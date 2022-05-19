«Когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России»: как Наталия Орейро становилась русской

Звезда сериала конца 90-х «Дикий ангел» Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в Уругвае. В 21 год она обрела всемирную популярность, начала много путешествовать — и влюбилась в Россию. «Газета.Ru» рассказывает о том, как артистка построила карьеру, связала свою жизнь со страной, далекой от родных ей мест, и обратилась в эфире к Путину фразой «дай мне паспорт».

Начало карьеры и «Дикий ангел»

Актриса и певица Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в уругвайской столице Монтевидео. Ее отец был продавцом, мать — парикмахером. В детстве Наталия занималась в театральной студии и снималась в рекламе. К 16 годам в ее актерском портфолио были ролики для таких компаний, как Coca-Cola, Pepsi и Johnson&Johnson.

Переехав в Буэнос-Айрес, Орейро начала работать виджеем на телеканале MTV и играть эпизодические роли в сериалах. В 1996 году к актрисе пришел успех благодаря съемкам в шоу «Богатые и знаменитые». В возрасте 18 лет она записала саундтрек к романтической комедии «Аргентинец в Нью-Йорке» и познакомилась с продюсером Густаво Янкелевичем. Он помог Орейро выпустить сольный альбом «Natalia Oreiro» и предложил ей сыграть Милагрос в сериале «Дикий ангел». Эта роль стала самой узнаваемой в карьере актрисы. На пресс-конференции ТАСС в 2020 году Орейро рассказала о значении «Дикого ангела» в ее карьере.

«Даже если я буду играть драматические роли, все равно вы будете помнить меня как Милагрос, — сказала Орейро. — Это персонаж, которого я сама придумала, она похожа на меня. Благодаря «Дикому ангелу» я получила очень многое и наслаждаюсь этим. Благодаря этой роли я сейчас здесь нахожусь».

Запись дебютного альбома певицы проходила в Буэнос-Айресе и Майами. Пластинку продюсировал Пабло Дюран, который вместе с Фернандо Лопесом Росси написал легендарную песню «Cambio Dolor». По всему миру было продано около 1,6 млн копий первого альбома Орейро.

close 100% Актеры Наталия Орейро и Факундо Арана в сериале «Дикий ангел» (1998) Television Federal (Telefe)

Музыка и кино

В 2000 году Орейро выпустила сингл «Tu Veneno» и сняла к нему клип в Лос-Анджелесе. В ролике она сыграла сексуальную героиню комиксов, которая борется со злом. Сингл достиг первых строчек в странах Латинской Америки и Европы, а видеоклип получил номинацию на премии MTV Video Music Awards Latin America. Одноименный альбом «Tu Veneno» был продан по всему миру в количестве более 3,6 млн копий и стал самым коммерчески успешным релизом Орейро.

Ради сериала «Качорра» (2002) актриса кардинально сменила имидж и предстала перед зрителями с огненно-рыжими волосами. Она также записала заглавную тему шоу — песню «Cuesta arriba, cuesta abajo». Композиция стала первым синглом в поддержку предстоящего третьего и последнего студийного альбома Орейро «Turmalina» (2002). Затем она записывала только альбомы-компиляции, синглы и саундтреки к фильмам.

Всего актриса снялась в 57 фильмах и сериалах. Чаще всего она появлялась в многосерийных проектах — таких, как «Ты — моя жизнь» (2006), «Аманда О» (2008), «Когда ты мне улыбаешься» (2011) и «Темный ангел» (2012). Наиболее известными полнометражными лентами с участием Орейро являются «Клеопатра» (2003), «Музыка в ожидании» (2009) и «Я — Джильда» (2016). В последнем актриса исполнила роль трагически погибшей аргентинской певицы Джильды через 20 лет после ее смерти.

close 100% Наталия Орейро и ее муж Рикардо Мольо, 2002 год Jeff Kravitz/FilmMagic

Тур «Наша Наташа» и российское гражданство

Впервые Орейро посетила Россию в 2001 году. Она призналась, что сразу же ощутила духовную связь с русской культурой.

«Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России — это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости. Меня всегда восхищало не только то, как русские преодолевают боль войн, но также их проявление в искусстве. Я поклонница великих русских писателей и поэтов», — сказала артистка.

В 2014 году Орейро возобновила музыкальную карьеру и отправилась в тур по Восточной Европе под названием «Наша Наташа». Исполнительница выступила в 19 российских городах и собрала более 60 тыс. человек в московском спортивном комплексе «Олимпийский». Затем она записала русскую версию песни «Me muero de amor» и сняла на нее клип. В том же году она выступила в Санкт-Петербурге на фестивале «Супердискотека 90-х». В течение 20 лет звезда почти ежегодно посещала Россию и побывала во многих уголках страны.

«Я пересекла Транссибирскую магистраль, была в Сибири и на Урале. Фактически я была в России во все времена года: летом, зимой, я очень мерзла, страдала от жары. Должна сказать, это не только самая большая страна мира, но и мой второй дом. Я его очень люблю», — говорила Орейро.

close 100% Наталья Орейро во время выступления в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2019 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Во время одного из гастрольных туров уругвайский режиссер Мартин Састре снял документальный фильм «Наша Наташа» (2020) о феномене Орейро.

К чемпионату мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году, Орейро записала песню «United By Love» на английском, испанском и русском языках. Перед празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне артистка надела советскую гимнастерку и спела композицию «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы.

«Эта песня вызывает у меня особые эмоции, заставляет чувствовать, через что прошел русский народ в то время», — прокомментировала она.

В 2019-м Орейро стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» и через экран обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство.

«Путин, дай мне паспорт», — сказала Орейро на русском языке.

Осенью 2021 года актриса и ее сын Мерлин Атауальпа получили российские паспорта. Впервые прилетев в Россию с новым паспортом, Орейро привилась «Спутником V» и рассказала kp.ru о своих ощущениях от получения гражданства.

«Когда самолет сел, я почувствовала невероятные эмоции… Смотрела в иллюминатор и почувствовала себя частью этого пейзажа! Моя душа стала еще более русской», — сказала артистка.

close 100% Актриса Наталия Орейро во время вручения российского паспорта в посольстве РФ, Буэнос-Айрес, Аргентина, 10 ноября 2021 года Елена Кондратьева/ТАСС

Она отметила, что пока не собирается обзаводиться недвижимостью в России, потому что имеет резиденцию в Аргентине. По словам Наталии, она допускает, что в будущем приобретет жилье в России.

«Возможно, когда мне будет больше лет, когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России. Мне, кстати, очень нравится Черное море», — отметила Орейро.

В конце февраля на ТНТ состоялась премьера второго сезона шоу «Музыкальная интуиция» с участием актрисы. Сейчас Орейро находится в Уругвае и участвует в местном шоу «Голос» в статусе наставника. Почти все посты в своих соцсетях артистка дублирует на русском языке.

Личная жизнь

close 100% Наталия Орейро с сыном nataliaoreirosoy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Первые серьезные отношения Орейро продлились шесть лет — до 2000 года она встречалась с актером Пабло Эчарри. Через год после тяжелого разрыва актриса вышла замуж за лидера рок-группы Divididos Рикардо Мольо. В 2012 году у них родился сын Мерлин Атауальпа. Будучи на восьмом месяце беременности, Орейро снялась обнаженной в рекламной кампании Greenpeace против вырубки лесов в Аргентине.

В 2011 году она стала Послом доброй воли в Аргентине и Уругвае. Ранее Орейро выступила за легализацию однополых браков и приняла участие в кампании против торговли людьми.