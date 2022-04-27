Письмо Сталину, ссора с Гайдаем, гибель сына: жизнь и карьера Евгения Моргунова

27 апреля исполняется 95 лет со дня рождения актера театра и кино Евгения Моргунова. «Газета.Ru» рассказывает о роли Иосифа Сталина в карьере артиста, расцвете популярности актера благодаря образу Бывалого и конфликте с Леонидом Гайдаем.

Переписка со Сталиным

Актер Евгений Моргунов родился 27 апреля 1927 года в Москве. С двух лет он рос без отца, мама работала уборщицей. Они жили бедно в небольшой комнате на Матросской тишине. Когда началась война, 14-летний Евгений устроился на завод по производству артиллерийских снарядов. В свободное время он занимался в драмкружке при Дворце культуры и мечтал стать актером. Об этом он заявил в письме Иосифу Сталину в 1943 году:

«Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня, пожалуйста, в актеры! Я работаю на заводе болваночником, но хочу быть в искусстве — участвовал в самодеятельности, работал на «Мосфильме» в массовке. Но директор нашего завода препятствует моему стремлению».

Вскоре на имя директора завода пришел ответ на казенном бланке с подписью Сталина: «Направить товарища Моргунова Е. А. в Московский камерный театр в качестве актера вспомогательного состава. Сталин».

close Клоун Олег Попов и актер Евгений Моргунов, 1968 год Кадр из фильма «Кавказская пленница», 1967 год Артисты Евгений Моргунов и Лариса Голубкина (в центре) во время посещения кондитерской фабрики «Большевик», 1985 год Кадр из фильма «Самогонщики», 1962 год Артисты Фрунзе Мкртчян в роли дяди, Владимир Этуш в роли Саахова, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме «Кавказская пленница», 1967 год Полную галерею можно посмореть

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Подростка отправили набираться опыта в Камерном театре Таирова. В 1944 году 17-летний Моргунов поступил во ВГИК на актерский факультет к Сергею Герасимову. Его первой заметной ролью стал предатель Евгений Стахович в экранизации «Молодой гвардии» (1948). Актер сыграл отрицательного персонажа настолько убедительно, что его выследили и атаковали мальчишки. Об этом сообщается в документальном фильме «Шутки большого человека. Евгений Моргунов».

С «Молодой гвардией» связан малоизвестный эпизод из жизни артиста. Музыку к одноименному спектаклю, поставленному перед съемками фильма, написал Дмитрий Шостакович. Узнав об этом, Моргунов уговорил композитора его прослушать и удивил своим талантом.

«Да вам, юноша, обязательно нужно посвятить себя музыке», — заявил Шостакович и написал рекомендательное письмо профессору консерватории Василию Целиковскому.

Но Моргунов не воспользовался этим шансом, чтобы посвятить себя кино: «Два поезда с бешеной скоростью вышли одновременно навстречу друг другу. Неминуемо должна была произойти катастрофа. Но ее не случилось: поезда не встретились! Почему? Не судьба».

Сокурсники Моргунова вспоминали, что он интересовался историей, психологией, поэзией и музыкой. По их словам, он имел отличный слух и мог по памяти сыграть первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром.

Комедии Гайдая

Около 20 лет Моргунов появлялся преимущественно в малоизвестных историко-патриотических фильмах. К 34 годам из-за диабета он сильно изменился: располнел и облысел. Именно тогда на него обратил внимание директор «Мосфильма» Иван Пырьев. Он позвонил секретарше и сказал:

«Передайте Леониду Иовичу Гайдаю, что я утверждаю Евгения Александровича Моргунова на роль Бывалого. Пусть время не тратит, средств не тратит и больше никого не ищет».

Настоящая популярность пришла к Моргунову в 1960-х, когда он снялся в комедиях Гайдая «Самогонщики», «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Он произнес знаменитые фразы «Все уже украдено до нас!», «Не шуми. Я — инвалид» («Операция «Ы»), «Это вам не лезгинка, а твист… Носком правой ноги вы давите окурок — вот так. Второй окурок вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе: оп-оп-оп» («Кавказская пленница») и другие.

В последующие годы актер не играл главных ролей, но его второстепенные персонажи были запоминающимися. Всего Моргунов снялся в 72 фильмах, среди которых — «Три толстяка», «Сказка о потерянном времени», «Семь стариков и одна девушка», «Покровские ворота», «Просто ужас!» и «Судьба человека». В 1963 году он попробовал себя в роли режиссера и снял картину «Когда казаки плачут» по рассказу Михаила Шолохова.

Выходки и скандалы

Артист был энергичным, общительным, остроумным и любознательным человеком. Во время гастролей Моргунов узнавал о местных достопримечательностях, брал машину и ехал исследовать новые места. Он старался из всего извлечь пользу и умело пользовался своей популярностью, чтобы достать продукты, лекарства, любые дефицитные товары и уладить различные вопросы. Узнав о проблемах своих знакомых, актер бросался их решать с помощью связей. О способности Моргунова налаживать отношения высказывался Георгий Данелия:

«В работе актера над ролью есть понятие — пристройка. Пристройки могут быть разные: снизу, на равных, сверху. У Моргунова в его моноспектаклях были только две пристройки: на равных — с начальством, а также сверху — со всеми остальными.

С начальством любого ранга он общался по-приятельски: радушно и раскованно, как с одноклассником, с которым сидел за одной партой. А с остальными говорил спокойно, ровным голосом, с чувством собственного превосходства и легкого презрения. «Остальные» понимали, что перед ними — начальник. И поэтому его слушались и всюду пускали».

Иногда Моргунов перегибал палку в общении с начальством. Во время съемок «Кавказской пленницы» Гайдай переживал из-за того, что кадры погони не получались достаточно смешными. Когда команда фильма собралась на ночной закрытый просмотр отснятого материала, Моргунов привел туда двух девушек. Режиссер потребовал увести посторонних из зала, но актер заявил: «Гайдай, ты совсем не ловишь мышей!»

Постановщик обиделся и ответил: «Это последний фильм с вами, Евгений Александрович». Затем он вычеркнул из сценария все эпизоды с Бывалым и далее снимал фильм без Моргунова. Когда их пытался помирить Сергей Бондарчук, Гайдай заявил, что «актер Моргунов для него больше не существует».

Долгие годы актер сохранял теплые отношения с коллегами из троицы «Трус, Балбес, Бывалый» — Юрием Никулиным и Георгием Вициным. С расцветом желтой прессы в 1990-е Моргунов заявил журналистам, что они «работали все вместе, а Государственную премию дали почему-то только одному Никулину». Актер обиделся на коллегу, но позднее сообщалось, что они помирились.

Проблемы со здоровьем

В 25 лет Моргунову диагностировали диабет, из-за которого он сильно поправился. В молодости актер пропускал уколы инсулина и любил много поесть, что негативно сказывалось на его здоровье. К своей полноте Моргунов относился снисходительно, поскольку карьере она не мешала.

В последние 15 лет жизни у актера начались осложнения. Он часто лежал в больницах с угрозой ампутации обеих ног, которые отекали и распухали. Когда боль была невыносимой, артист выходил на сцену в свободных тапочках и шутил, что по дороге в театр ему «бревно на ногу упало».

Во время обострений Моргунов был раздражительным и часто говорил лишнее, из-за чего многие перестали с ним здороваться. Актер никогда не жаловался на плохое самочувствие, и окружающие не понимали, почему он такой злой.

В 1994 году врачи уже не скрывали, что Моргунов из больницы не выйдет. Узнав об этом, актер заявил лечащему профессору:

«Вы меня не вынесете вперед ногами. Я — невыносимый!».

Он действительно вышел из больницы сам и в тот же день посетил Малый театр. В течение нескольких лет самочувствие Моргунова было стабильным, но в 1998 году случилась беда — его 26-летний сын Николай погиб в автокатастрофе. Трагедия подкосила артиста, и он окончательно перестал выполнять рекомендации медиков. Супруга Моргунова Наталья рассказала о состоянии ее мужа в этот период:

«Когда Коля погиб, Женя первый раз в жизни впал в отчаяние. Муж старался не показывать, как ему тяжело, но я видела: он срублен под корень».

В то время Моргунов уже почти не ходил. Он скончался утром 25 июня 1999 года на 73-м году жизни в московской Центральной клинической больнице после второго инсульта.