был» в отношении такого молодого, яркого, жизнерадостного парня. Когда мы играли, он всегда был душой раздевалки.

Его очень тепло принимали на концертах. У Пьера было очень много музыкальных композиций, и на французском языке он пел потрясающие вещи — но, конечно, стал заложником песни «Шоколадный заяц», которая его преследовала. Он об этом всегда переживал. Но я хочу сказать, что Пьер — очень музыкальный человек, и он здорово работал в абсолютно разных стилях. Это большой и сильный певец. Сил и поддержки семье, а я оставлю о нем только добрые слова.