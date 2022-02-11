«Красавица наидобрейшая»: умерла звезда «Оттепели» Евгения Брик

Актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет после продолжительного заболевания. Свои соболезнования в связи со смертью звезды «Оттепели» принесли Дима Билан, Вера Брежнева, Максим Виторган, Мария Миронова и другие артисты.

Звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Об этом сообщила журналистка Екатерина Гордеева в Facebook. По ее информации, актриса долгое время лечилась от тяжелого заболевания.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности, — написала Гордеева. — У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени».

close Актриса Евгения Брик (3 сентября 1981 - 10 февраля 2022) Кадр из сериала «Вызов-1» (2005) Кадр из фильма «Стиляги» (2008) Кадр из фильма «Географ глобус пропил» (2013) Кадр из сериала «Оттепель» (2013) Полную галерею можно посмореть

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Представитель супруга актрисы Валерия Тодоровского рассказал, что она проходила лечение в Лос-Анджелесе. Информацию о смерти Брик он подтвердил в комментарии ТАСС.

«Это правда. Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус», — сказал представитель.

По словам актрисы Юлии Ауг, у Брик было онкологическое заболевание.

«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком… Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие», — сказала Ауг РИА «Новости».

Последний проект с Брик в главной роли — сериал «Дети» — выйдет в 2022 году. Режиссер шоу Алена Званцова заявила «Газете.Ru», что не может поверить в сообщения о кончине актрисы, которая недавно снималась в кино.

«Какой ужас. Я открываю эти новости и надеюсь, что это какая-то утка или фейк», — сказала Званцова.

Коллеги актрисы Юлия Снигирь, Дарья Мельникова, Вера Брежнева, Максим Виторган и другие почтили ее память в соцсетях. Певец Дима Билан назвал актрису «светлой, доброй, искренней, веселой и талантливой», а также признался, что не может поверить в трагическое известие.

«Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма «Не молчи». Все больше думаю, что в этом материальном мире люди талантливые, с эмпатией и добротой к окружающим уходят. Как будто не хотят видеть все то, что происходит сейчас в этом мире преломленных зеркал, отказываются принимать эти правила «игры». Простите меня за такие рассуждения, но я так чувствую. Почему? Все это так трудно осознать, — написал Билан в Instagram. — Спасибо тебе, Евгения, за добро».

Актриса Мария Миронова заявила на своей странице, что ее «мозг рушится и отказывается верить в это».

«Любимая светлая девочка, сестра моя младшая, как мы шутили. Красавица наидобрейшая», — написала Миронова.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева также посвятила Брик пост в Instagram. Актриса рассказала, что училась вместе с ней в школе-студии МХАТ.

Актриса Евгения Брик родилась в Москве в 1981 году, окончила ГИТИС (мастерская Александра Збруева). Наибольшую популярность она получила благодаря ролям в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Елки», «Одесса» и других. Также Брик снялась в сериалах «Оттепель», «Романовы», «Эти глаза напротив», «Мама-детектив», «Фантом», «Бомба», «Вызов» и «Адаптация».

Вместе с Тодоровским она с 2008 года постоянно проживала в США. В Россию они приезжали работать. У супругов есть 12-летняя дочь Зоя, родившаяся в Калифорнии.