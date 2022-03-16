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Культура

Диабет и проблемы с сердцем: из-за чего Пугачева могла улетела в Израиль

Алла Пугачева в нескольких интервью рассказывала о проблемах со здоровьем

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Алла Пугачева

Алла Пугачева

Global Look Press
В сети активно обсуждают отъезд в Израиль Аллы Пугачевой вместе с семьей. Певица, по ее же словам, временно уехала из России ради отдыха или лечения. «Газета.Ru» рассказывает, из-за каких проблем со здоровьем артистка могла улететь за границу.

В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали из России, обосновавшись в съемной вилле в Кейсарии. На фоне слухов об эмиграции певица призвала поклонников не беспокоиться.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — подчеркнула она.

Слова 72-летней Пугачевой заставили фанатов задуматься о том, какие проблемы со здоровьем могут быть у их кумира. Известно, что пять лет назад артистка ездила лечить диабет за границу. Тогда многие обратили внимание, что звезда заметно похудела. Как оказалось, помимо услуг диетолога, сбросить лишние 20 кг «помогли» медикаменты.

«Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и «сдулась», — приводит слова Пугачевой kp.ru.

Кроме того, Пугачева рассказывала, что часто ездила в Израиль на косметологические процедуры. «Мне витамин Е из Израиля помогает. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею», — поделилась она секретами красоты на шоу «Ты не поверишь».

По другой версии СМИ, Пугачева могла обратиться в израильскую клинику из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Еще в 2010 году исполнительница проходила лечение у известного хирурга Лео Бокерия, сделавшего звезде операцию на сердце, которую пришлось повторить спустя два года из-за трудностей с дыханием. Оба раза операция проходила в московском Институте хирургии им. Вишневского.

«Меня доктора ругают, что я почти не обследуюсь. Но дело в том, что я хорошо себя чувствую. Зачем мне тогда лишний раз туда ходить? Да, есть врачи, которые следят за моим «мотором». Что касается простуды, то, если надо, я советуюсь с врачами, но и сама знаю, как надо лечиться», — говорила она.

По этой же причине певица с осторожностью относится к пластическим операциям и другим серьезным вмешательствам во внешность: «Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки на скулах и лбу».

Кроме того, у артистки, как считается, есть проблемы с эндокринной системой и щитовидной железой. По словам Галкина, причиной стало радиационное облучение, которому Пугачева подверглась много лет назад. Известно, что она была одной из тех, кто выступал на Чернобыльской АЭС после аварии.

Отдельное беспокойство Пугачевой доставляют боли в спине и ногах. «Я старею и достаточно резко, организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей». При этом она уточняла, что эта проблема преследует ее всю жизнь, что отчасти подтолкнуло ее к созданию собственного бренда обуви.

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