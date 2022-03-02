Закат проката

Зарубежные кинокомпании одна за другой отменяют выход своих фильмов в России. Под эту волну уже попали кинокомиксы «Бэтмен» и «Морбиус», а также мультфильм Pixar «Я краснею». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассуждает, какое будущее ждет российский прокат — и не только.

Здесь должна была быть рецензия на «Бэтмена» Мэтта Ривза, но 24 февраля 2022 года стало понятно, что ее не будет. Сейчас не до рецензий.

1 марта выяснилось, что не будет и «Бэтмена». Крупные голливудские студии отменили ближайшие релизы в России. Это, кроме «Бэтмена», мультфильм Pixar «Я краснею» и кинокомикс «Морбиус», приключенческая лента «Затерянный город» и сиквел «Соника», «Белфаст» Кеннета Браны, один из «оскаровских» фаворитов, «Скорая помощь» Майкла Бэя. Следом, скорее всего, третья часть «Фантастических тварей» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Далее по списку.

Речь тут даже не о западных санкциях в отношении РФ, не об отключении российских банков от системы SWIFT и не о выражении политической позиции путем бойкота. Прокат зарубежного кино усложняет и указ Владимира Путина, запрещающий выводить валюту за рубеж. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предлагает «складывать на депозит» все средства, которые причитаются Disney («и тех, кто последует ее примеру») от проката в России, до тех пор, пока корпорация не передумает. Параллельно лента в фейсбуке и твиттере мрачно шутит, что мы столкнулись не с «культурой отмены», а «отменой культуры».

Предположим, зритель не сможет сходить в кинотеатр на новый фильм Marvel и спустя время просто скачает его пиратскую копию (с неофициальным, разумеется, переводом, официального не будет). Или решит довольствоваться ассортиментом отечественного производства.

Проблема в том, что и это уравнение может рассыпаться на глазах. Российские прокатчики и кинотеатры, по которым и так ударила пандемия коронавируса, во многом существуют за счет зарубежного продукта (в случае с кинотеатрами это не только репертуар, но и оборудование), без него у них есть все шансы исчезнуть. Ходить, вполне вероятно, будет попросту некуда. И не на что: российское кино не берется из воздуха, а снимается на купленное, опять же, оборудование.

Роспотребнадзор сейчас рекомендует снять ограничения на заполняемость залов, но в сложившейся ситуации такое решение будет немногим эффективнее попыток потушить горящий сарай водным пистолетиком. Примерно так же выглядят поспешные перестановки в опустевшем графике релизов: «Централ партнершип» собирается выпустить раньше запланированной даты комедию «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем. Также в прокат собираются возвращать хиты: «Холопа» и «Движение вверх».

«Если <...> студии не вернутся в Россию в ближайшие недели, индустрия рухнет до конца марта. Большинство кинотеатров закроется. Количества и качества того контента, который предлагают остальные прокатные компании — независимые и отечественные — недостаточно для заполнения репертуара кинотеатров», — цитирует «Канобу» гендиректора представительства аналитической компании Comscore в России и СНГ Романа Исаева. По его словам, уже сейчас наблюдается значительный отток зрителей «из-за соответствующих настроений».

Это худший сценарий. На сегодняшний день в Голливуде, судя по всему, пока не теряют надежды и не прощаются с российским рынком навсегда. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники в российском офисе одной из голливудских компаний, сейчас рассматривается перенос премьер на срок от двух до шести месяцев в зависимости от развития ситуации.

Что нас ждет в случае, если эти надежды не оправдаются? Не будет нового, а спустя время, когда истекут уже заключенные и оплаченные контракты, исчезнет и старое — кино и сериалы, которые показывают по телевизору и на онлайн-платформах. Или даже не успеют истечь: британская BBC Studios уже отзывает свои лицензии.

Иностранные онлайн-кинотеатры — Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video — могут просто уйти с рынка, а российские — лишиться всего зарубежного контента (что ждет, например, «Амедиатеку»?).

Пока что для россиян восстановили возможность оплатить подписку на Netflix (который закрепился в РФ в партнерстве с Национальной Медиа Группой) даже с карточек банков, попавших под санкции. Но будущее сервиса в России выглядит туманно. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», производство российских ориджиналс сервис заморозил (пока было объявлено четыре, в их числе современная адаптация «Анны Карениной»). Наконец, сервис отказался транслировать государственные телеканалы, к чему его обязывает закон, вступивший в силу 1 марта, и Netflix вряд ли долго продержится в таком режиме.

Проблемы с оплатой у российских пользователей возникли также и в Spotify. Чтобы не дублировать предыдущие абзацы, просто нарисуем в голове одиноко болтающуюся «Яндекс.Музыку», чья библиотека сузится до песен наших соотечественников.

Даже если найдутся желающие приехать (как именно — отдельный вопрос), с выступлениями «привозных» исполнителей, возможно, тоже придется попрощаться: перед концертной индустрией маячат те же проблемы, что и перед кинопрокатной.