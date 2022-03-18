Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
МВД пресекло деятельность финансовой пирамиды, жертвами которой стали 12 тыс. человек 21:36
США намерены перекрыть России «лазейки» по санкциям 21:32
Минторг США запретил летать самолету Абрамовича и 33 лайнерам «Аэрофлота» 21:18
Минфин предложил перераспределить расходы бюджета для минимизации влияния санкций 21:12
В ООН выразили озабоченность из-за развала цепочки поставок продовольствия... 21:09
Директор Лепса опроверг информацию о том, что артист из-за санкций лишился $20 млн 21:05
Помощник главы МВД ЛНР опубликовал видео запуска «Точки-У» украинскими... 20:59
Широков: думаю, на 99,9% нам не видать матча против сборной Польши 20:54
В МИД Китая высмеяли представление Запада о мировом сообществе 20:53
Си Цзиньпин заявил Байдену о вреде санкций для обычных граждан 20:52
Культура

Плейлист недели: Розалия, Machine Gun Kelly и Arcade Fire

Arcade Fire анонсировали новый альбом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Певица Розалия

Певица Розалия

Global Look Press
Долгожданный второй студийник испанской певицы Розалии, саундтрек к «Острым козырькам» от Тома Йорка, посвящение певице Sophie в новой работе Charli XCX, первый трек с грядущей пластинки Arcade Fire и фит Machine Gun Kelly с эмо-рокерами Bring Me the Horizon: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Розалия — «Saoko»

«Motomami» — экспериментальная, кросс-жанровая пластинка Розалии, в которую вошли 16 композиций, в том числе ранее вышедшие «Saoko» и «La Fama» при участии The Weeknd. Кроме того, певица показала клип на песню «Hentai», снятый режиссером Митчем Райаном.

Том Йорк — «5.17»

Том Йорк записал песню «5.17» специально для финального сезона сериала «Острые козырьки». 2 апреля фронтмен Radiohead выпустит еще одну композицию — «That's How Horses Are». Ранее режиссер «Острых козырьков» Энтони Бирн сообщил, что Йорк и Джонни Гринвуд работают над оригинальной музыкой телешоу. «Я на седьмом небе от счастья», — поделился он.

Charli XCX — «New Shapes»

«Crash» — последний проект Charli XCX на Atlantic Records. Артистка расторгла контракт с лейблом, с которым работала почти 13 лет: «Если вам нужна марионетка, то идите и купите», — именно так, со слов самой же Charli XCX, закончились ее отношения с боссами Atlantic. Новый альбом стилистически напоминает второй студийник певицы «Sucker» и посвящен ее давнишней соратнице Sophie, трагически погибшей в январе 2021 года в результате падения с высоты.

Тося Чайкина — «В сердце бахнули стрелы»

Тося Чайкина поделилась танцевальной композицией о любви — «В сердце бахнули стрелы». В 2020 году исполнительница выпустила второй студийный альбом «Прямо сейчас», она также известна совместной работой с актрисой Ириной Горбачевой. Звезда сериала «Чики» снималась в клипе Чайкиной «Обняла. Люблю. Целую».

Arcade Fire — «The Lightning, I, II»

Новый альбом группы Arcade Fire «Everything Now» выйдет 6 мая. Продюсированием пластинки займется Найджел Годрич, известный по продолжительной работе с Radiohead. Говоря о предстоящем релизе, вокалист и автор песен Arcade Fire Уилл Батлер описал его как «самое долгое, что группа когда-либо писала без перерыва». Известно, что в альбом войдут семь песен, которые Батлер охарактеризовал как «40-минутный эпос». Пока можно послушать первую композицию из него — «The Lightning, I, II».

close
100%
Arcade Fire/Facebook.com

Ники Минаж и Coi Leray — «Blick Blick»

Рэперши Ники Минаж и Coi Leray записали совместный сингл «Blick Blick». Песня войдет в грядущий альбом Coi Leray «Trendsetter». Хип-хоп-артистка ворвалась в музыкальную индустрию в прошлом году с треками «No More Parties» и «Big Purrr (Prrrdd). Зарубежные таблоиды называют Coi Leray одной из самых ярких фрешменов в рэпе.

close
100%
nickiminaj/Instagram

Machine Gun Kelly (MGK) и Bring Me the Horizon — «Maybe»

Американский рэпер Колсон Бэйкер представил еще одну композицию со своей будущей пластинки «Mainstream Sellout». В записи «Maybe» поучаствовала группа Bring Me the Horizon. Ранее MGK уже поделился коллаборацией в стиле поп-панк «Emo Girl» с певицей Willow. На создание трека артиста вдохновил фильм «Тело Дженнифер» с его невестой Меган Фокс в главной роли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть