«Не каждая женщина готова юморить публично»: интервью с актрисой Мариной Федункив

В интервью «Газете.Ru» актриса Марина Федункив, звезда «Реальных пацанов» и «Comedy Woman», рассказала о личной жизни, сложных темах для юмора в России и необычном карьерном пути.

— Некоторые ваши скетчи напоминают стилистику «33 квадратных метров». Вам близок постсоветский китч? Как определяете собственный стиль?

— В своих скетчах я не придерживаюсь какой-либо стилистики, а стараюсь делать их максимально социальными, понятными и близкими широкой аудитории. И добавляю юмор, как бы давая понять, что в любой жизненной ситуации можно найти повод для улыбки. Какие-то моменты открыто высмеиваю, но стараюсь это делать не со злом, негатива вокруг и так полным-полно.

— Согласны ли с тем, что жанр анекдота исчезает как продукт прежней эпохи, уступая место мемам?

— Поспорю, хороший анекдот к месту — отличная штука. Опять же, мемы надо смотреть, но когда общаются люди в большой компании, ходить и показывать каждому мем с телефона — странно. А вот рассказать анекдот или историю, которую услышат все — и в идеале над ней посмеются, в таких условиях куда проще

— Юмор весьма специфичен, локален и зависит от времени. Очень часто смысл многих шуток с годами утрачивается. Что помогает артисту оставаться востребованным в столь изменчивой сфере?

— Во-первых, наверное, наблюдение. В театральных вузах есть специальные дисциплины, которые направлены на то, чтобы будущие артисты могли сыграть то или тех, за чем или кем они наблюдали в течение какого-то периода. Мои персонажи из кино и скетчей тоже продукты «наблюдения». Мама Коляна из «Реальных Пацанов» — наборный персонаж из разных женщин, с которыми меня сталкивала жизнь. А в сольном моем нынешнем концерте у каждого из артистов образы, максимально сотканные из наблюдений за обычными людьми — и поэтому близкие очень многим зрителям.

Во-вторых, надо стараться идти в ногу со временем и не стесняться постоянно учиться новому, следить за тенденциями. Я, например, активно пользуюсь социальными сетями, тот же TikTok не отвергала, а практически сразу завела там профиль. Отговорки про то, что, мол, «возраст не тот» для новаций и технологий, я не приветствую.

— Кажется, что сегодня общество острее реагирует на шутки. На какие темы в России шутить сложно?

— Да, согласна. Люди во всем ищут либо подвох, либо глубокий смысл. И обижаются, когда его не находят или находят какой-то мегаглубокий подтекст… Хотя часто шутка — это всего лишь шутка, без всяких дополнительных смысловых нагрузок. И темы, которые становятся табуированными со временем, расширяются… Я, пожалуй, не возьмусь объективно огласить их список. Но для себя лично знаю, что вне зависимости от реакции аудитории есть темы, которые я сама не готова затрагивать публично: религия, например.

— Всегда ли качество выступлений зависит от харизмы стендап-артиста? И что мешает самовыражению больше всего? Ведь даже есть мнение, что цензура, напротив, способствует креативу…

— Ой, как интересно… А как цензура способствует креативу? Это как старение способствует здоровью? Сильно сомневаюсь.

Есть целый набор факторов, которые влияют на то, зайдет шутка или нет. Да, порой не самые смешные моменты можно вытянуть за счет харизмы, а иногда разрывные истории не заходят, ведь донесены они пресно. Но при этом всегда должен быть простор, о чем шутить. Когда начинаешь задумываться и ограничивать искусственно, ничего хорошего из этого не выходит. Со стрессами и агрессией если юмор не поможет людям справиться, то они их будут выливать вовне. А это ужасно.

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— Если посмотреть на выступления «Comedy Woman», то у каждой из участницы свое неповторимое амплуа. Расскажите, как вы попали в проект? Вы сами выдумали свой образ?

— Меня позвал сначала в качестве гостьи, а затем и постоянной участницы продюсер шоу Слава Дусмухаметов. В своей книге «Жизнь сквозь смех» я очень подробно описала мой опыт работы в шоу, все перипетии и благодарности, связанные с ним. Поэтому повторять не хотелось бы, чтобы снова не задеть чьих-то чувств. Дусмухаметов — огромный талант, и он увидел, что я смогу органично влиться в «Comedy», а образы уже придумывала авторская группа. Но я, естественно, их дополняла, что-то импровизировала, придумывала практически по каждому номеру.

— Вы сделали юмор своей профессией, а насколько часто вам удается создавать веселую атмосферу в кругу близких людей — не бывает ли утомительно?

— Наоборот. Благодаря юмору удавалось переживать самые тяжелые моменты в жизни. И потом, легкая шутка может разрядить любую сложную ситуацию. Я безмерно рада и счастлива, что у моего супруга потрясающее чувство юмора. Даже на не родном для него русском, он может «отчебучить» отлично. Для меня способность шутить, смеяться в том числе и над собой — одно из главных привлекательных качеств в людях.

— Сталкивались ли вы за карьеру с какими-то абсурдными стереотипами? Есть ли отличия мужского юмора от женского?

— Всегда и в России, и за границей было немалое количество талантливых женщин — комедийных актрис, комиков, юмористок. Фаина Раневская — вообще эталон. Или Бэтт Мидлер в Голливуде, всю карьеру выстроившая на отчасти карикатурных ролях. Те же «Comedy Woman» или «Женский стендап» интересны аудитории вне зависимости от пола и возраста, потому что шутки здесь про понятные многим вещи. Да, наверное, есть какая-то специфика, женщины больше предпочитают вникать и шутить о чем-то более социальном, но, мне кажется, это формальности.

Что касается конкуренции, ну да, мужчин-комиков больше. Но это не по той причине, что у женщин получается хуже. Просто не каждая женщина готова юморить публично. Зато те, кто берутся, делают это бомбически. Подтверждением моим словам служит огромное внимание и гигантские аудитории Иры Мягковой, Юли Ахмедовой, Наташи Красновой, Лилии Абрамовой и многих других. Кто попробует сказать, что они менее талантливые, чем мужчины? Лично я обожаю юмор каждой из них.

— Вы работали проводницей в РЖД, воспитателем в детском доме, прачкой и продавцом на рынке, сортировщицей на овощной базе… Не удивляет ли вас то, что этот жизненный путь был своего рода «репетицией» — ведь ваши героини такие же, из народа?

— Не то что удивляет. Но, конечно, опыт наблюдения за разными людьми, разные жизненные ситуации, в которых я оказывалась, — все это помогает составить целостные образы персонажей. Когда люди узнают себя, своих соседей, родственников, знакомых — им понятнее и интереснее становится.

— Ваш муж — итальянец, часто ли вы обмениваетесь шутками? И всегда ли он понимает специфику русского юмора?

— У Стефано отличное чувство юмора. Он круто шутит — и это один из факторов, почему мне с ним так легко. Помимо прочего, еще и в плане юмора у нас отличное взаимодействие.

close 100% Пресс-служба Марины Федункив

— Взлет вашей карьеры пришелся на 37 лет, а личное счастье пришло в 50. Сейчас многие родители торопят своих детей обзаводиться семьей, но ваш пример показывает, что все только впереди, спешить незачем. Как относитесь к эйджизму?

— Ребята, 21 век на дворе. Ну как мерить можно по возрасту, когда сейчас столько способов всячески продлить молодость и возможности организма? В моей песне «С Днем Рождения» есть слова, которые я могу назвать своим девизом: «Только цифры в паспорте не главное, ведь важнее молодость души». Так и есть. Да, конечно, я в 50 не могу физически сделать что-то, что могла в 20, но я же способна наслаждаться жизнью, пробовать новое, а потому не собираюсь ставить на себе крест.

И я не сторонница ранних браков, честно говоря. Но и не осуждаю. Все же страна у нас сложная, и тащить все одному сложнее, чем когда есть партнер-единомышленник. Но именно единомышленник, друг, поддержка, спина… А это возможно, когда люди уже пожили и осознанно подходят к тому, чтобы построить отношения. Потому я за то, чтобы пожить, посмотреть по сторонам, изучить жизнь, а уже потом осознанно создавать семью и отношения.

— В одном из интервью вы говорили, что у вас с мужем общее пристрастие к пище. Какая кухня — ваша любимая? Есть ли блюда, которыми вы радуете друг друга?

— Конечно, я теперь фанат итальянской кухни. Мне кажется, в ней предусмотрено все, чтобы удовлетворить потребности любого гурмана. Так что все пасты и брускетты я употребляю с удовольствием! А вот из неитальянского Стефано обожает борщ, которым его балую уже я.

— Вы говорили, что любите путешествовать. Есть ли у вас такое место силы, где вы полностью отдыхаете от повседневной суеты?

— Это, как ни странно, наш дом. Рядом супруг, наши животные, и я могу расслабиться. Но путешествовать и правда обожаю. Столько и в нашей стране, и в мире разных культур, о которых мегаинтересно узнавать, и красивейших мест — глаз не оторвать.

— Ваш отец был валторнистом и не очень хотел, чтобы вы последовали по его стезе. Вы всегда хотели петь? Обучал ли он вас музыке? Вообще — переживали ли когда-либо об отсутствии серьезного академического музыкального образования?

— Он не столько не хотел музыкальной или артистической карьеры для меня, сколько на своем опыте понимал, какими выматывающими могут быть гастроли, а потому всячески советовал мне поступать не на актрису, а на режиссера. Музыкального образования у меня нет, но вот слух хороший достался, вероятно — от папы. Но я на звание певицы и не претендую. Везде говорю, что я — «поющий персонаж», у меня задача людей не вокалом удивлять, а веселить, в том числе и посредством песен и музыкальных номеров.

— Есть ли певец, с которым вы бы хотели записать совместный сингл?

— Таких немало, если честно. Но мне кажется, что я смогу выступить с любым артистом. Главное, чтобы это выглядело органично — и была правильная песня. Мечта записать песни на студии ABBA была, и я ее в прошлом году в Стокгольме реализовала! А вот прямо чтобы горела лампочка с кем-то непременно дуэт сделать — пожалуй, нет.

close 100% Пресс-служба Марины Федункив

— Как вы относитесь к культуре отмены? Считаете ли, что люди искусства и спортсмены должны быть вне политики? Справедлив ли нынешний бойкот в отношении россиян?

— Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Многие артисты и спортсмены заняты своим — и не до конца способны понять и оценить какие-то события. Поэтому ждать от них полноценной экспертизы лишь из-за их публичности — странно. Я сейчас не обесцениваю ни в коем случае чьи-то умственные способности, я говорю о том, что не совсем верно ожидать от артистов вовлечения в политику, например. При этом считаю, что в случае выражения гражданской позиции отрицать талант человека не всегда правильно, равно как и освобождать его от ответственности: высказался, значит — будь готов к последствиям.

— Большую известность вам принесла роль мамы Коляна в «Реальных пацанах». Можно ли сказать, что вы идеально совпали характерами с героиней?

— Не соглашусь, что мы совпадаем характерами, хотя нас часто отождествляют. Мама Коляна — это такой наборный персонаж из характеров женщин, с которыми меня сводила жизнь. Но по большому счету она и я — разные персонажи. Марина — очень навязчивая, любит делать нахрапом, брать быка за рога. Я — другая, терпеть не могу навязываться…

— Чаще всего вам достаются роли в комедиях. Не хотели бы вы попробовать себя в чем-то принципиально новом — фантастическом триллере, хорроре или криминальной драме?

— С удовольствием, но, видимо, режиссеры видят меня исключительно как комедийную актрису — все присылаемые сценарии и роли об этом свидетельствуют (смеется). Как только пришлют стоящий триллер или драматический сюжет предложат — сразу же рассмотрю.

— Есть ли персонаж из кино, литературы или мировой истории, с которым вы себя ассоциируете?

— Напрямую ассоциирую или копирую — таких нет. Но мне очень близка Фаина Раневская. К тому же, мы с ней родились в один день.