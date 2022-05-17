От Серебренникова до Кроненберга: 20 главных фильмов стартующего Каннского фестиваля

С 17 по 28 мая мая во Франции пройдет 75-й Каннский кинофестиваль. В преддверии его открытия «Газета.Ru» рассказывает о главных картинах основной и внеконкурсных программ мероприятия.

Основная программа:

Новая картина Кирилла Серебренникова, в центре которой история супруги Петра Чайковского (в исполнении Одина Байрона), Антонины Милюковой (Алена Михайлова). Также в фильме сыграли Мирон Федоров (Oxxxymiron) и Филипп Авдеев. «Жена Чайковского» станет третьей картиной Серебренникова, представленной в Основном конкурсе Канн. В 2018 году за главный приз боролась его музыкальная драма «Лето», а в 2021-м — экранизация романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе».

Два предыдущих раза режиссер не мог лично присутствовать на фестивале. В этом году постановщик лично представит свой фильм.

«Преступления будущего» («Crimes of the Future»), Дэвид Кроненберг

После прошлогоднего триумфа «Титана» Жюлии Дюкурно фестиваль продолжает интересоваться боди-хоррорами, за которые на сей раз отвечает законодатель жанра — Дэвид Кроненберг. Действие его нового фильма разворачивается в мире ближайшего будущего, в котором жизнь человечества изменил «синдром ускоренной эволюции». Артист Сол (Вигго Мортенсен) придумал необычный способ заработка: ради потехи публики он с помощью своей жены Каприз (Леа Сейду) отращивает себе новые органы. Еще одну ключевую роль в ленте исполнила Кристен Стюарт.

Говоря о сюжете фильма, Кроненберг признался, что изначально картину предлагали Netflix, но стриминговый сервис испугался провокационной формы истории и отказался от покупки. Кроненберг в отместку назвал Netflix «слишком консервативным».

«Время Армагеддона» («Armageddon Time»), Джеймс Грэй

Новая работа автора нашумевшей драмы «К звездам» Джеймса Грэя. История «Времени Армагеддона» происходит в 1980-е, когда в Америке выбирали нового президента (им стал Рейган), а сам Грэй учился в одной школе с будущим главой государства — Дональдом Трампом. Сюжет состоит из личных воспоминаний постановщика, которому удалось собрать блестящий звездный каст — главные роли в картине сыграли Энн Хэтэуэй, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Оскар Айзек и другие.

close 100% Энн Хэтэуэй, Энтони Хопкинс и Майкл Бэнкс на съемках фильма «Время Армагеддона» (2022) James Devaney/GC Images/Getty Images

«Решение уйти» («Hyeeojil gyeolsim»), Пак Чхан-ук

Эротический триллер режиссера, подарившего миру «Олдбоя». «Решение уйти» — романтический триллер о детективе, который во время расследования влюбляется в жену убитого, являющуюся одной из главных подозреваемых. Сценарий Пак Чхан-ук написал вместе с Сон Со-ген, с которой он уже работал ранее над фильмами «Сочувствие госпоже месть» и «Служанка».

close 100% Кадр из фильма «Решение уйти» (2022) CJ Entertainment

«Звезды в полдень» («Stars at Noon»), Клер Дени

Провокаторша Клер Дени после «Высшего общества» возвращается со своей новой картиной «Звезды в полдень». Действие разворачивается в 1984 году в Никарагуа. Оказавшиеся в центре политического переполоха английский бизнесмен (Джо Элвин) и американская журналистка (Маргарет Куэлли) влюбляются друг в друга, но по внешним причинам вынуждены бежать из страны — и от преследующего их ЦРУ. Фильм основан на одноименном романе писателя Дениса Джонсона.

close 100% Кадр из фильма «Звезды в полдень» (2022) arte France Cinema

«Посредник» («Beurokeo»), Хирокадзу Корээда

Одна из самых ожидаемых премьер Канн-2022 от режиссера «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээда. Его новая картина — это социальная драма о группе незнакомцев, оказавшихся связанными друг с другом через беби-бокс (место, где родители оставляют нежеланных младенцев). В главных ролях топ-звезды южнокорейского кино: Сон Кан-хо («Паразиты»), Пэ Ду-на («Сочувствие господину Месть»), Кан Дон-вон («Поезд в Пусан 2») и Ли Джи-ын («Алое сердце»).

close 100% Кадр из фильма «Посредник» (2022) CJ Entertainment

«Миндальное дерево» («Les Amandiers»), Валерия Бруни-Тедески

Драмеди сестры Карлы Бруни, актрисы и режиссера Валерии Бруни-Тедески. Действие фильма происходит в конце 1980-х. Молодые друзья Стайл, Виктор, Адель и Этьен поступают в актерскую школу Патриса Шеро и Пьера Романса. Вместе они переживут общую трагедию, которая повлияет на всю их последующую жизнь.

Одну из главных ролей в фильме сыграл муж режиссера, актер Луи Гаррель. Для самой Бруни-Тедески участие в конкурсе Каннского кинофестиваля не является дебютным — в 2013 году она уже боролась за главный приз вместе со своей картиной «Замок в Италии».

close 100% Кадр из фильма «Миндальное дерево» (2022) arte France Cinema

«Hi Han» (Eo), Ежи Сколимовский

Работа поляка Ежи Сколимовского — одна из самых интересных в конкурсной программе Канн этого года. «Hi Han» — ремейк классического французского фильма «Наудачу, Бальтазар» Робера Брессона. Это трагическая история про ослика, молчаливого свидетеля человеческих трагедий, жизнь которого начинается в польском цирке, а заканчивается на скотобойне.

close 100% Кадр из фильма «Иа» (2022) Alia Film

«Тори и Локита» («Tori and Lokita»), Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн

Новая картина дважды лауреатов Каннского кинофестиваля братьев Дарденн. Главные герои «Тори и Локита» — молодая пара африканских беженцев, отправляющаяся в поисках лучшей жизни в Бельгию.

Более подробной информации о картине нет, но зная фирменный стиль авторов, можно смело предположить, что зрителей фестиваля ожидает напряженная и пронзительная драма о маленьком человеке, оказавшемся один на один с большой бедой.

close 100% Кадр из фильма «Тори и Локита» (2022) Savage Film

«Треугольник печали» («Triangle of Sadness»), Рубен Эстлунд

Первый проект шведского постановщика Рубена Эстлунда, снятый на английском языке. Эстлунд считается любимчиком Канн (ранее он представлял на киносмотре свои драмы «Форс-мажор» и «Квадрат» — последняя принесла ему главный приз фестиваля, а также подарила номинацию на «Оскар»).

Главные герои «Треугольника печали» — выжившая после кораблекрушения группа людей, которые оказываются на необитаемом острове. Это несколько супермоделей, пара миллиардеров, капитан-марксист (его сыграл Вуди Харрельсон) и повар. Вместе им придется как-то ужиться и не сойти с ума в ожидании своего спасения.

close 100% Кадр из фильма «Треугольник печали» (2022) arte France Cinema

«Брат и сестра» («Frère et soeur»), Арно Деплешен

Новая драма еще одного фаворита Канн Арно Деплешена. Главные герои фильма Алиса и Луи — брат и сестра, которые восстанавливают общение после 20 лет молчания. Причиной этому становится внезапная смерть родителей в автокатастрофе. Центральные роли в проекте исполнили Марийон Котийяр и Мельвиль Пупо («Лето 85'», «Любовь со словарем»).

close 100% Кадр из фильма «Брат и сестра» (2022) arte France Cinema

Новая работа румынского режиссера Кристиана Мунджиу — трижды лауреата Каннского кинофестиваля за фильмы «Выпускной», «За холмами», а также «4 месяца, 3 недели и два дня». Сюжет «R.M.N» пока держится в секрете, но учитывая былые заслуги постановщика, его новая лента авансом входит в топ главных ожиданий мировой критики.

close 100% Кадр из фильма «RMN» (2022) Filmgate Films

«Восемь гор» («Le otto montagne»), Феликс ван Гронинген, Шарлотта Вандермерш

Фильм является экранизацией одноименного романа писателя Паоло Коньетти. Главный герой Бруно живет в горной деревне, а Пьетро — в большом городе. У каждого из них свои трудности в жизни и общении с окружающими, но их случайная встреча кардинальным образом меняет обоих.

close 100% Кадр из фильма «Восемь гор» (2022) Elastic Film

«Close», Лукас Дон

Новая драма Лукаса Донта, который в 2018 году привозил на фестиваль свою картину «Девочка», принесшую ему сразу три награды: за режиссерский дебют, приз ФИПРЕССИ (кинопрессы) и «Квир-пальму» за освещение ЛГБТ-темы.

«Close» посвящен подросткам Лео и Реми, чья дружба переживает непростые времена. Разобраться в отношениях им помогает Софи, мама Реми.

close 100% Кадр из фильма «Близко» (2022) Diaphana Films

Внеконкурсные показы:

Продолжение большого кинохита «Топ Ган», некогда запустившего карьеру молодого Тома Круза в стратосферу. Пит Митчелл по прозвищу Мэверик более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Возглавив подготовку отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга. Впереди — неопределенность, за спиной — призраки прошлого. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам, которые грозят ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности от тех, кто будет назначен на вылет. Заглавную песню к фильму писала Леди Гага.

«Элвис» («Elvis»), Баз Лурман

История жизни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, рассказанная через призму его сложных 20-летних взаимоотношений с менеджером, полковником Томом Паркером (Том Хэнкс). Главную роль Элвиса в картине исполнил Остин Батлер, работу которого лично высоко оценила вдова Элвиса. Одну из заглавных композиций к фильму написали триумфаторы прошлогоднего «Евровидения» и любимцы модных лукбуков, итальянцы Måneskin.

«Естественная история разрушений», Сергей Лозница

Документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы, основанный на одноименной книге писателя Винфрида Георга Зебальда. Фильм состоит из архивных съемок бомбардировки немецких городов силами союзников в конце Второй мировой.

close 100% Кадр из фильма «Естественная история разрушений» (2022) Progress Film

«Три тысячи лет желаний» («Three Thousand Years of Longing»), Джордж Миллер

Сам Миллер называет свой новый фильм «эпическим по масштабам», но подчеркивает, что он является полной противоположностью «Безумного Макса». «Три тысячи лет желаний» — по большей части интерьерная разговорная драма, хотя и не лишенная экшена.

Во время поездки из Лондона в Стамбул ученая и литературовед Ателия (Тильда Суинтон) неожиданно встречает волшебного джинна в исполнении Идриса Эльбы. Он предлагает исполнить три ее желания, но Ателия утверждает, что полностью довольна жизнью и ни в чем не нуждается. Но одолеваемая страстью к историям, она оказывается заворожена рассказами джинна о том, как 3000 лет сквозь эпохи он стремится к свободе, постоянно ускользающей от него.

close 100% Кадр из фильма «Три тысячи лет желаний» (2022) MGM

«Джерри Льюис: Trouble in Mind», Итан Коэн

Еще одна история о звезде рок-н-ролла — на этот раз о музыканте Джерри Ли Льюисе, которую перенес на экран Итан Коэн. Режиссер обещает захватывающий взгляд на профессиональную и личную жизнь музыканта.

close 100% Кадр из фильма «Джерри Льюис: Trouble in Mind» (2022) A24

«Маскарад» («Mascarade»), Николя Бедос

Главный герой фильма Адриен — в прошлом танцовщик, вынужденный прервать карьеру из-за аварии. С этого момента он праздно растрачивает свою жизнь на Лазурном берегу, пользуясь поддержкой бывшей киноактрисы Марты (Изабель Аджани). Жизнь Адриена меняется после встречи с Марго — красивой девушкой, добывающей деньги с помощью мошенничества и связей с богатыми мужчинами. Молодые люди придумывают дьявольский план, чтобы обеспечить себе безбедное будущее.

Режиссер фильма Николя Бедос специализируется на красивых романтических отношениях про мужчин и женщин. За его плечами такие европейские хиты, как «Он и Она», «Прекрасная эпоха». Что немаловажно — из раза в раз ему удается заманивать в своих проект настоящих легенд французского кино. В «Прекрасной эпохе» на экране сияла Фанни Ардан, а «Маскараде» — Изабель Аджани.