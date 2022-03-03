«Крестный отец», «Господин Никто» и «Касабланка»: что теперь показывают в кино

В российских кинотеатрах в большом объеме выходят ленты прошлых лет — «Три цвета», «Господин Никто», «Касабланка» и так далее. «Газета.Ru» рассказывает, что смотреть в кино после отмены крупных премьер зарубежными компаниями.

«Ночь на Земле» (1991), реж. Джим Джармуш — с 17 февраля

Лента Джима Джармуша «Ночь на Земле» объединяет пять историй из жизни таксистов и пассажиров. Все сюжеты происходят за одну ночь в пяти мегаполисах — Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. Прокатчик «Иноекино» отмечает, что в кинотеатрах демонстрируется копия с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами.

«Крестный отец» (1972), реж. Фрэнсис Форд Коппола — с 24 февраля

В прокат по всему миру вышла отреставрированная копия оскароносного фильма «Крестный отец». Показы первой ленты криминальной саги приурочены к ее 50-летию. Реставрация фильма велась в течение трех лет под руководством самого Фрэнсиса Форд Копполы.

«Касабланка» (1942), реж. Майкл Кертиц — с 3 марта

Культовая мелодрама «Касабланка» также выходит в прокат по случаю юбилея — ей исполняется 80 лет. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Действие ленты, получившей «Оскар», происходит в начале Второй мировой войны в марокканском городе Касабланка, куда съезжаются беженцы из разных стран.

«Господин Никто» (2009), реж. Жако ван Дормель — с 3 марта

Фильм «Господин Никто» с Джаредом Лето — это запутанная и трагическая история из гротескного будущего, когда люди стали бессмертными. Последним смертным этого времени оказывается старик Немо, который становится главной звездой телешоу. В 2009 году картина провалилась в прокате, собрав $2 млн при бюджете в $47 млн, но при этом стала культовой.

«Три цвета: «Синий» (1993), «Белый» (1993) и «Красный» (1994), реж. Кшиштоф Кесьлевский — с 23 февраля, 3 марта и 10 марта

В повторный российский прокат выходит культовая трилогия Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета» — «Синий», «Белый» и «Красный». Из этих цветов состоит флаг Франции, а каждый фильм основан на одном из девизов страны: «Свобода, равенство, братство». Первой вышла картина «Синий», повествующая о молодой женщине, чудом выжившей в автокатастрофе, но потерявшей мужа и пятилетнюю дочь. В фильме «Белый» польский мигрант планирует, как поквитаться с бывшей супругой после развода. Главной героиней ленты «Красный» становится девушка-модель. Она выясняет, что ее новый знакомый — судья на пенсии — очень любит вторгаться в личную жизнь других людей.

«Париж, я люблю тебя» (2006), реж. Итан и Джоэл Коэны, Оливье Ассайас и др. — с 17 марта

Альманах «Париж, я люблю тебя» включает в себя 18 историй от разных режиссеров, включая Альфонсо Куарона, Тома Тыквера, Уэса Крэйвена и братьев Коэн. В парижской атмосфере разворачиваются сюжеты о радостных моментах, ссорах, неожиданностях и страхе.

Что еще показывают в кинотеатрах

В российском прокате остаются ленты, вышедшие до 24 февраля. Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» до сих пор показывают во многих кинотеатрах — в цифровом формате он будет доступен с 21 марта. Также можно сходить на «Дом Gucci», «Параллельные матери», «Камон Камон», «Зверополис 2», «Аллею кошмаров», «Лакричную пиццу» и «Анчартед: На картах не значится». Этой весной выйдут российские фильмы «Ампир V», комедия «Доктор Свисток», мультфильм «Финник», историческая драма «Первый Оскар», военная драма «Крылья над Берлином» и прокатившаяся по фестивалям лента «Капитан Волконогов бежал».

Для поддержки кинотеатров повторно выйдут кассовые фильмы прошлых лет — такие, как «Холоп», «Движение вверх» и «Батя». Из лент прошлых лет, которые в данный момент идут в кино, — «Седьмая печать (1957), «8 с половиной» (1963), «Берегись автомобиля» (1966), «Принцесса Мононоке» (1997) и «Ходячий замок» (2004).