«Любил Галу больше матери и отца»: какой была русская жена Сальвадора Дали

10 июня 1982 года скончалась галеристка Гала Дали (настоящее имя — Елена Дьяконова). Она была супругой, продюсером и главной музой Сальвадора Дали, который посвятил ей множество работ. После смерти Галы художник впал в депрессию, тяжело заболел и больше не мог рисовать. «Газета.Ru» рассказывает о том, какую роль Дьяконова сыграла в жизни сюрреалиста.

Ранние годы

Модель, галеристка и художественный агент Гала Дали (Елена Дьяконова) родилась 26 августа 1894 года в Казани. Ее отец, чиновник в Министерстве сельского хозяйства Иван Дьяконов, умер в 1905 году. После смерти мужа мать Антонина осталась одна с четырьмя детьми. Вскоре она удачно вышла замуж за адвоката Димитрия Гомберга и вместе с наследниками переехала к супругу в Москву. Кстати, именно Антонина почему-то называла свою дочь не Еленой, а Галой. Отношения девочки с отчимом были настолько хорошими, что окружающие считали их кровными родственниками.

О происхождении Галы известно с ее слов — в действительности информация о ее рождении в столице Татарстана может быть неправдой. Известно, что в сохранившихся адресных книгах нет ни слова о проживании в Казани отца и отчима Елены. В 2003 году испанские кинематографисты снимали фильм к 100-летию со дня рождения Сальвадора Дали и приезжали в Казань. Они не обнаружили документальных подтверждений о дате и месте рождения Елены Дьяконовой в Национальном архиве Татарстана.

Во время учебы в московской женской гимназии Гала дружила с Мариной и Анастасией Цветаевыми. Учеба давалась ей легко. С юных лет Дьяконова отличалась сильным характером, интересом к искусству и хорошим чувством юмора. В мемуарах «Воспоминания» Анастасия Цветаева рассказала о дружбе с Галой:

«Один из самобытных характеров, мною встреченных. Взгляд ее узких, поглощающих глаз, движение волевого рта, — и она была милее, нужнее всех, что глядели на меня с восхищением. Темы все были общие».

Поэтесса Марина Цветаева посвятила подруге свое стихотворение «Мама в саду», напечатанное в ее первом сборнике.

close 100% Сальвадор Дали и Гала, 1941 год Mary Evans/Global Look Press

Первые возлюбленные Галы

В 1912 году Дьяконова поехала в швейцарский санаторий Клавадель лечиться от туберкулеза. Там она начала встречаться с богатым торговцем недвижимостью Полем Элюаром. Он называл возлюбленную Гала — с ударением на последнем слоге на французский манер. Девушка вдохновила его заняться любовной поэзией. После знакомства с уроженкой Казани он написал более сотни поэтических сборников.

Через пять лет после знакомства они поженились, и в 1918 году у пары родилась дочь Сесиль. К тому моменты Гала навсегда уехала из России и поселилась в Париже. В 1921-м она познакомилась со скульптором Максом Эрнстом и согласилась ему позировать. Не расставаясь с Элюаром, Гала стала любовницей Эрнста. Через год художник переехал в дом Элюара во французском городе Валь-д'Уазе. Почти три года они жили одной семьей и не скрывали любовного треугольника. Женщине также приписывали романы с поэтом Луи Арагоном и писателем Анри Бретоном.

Роман с Дали

В 1929 году Гала вместе с супругом посетила молодого и небогатого художника Сальвадора Дали в Кадакесе. На тот момент он вернулся из Парижа после завершения монтажа фильма «Андалузский пес». Ему было 25 лет, Гале — 35. Они мгновенно влюбились друг в друга и поженились в 1934 году. Художник очень тепло отзывался о своей возлюбленной, описывая ее в автобиографии «Тайная жизнь Сальвадора Дали»:

«Тело у нее было нежное, как у ребенка. Линия плеч — почти совершенной округлости, а мышцы талии, внешне хрупкой, были атлетически напряжены, как у подростка. Зато изгиб поясницы был поистине женственным. Грациозное сочетание стройного, энергичного торса, осиной талии и нежных бедер делало ее еще более желанной».

Ради Дали женщина оставила не только супруга, но и 11-летнюю дочь Сесиль. Она и ранее мало общалась с наследницей, доверив ее воспитание другим людям. «Дети меня не очень-то интересовали», — говорила Гала.

Она стала второй женской моделью Дали после его младшей сестры. Художник постоянно восхвалял возлюбленную и вдохновлялся ею. В свою очередь, Гала взяла на себя финансовые дела супруга и привела его к приличному доходу. Они зарегистрировали свой брак 50 раз в каждой стране, которую посещали.

«Я люблю Галу больше матери, больше отца, больше Пикассо и даже больше денег», — говорил Дали о супруге.

Художник посвятил Гале десятки картин, среди которых — «Мадонна из Порт-Лигата», «Тайная вечеря», «Галарина», «Христос-Гала» и «Атомная Леда». На всех полотнах она изображена с прямой осанкой, строгим взглядом и легкой улыбкой. Автор часто рисовал Галу в центре религиозных мотивов — критики связывают это с фанатичным отношением Дали к супруге.

close 100% Сальвадор Дали и Гала во время вечеринки, 1941 год AP

Продюсирование мужа

Первое время Дали и Гала жили бедно в маленьком рыбацком доме в Порт-Лигате. Семья художника испытывала неприязнь к Гале. Связанные с этим конфликты и сделанная Дали на холсте надпись «Иногда я с наслаждением плюю на портрет моей матери» привели к тому, что отец проклял сына и отказался помогать ему материально.

В 1930-е годы Гала освоила профессии продюсера и агента. Вскоре после замужества супруги переехали в Париж, где Дали писал картины, а жена занималась их продвижением. Благодаря ей в Париже появилось меценатское общество «Зодиак», которое платило Дали хорошие гонорары.

Когда картины художника долго не заказывали, Гала заставляла его придумывать товарные бренды и эскизы костюмов. Сильная натура жены очень помогала слабовольному художнику зарабатывать и оставаться конкурентоспособным.

Кроме того, Гала и сама участвовала в написании картин, — в 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке была представлена большая инсталляция «Сон Венеры» авторства четы Дали. Вход в павильон был выполнен в виде женских ног, а внутри рядом с картинами Дали соседствовали живые модели.

close 100% Сальвадор Дали и Гала, 24 декабря 1951 года JH/AP

Свободные отношения

Как и многие европейцы в те годы, Гала считала нормой иметь отношения на стороне. Из-за этого она часто ругалась с мужем, но о расставании речи не шло. В 1968 году Дали купил для Галы замок в готическом стиле в маленьком поселке Пуболь (провинция Жирона). Перед тем как передать замок жене, художник его отреставрировал и расписал стены. Без предварительного письменного разрешения жены он не мог посещать ее жилище.

«Гала взяла меня за руку и вдруг сказала: «Еще раз спасибо тебе за все. Я принимаю замок Пуболь, но при одном условии: без моего письменного приглашения ты здесь появляться не будешь». Это условие польстило моим мазохистским наклонностям и привело меня в полный восторг. Гала превратилась в неприступную крепость, какой и была всегда», — писал Дали позднее.

Последним известным любовником Галы был молодой певец Джефф Фенхольт, исполнивший главную роль в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». Парень был на 57 лет моложе Галы. Она помогла карьере Фенхольта и даже подарила ему большой дом.

Смерть

В последние годы жизни Гала болела и становилась все более немощной. В своем дневнике она писала, что день смерти станет самым счастливым днем в ее жизни. Он наступил 10 июня 1982 года в Испании, когда Гале было 88 лет. Женщина завещала похоронить ее в своем замке в Пуболе. Корреспондент «Советской культуры» Алексей Медведенко писал из Испании о том, что ради исполнения последней воли жены Дали нарушил закон. Со времен эпидемии чумы запрещалось перевозить тела без разрешения властей, но художник это сделал.

«Обнаженное тело покойной завернули в одеяло и положили на заднее сиденье «кадиллака». За руль садится водитель Артуро. Их сопровождает сестра милосердия. Договорились, что если их остановит полиция, они скажут, что Гала умерла по дороге в госпиталь. Знаменитый «кадиллак» Дали, свидетель многих счастливых путешествий по Франции и Италии, превратился в катафалк. Через час с небольшим он доставляет покойную в Пуболь. Там уже было все приготовлено для погребения. Гроб с прозрачной крышкой с телом Гала был погребен в склепе замка 11 июня в шесть часов вечера в присутствии самого Дали», — сообщил журналист.

На погребении Галы 78-летний вдовец присутствовать отказался.

close 100% Сальвадор Дали и Гала, 1957 год KPA/Global Look Press

Состояние Дали после смерти жены

После смерти супруги Дали впал в глубочайшую депрессию. Начавшаяся у него годом ранее болезнь Паркинсона прогрессировала, а картины становились проще и мрачнее. На одной из его последних работ «Петушиные бои» изображены простые закорючки. Медсестрам было трудно ухаживать за художником, потому что он бросал в них различные предметы, кусался и кричал.

«Я живу бок о бок со смертью с тех самых пор, как понял, что дышу, и она убивает меня, хладнокровно и сладострастно, — точно так же, как я, отвоевывая секунду за секундой. И весь мой путь – это одно непрерывное, тягостное, рушащее все и вся усилие, один отчаянный порыв», — писал Дали.

Однажды он решил больше не вставать с постели и не есть. Он похудел до 46 килограммов и не мог ровно держать кисть.

После смерти Галы он переехал в замок, где она была похоронена. В 1984 году там произошел пожар, и парализованный старик долго звонил в колокольчик, но не дождался помощи, дополз до двери и потерял сознание. Личный секретарь помог Дали выбраться из замка. Несмотря на тяжелые ожоги, художник выжил. Ему сделали несколько операций по пересадке тканей. Затем Дали поселился на своей вилле Фигерасе и не возвращался в замок до конца своих дней. Увидевшая его журналистка Вероника Прат написала во французском «Фигаро»:

«Пять лет назад Дали еще работал без устали в своем дворце Пуболь, в ателье, где царил невообразимый беспорядок, где стояло чучело льва, валялись диковинные раковины, краски, кисти, холсты, листы плотной бумаги. Нередко он писал несколько картин сразу, переходя от одной к другой, делая точные, мягкие мазки.

Но это был уже старик. Однако меня потрясла не сама его старость, а худоба и крупные коричневые пятна на коже лица. Усы подкрашены и подкручены, седые волосы — длинные и не очень послушные — ниспадали на открытую шею. Гордый и измученный, он не выпускал из рук кисти».

В начале января 1989 года Дали был госпитализирован с диагнозом «сердечная недостаточность». Он умер 23 января 1989 года, пережив супругу на семь лет. Художник завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, — его тело замуровали в пол в одной из комнат театра-музея Дали в Фигерасе.