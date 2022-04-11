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Культура

Кто из звезд вернулся в Россию

Ксения Собчак, Иван Ургант и другие знаменитости вернулись в РФ

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Семен Слепаков, Ксения Собчак и Иван Ургант

Семен Слепаков, Ксения Собчак и Иван Ургант

Global Look Press/РИА «Новости»
После начала боевых действий на Украине некоторые отечественные знаменитости покинули Россию. Вскоре многие из них по разным причинам вернулись на родину. «Газета.Ru» рассказывает о том, как звезды объяснили свое возвращение.

Ксения Собчак

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Телеграм-канал «Кровавая барыня»

В течение месяца журналистка Ксения Собчак жила в Израиле с сыном Платоном, а в апреле вернулась в Россию. Согласно местному изданию Haaretz, она получила израильское гражданство. Также СМИ сообщили, что Собчак продала недвижимость в центре Москвы. Сама телеведущая опровергла сообщения прессы, записав саркастичное видео из Подмосковья.

«Вот хотела рассказать: нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе. Вот, видите, у нас тут в Израиле тоже лед, уточки и ресторан «Причал», очень похожий на ресторан Аркадия Новикова. Но, конечно, это тоже все — фотообои, потому что я сейчас, видимо, нахожусь, как минимум у Стены Плача», — сказала Собчак.

Журналистка добавила, что информация о проданной квартире в Москве также не соответствует действительности, поскольку она уже восемь лет живет за городом.

Иван Ургант

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Иван Ургант/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущий Иван Ургант вернулся в Россию из Израиля, где прожил около месяца. Эту информацию подтвердила Собчак. В эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» она заявила, что шоумен находится в Москве и ведет переговоры с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом о возобновлении передачи «Вечерний Ургант».

«Вроде бы, по слухам, программу обещают возобновить, но в каком-то другом формате», — сказала Собчак.

Ранее Ургант написал в соцсетях, что отправился в отпуск, и пообещал вернуться на родину. 28 марта его отец Андрей Ургант подтвердил, что шоумен с семьей прибыл в Россию. Он также отметил, что ничего не знает о возможном израильском гражданстве сына и судьбе «Вечернего Урганта».

Семен Слепаков

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slepakovsemyon/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

О возвращении шоумена Семена Слепакова в Россию также сообщила Собчак в своем шоу.

«Слепаков <...> сообщил, что уехал из страны. Правда, насколько я понимаю, уже вернулся», — сказала телеведущая.

Новости об отъезде Слепакова за границу появились через пару дней после начала боевых действий на Украине. Вскоре артист вышел на связь и заявил, что планирует вернуться на родину.

«Чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления», — написал Слепаков в Telegram.

Жасмин

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Певица Жасмин

Певица Жасмин

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В конце марта певица Жасмин вернулась в Москву из Израиля вместе с детьми и 85-летней бабушкой. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

«На видео в посте теплый привет всем, кто волновался, что я «сбежала из России», — написала певица. — Вот и прилетели домой. Дети не захотели расставаться с бабушкой Соней и ее божественными чебуреками, поэтому она решила поехать с нами».

Ранее Жасмин заявила, что искренне любит Россию, а в Израиль отправилась только на время отпуска.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик

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Эммануил Виторган и Ирина Млодик

Эммануил Виторган и Ирина Млодик

emmanuil_vitorgan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На второй день после начала боевых действий на территории Украины супруги Эммануил Виторган и Ирина Млодик вместе с двумя маленькими детьми уехали из России. Они объяснили, что регулярно выезжают в Юрмалу на отдых, и пообещали в скором времени вернуться. Супруги сдержали слово, и 7 апреля провели творческий вечер в Москве.

Александр Васильев

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Александр Васильев историк моды./VK

Когда Первый канал приостановил показ развлекательных программ, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев уехал в Париж. Он отметил, что съемки шоу могут быть осложнены санкциями против России, коснувшимися в том числе модного бизнеса. В марте Васильев вернулся в Москву для работы над проектами. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«В эти весенние дни я преподаю в Москве, в МГУ, веду цикл лекций. Сегодня мой рассказ о барокко. Затем поеду в любимый Зеленоградск, в Калининградскую область. Это очень близко от берега Балтийского моря и Куршской косы, где у меня проект «Музей курортной моды и Тильзитского мира». Затем начнутся новые съемки «Модного приговора». Всем привет из Москвы», — поделился Васильев.

Ольга Бузова

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В марте певица Ольга Бузова уехала в ОАЭ. В соцсетях артистки поклонники предположили, что она покинула Россию навсегда. Вскоре Бузова опровергла слухи и заявила, что уже вернулась в Москву. Она опубликовала в Telegram-канале фото из столицы, где у нее появились «серьезные дела». Через несколько дней она отправилась в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с мамой.

***

Многие знаменитости остаются в других странах, объясняя это политическими причинами, отдыхом или лечением. За границей сейчас находятся, предположительно, Андрей Макаревич, Земфира, Рената Литвинова, Вера Полозкова, Face, Чулпан Хаматова, Кирилл Серебренников, Ингеборга Дапкунайте, Антон Долин, Кантемир Балагов, Максим Галкин, Алла Пугачева, Нюша, Джиган и другие.

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