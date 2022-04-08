Плейлист недели: Сюзанна, IOWA и Yung Lean

Русский рок с этническими мотивами от Сюзанны (экс-«Мальбэк»), возвращение «голоса» Cocteau Twins, певицы Элизабет Фрайзер, группа «Альянс» в треке рэпера Yung Lean и FKA Twigs, а также новые альбомы от девичьего дуэта Wet Leg и хип-хоп-артиста Vince Staples: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных релизах недели.

Сюзанна — «Пожалуйста»

У Сюзанны, известной по проекту «Мальбэк», вышел новый альбом «Сверхновая». Это новая глава в творчестве артистки и саундпродюсера Никиты Каменских, где они продолжают экспериментировать с разными жанрами — русским роком, поп-музыкой и ориентальными мотивами. В проект вошли 9 песен, включая фит «Пожалуйста» с певицей IOWA.

FKA Twigs и Yung Lean — «Bliss»

Шведский клауд-рэпер Yung Lean вернулся со свежим микстейпом «Stardust» с внушительным и местами неожиданным списком гостей: Bladee, Ecco2k, Thaiboy Digital, Skrillex и даже FKA Twigs. Начинается альбом с ироничного трека «Bliss», полностью построенного на зацикленном семпле гитар из песни «На заре» советской группы «Альянс».

Vince Staples — «Rose Street»

«Ramona Park Broke My Heart» — пятый студийный альбом Vince Staples, на котором гостят Lil Baby, Ty Dolla $ign и DJ Mustard. Рэпер анонсировал проект еще год назад и посвятил его родному округу. Отмечается, что это самый длинный релиз в карьере артиста — в него вошло 16 треков.

IOWA — «Знаки»

IOWA показала клип на песню «Знаки» и исполнила в нем главную роль. Трек был написан еще осенью 2011 года и рассказывает о внутренних страхах, которые мешают влюбленным быть друг с другом. В начале лета певица представит новый EP.

Оливер Сим — «Fruit»

Очередной сингл от вокалиста и басиста The xx Оливера Сима. Вероятно, музыкант готовит к релизу сольный альбом, но пока никакой информации об этом нет. В марте Сим выпустил дебютную композицию — «Romance With a Memory» и клип к ней, в котором снялась квир-персона и дрэг-артистка из России Джена Марвин (Gena Marvin).

Sun's Signature — «Golden Air»

Элизабет Фрайзер из Cocteau Twins звучит все так же волшебно, как и 40 лет назад. Sun's Signature — новый проект исполнительницы и ее партнера, барабанщика Дэймона Риса (Massive Attack). «Golden Air» стала первой песней Фрайзер за 13 лет. 18 июня группа выпустит альбом.

Schoolboy Q — «Soccer Dad»

Рэпер и просто хороший отец Schoolboy Q записал первый за четыре года сингл — «Soccer Dad» («Футбольный папа»). Дочь артиста с детства занимается футболом, а он не пропускает ее игры, отсюда и название. В 2017 году Schoolboy Q, одетый в худи «Girl Power» (девичья сила), пришел на красную дорожку премии «Грэмми» со своей дочерью, чем породил много мемов.

Nilufer Yanya — «the dealer»

У инди-рок-исполнительницы Nilufer Yanya вышло видео на песню «the dealer» с недавнего альбома «Painless». Артистка не изменяет давней традиции и лично снимается во всех клипах. Второй студийный альбом певицы «Painless» вышел 4 марта 2022 года.

Wet Leg — «Ur Mum»

«Wet Leg» — девичий и нескучный альт-рок от одноименной группы из Лондона. Риан Тисдейл и Хестер Чемберс выпустили первый трек еще в 2019 году, но «завирусились» лишь спустя несколько лет с хаотичным и цепляющим треком «Chaise Longue».