Звездные гастроли: какие певцы, артисты и музыканты посетили Донбасс

Начало мая для жителей Донбасса было богатым на торжественные даты. За празднованием Дня Победы последовали мероприятия, приуроченные к Дням республики. ДНР и ЛНР отмечали провозглашение собственной независимости в восьмой раз, но впервые торжества для них проходили в статусе суверенных государств, признанных Россией. Несмотря на повышенные меры безопасности из-за продолжающихся военных действий, поздравить жителей Донбасса приехали многие деятели культуры и искусства.

Торжества с участием приезжих исполнителей начались в День Победы. В Мариуполе 9 мая уличный концерт устроила американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисицына. Ее жизнь и творчество не первый год связаны с Донбассом: с 2015 года пианистка приезжала с концертами в поддержку местных жителей, в 2021-м получила паспорт ДНР, а теперь оказалась и в Мариуполе. В этот же день городе побывал и народный артист России Владимир Стеклов.

«В Мариуполе я первый раз, в сентябре прошлого года был в Донецке, мы привозили спектакль. Познакомились с батальоном «Спарта», побывали во многих знаковых местах. А сейчас судьба подарила возможность оказаться не просто на донецкой земле, а в Мариуполе, который для меня теперь поистине город воинской славы», — цитирует Стеклова Life.ru.

Однако по-настоящему масштабные концерты с участием приглашенных звезд состоялись в Донецкой и Луганской народной республиках, когда там праздновали свою независимость. Так, в День ДНР 11 мая народная артистка РФ, певица Лариса Долина и заслуженный артист РФ, актер Дмитрий Дюжев возложили цветы в память жертвам фашизма в центре Донецка. В тот же день Долина, Дюжев, а также Григорий Лепс, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Глеб Матвейчук, Денис Майданов, Сергей Войтенко, Анастасия Макеева, Виктор Добронравов, Зара и Родион Газманов дали праздничный концерт в Донецке. Выступление началось с исполнения российского гимна.

Кроме того, Родион Газманов, Зара и Александр Добронравов приняли участие в концертной программа ко Дню Республики при продержке Русского центра в Енакиево. Вместе с ними на мероприятии присутствовали вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский и председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.

На аналогичном концерте в городе Торезе на сцену поднялись артисты Денис Майданов, Сергей Войтенко и Анастасия Макеева, а заслуженные артисты РФ Александр Скляр и Ольга Кормухина, а также певец Глеб Матвейчук и солистка Донецкой Государственной академической филармонии Татьяна Сидякина приняли участие в концерте в городском Дворце культуры Харцызска.

На следующий день, 12 мая, начались торжества в честь Дня Луганской народной республики. Заслуженный артист России, певец и музыкант Григорий Лепс выступил перед раненными бойцами в Луганской республиканской клинической больнице и принял участие в праздничном концерте по случаю Дня Республики ЛНР. Вместе с Ларисой Долиной и Дмитрием Дюжевым они исполнили гимн России.

В церемонии поднятия флага ЛНР и последующем возложении цветов к памятнику «Они отстояли Родину» в Луганске, а также в ряде других мероприятий приняли участие Денис Майданов, Анастасия Макеева, Родион Газманов, Александр Добронравов, Глеб Матвейчук, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Зара и Сергей Войтенко.

Затем депутат Госдумы РФ, певец Денис Майданов, заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина и депутат Самарской губернской Думы, музыкант Сергей Войтенко приехали поздравить жителей города Алчевск с праздником, исполнив перед горожанами свои популярнейшие песни.

В свою очередь, заслуженная артистка России, певица Зарифа Мгоян (Зара), эстрадный певец, музыкант Родион Газманов и певец, композитор Александр Добронравов выступили на праздничном концерте в Красном Луче, а российская актриса и певица Анастасия Макеева, композитор, поэт и исполнитель Александр Скляр приняли участие в праздничном концерте в Старобельске.

Наконец, группа «Земляне», Елена Север, Юрий Киселев (ЮрКисс), Александр Иванов (Ivan), солист группы «Русские» Никита Балакшин, Роман Архипов, Маша Вебер и группа «СПб» устроили концерт для раненных бойцов в Луганской республиканской клинической больнице.