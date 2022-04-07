«В машине всегда играла его кассета»: за что Михаила Круга любили Жириновский и другие россияне

7 апреля 1962 года родился шансонье и автор хита «Владимирский централ» Михаил Воробьев, наиболее известный под псевдонимом Михаил Круг. Как уроженцу Твери удалось стать голосом постсоветской эпохи и почему его творчество до сих пор остается популярным среди разных поколений — в материале «Газеты.Ru».

Трагическая гибель Михаила Круга в 2002 году потрясла не только близких, но и всю страну. Поклонники называли его «королем русского шансона» и любили за искренность и прямоту. Но даже для тех, кто знал все хиты Круга наизусть, его жизнь и обстоятельства смерти долгое время оставались окутанными тайной.

Сценический образ и тексты песен указывали если не на причастность, то на близкое знакомство музыканта с криминальными авторитетами. При этом на похоронах артиста присутствовали и многие политики, в частности — Владимир Жириновский.

«Я в первый раз в жизни хороню такого хорошего человека. Я ведь с Михаилом знаком уже несколько лет. Он был моим помощником. Мы симпатизировали друг другу. Замечательный парень — тихий, спокойный, никогда в нем не было вычурности, чванства, что присуще многим эстрадным исполнителям. У меня в машине всегда играет его кассета. Это как лекарство. Если бы преступники знали, к кому вошли в дом, они бы этого не совершили. У них онемели бы руки и ноги», — вспоминал о нем лидер ЛДПР, лично знавший певца.

Свой творческий путь Круг начал в 1980-е годы. В то время как на отечественную эстраду выходили звезды, которые иногда попросту копировали стиль зарубежной поп-культуры, Круг сочинял собственные песни, отражающие меняющую действительность русского народа.

Для него не существовало запретных тем, поэтому он не стеснялся использовать блатной жаргон, выступать с концертами в местах лишения свободы и сам мог стать участником драки. Образ бунтаря и репертуар вызывал немало критики — его обвиняли в романтизации тюремной жизни. Круга, в частности, часто упрекали в том, что лирическими героями его песен были воры, проститутки, убийцы.

Сам артист не соглашался с мнением коллег, закрывавших глаза на социальные проблемы. «Во многих случаях, даже в большинстве, в тюрьмах сидят не те, кому следовало бы сидеть. Просто слабые люди — укравшие копейку, соблазнившиеся на бутылку водки. <...> Те, которых можно было бы простить, но раз существует план на раскрытие преступлений, то вот такие люди и наполняют наши тюрьмы», — пояснял Круг в интервью.

При этом творчество музыканта не было лишено сентиментальности — в нем оставалось место надежде и воспоминаниям о первой любви, как в песнях «Девочка-пай», «Мышка», «Давай поговорим», «Добрая, глупая, давняя». По этой причине он считал критику необоснованной:

«Отсутствие артистов нашего жанра на телевидении уже говорит о том, что это не шоу-бизнес. Существуют препоны, запреты, табу всевозможные на наш жанр. Мы якобы призываем молодежь к насилию и прочее. Но это глупые отговорки. На самом деле, несмотря на отсутствие рекламы, клипов, эфира, мы очень тесним так называемую популярную эстраду».

И действительно Круг много гастролировал по стране, а также выступал на Украине, в Белоруссии, Эстонии, Израиле и США, где давал концерты преимущественно для русских мигрантов. Именно тогда с легкой руки иностранцев появилось понятие «русский шансон», хотя сам музыкант не соглашался с таким определением жанра. Он считал, что корни его музыки ближе к творчеству кумира детства Владимира Высоцкого, нежели к французскому шансону.

«Высоцкий называл этот жанр «дворовый романс», кое-кто — «эмигрантской музыкой». Это жанр, в который вложили свое искусство и интеллигенты, и люди искусства, и врачи, и артисты… И те, кто посидел в тюрьме», — считал Круг.

Несмотря на то, что артист обучался в музыкальной школе, именно благодаря Высоцкому он в 11 лет самостоятельно выучился играть на гитаре и начал сочинять свои первые песни. Уже позже он проникся песнями Александра Розенбаума, братьев Жемчужных и Александра Новикова, которые показали, в каком направлении ему стоит развиваться.

В 1987 году после победы в конкурсе авторской песни «Про Афганистан» Михаил Круг выпустил свой дебютный альбом «Жиган-Лимон» — оба события стали поворотными в карьере начинающего барда. Именно благодаря пластинкам, которые отчасти расходились через пиратский рынок, его творчество стало распространяться по родине.

За свою карьеру он написал и исполнил такие хиты, как «Владимирский централ», «Жиган-Лимон», «Магадан», «Милый мой город». Причем удивительным образом его песни были одинаково любимы как среди криминальной среды, так и представителей закона; как у его современников, так и молодого поколения.

Феномен популярности Михаила Круга в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил его коллега по жанру, шансонье Евгений Григорьев, выступающий под творческим псевдонимом «Жека».

«Михаил Круг — конечно, глыба. Он оказал очень большое влияние на жанр русского городского романса и то, насколько такое направление может быть популярно в нашей стране. У него очень приятный баритон, который волнует души и сердца всех поколений вне зависимости от профессии, пола, возраста и уровня образования. О нем знают даже те люди, которые не имели возможности его услышать вживую, поскольку были в детском возрасте. До сих пор его песни живы — спустя 20 лет», — объяснил музыкант.

По словам Григорьева, ему не удалось узнать артиста лично, поскольку свои первые песни он записывал в начале нулевых, когда Михаила Круга уже не было в живых. Однако творчество барда произвело на него сильное впечатление, в особенности — песня «Жиган-Лимон».